Что скрывают картины, изъятые или украденные во времена "третьего рейха"?

Процесс реституции занимает сегодня умы многих ученых, политиков и общественных деятелей. Поэтому в Германии не прекращаются дискуссии о судьбе предметов искусства, привезенных в Германию в эпоху колониализма, инициируется возвращение культурных ценностей, в том числе священных предметов и человеческих костей. Один из последних примеров: в начале февраля Этнографический музей Бремена передал человеческие останки - восемь человеческих черепов - потомкам с Гавайев.

"Коллекция Гурлитта" и ее последствия

Другой пласт процессов реституции происходит в рамках возвращения произведений искусства, утраченных или незаконно изъятых во времена национал-социализма. И то, что этот вопрос далек от разрешения и остается актуальным в 21-м веке, показала история "коллекции Гурлитта". Напомним, что 10 лет назад, 28 февраля 2012 года, в скромной мюнхенской квартире прошел обыск. Обнаружение уникальной коллекции, которую Корнелиус Гурлитт (Cornelius Gurlitt), унаследовавший ее от своего отца, арт-дилера в "третьем рейхе", прятал на протяжении многих лет, усилило дискуссию о реституции.

Бесценные картины были обнаружены и в доме Корнелиуса Гурлитта в Зальцбуре. В общей сложности Гурлитт-младший хранил около полутора тысяч шедевров мирового искусства.

Сегодня немецкая общественность сделала еще один шаг вперед, уделив внимание не только самому процессу по поиску произведений искусства и установлению прав собственности, но и человеческим судьбам.

Как это произошло? Рассказ о бывших владельцах украденных артефактов - это рассказ о жертвах национал-социализма. Какие истории скрывают картины, эскизы и другие предметы искусства? Поиском ответов на этот важный вопрос и займутся ведущие специалисты в рамках нового совместного проекта Фонда прусского культурного наследия (Stiftung Preußischer Kulturbesitz) и Баварских государственных собраний картин (Bayerische Staatsgemäldesammlungen). Перевести историю отдельных реституций на более понятный всем язык, который расскажето судьбах людей, пострадавших в "третьем рейхе". "На протяжении последних двух десятилетий мы занимаемся изучением истории владения и происхождения произведений искусства, оказываем поддержку в процессе реституции или даем импульс для его инициирования", - говорит в интервью DW Бернхард Маац (Bernhard Maaz), генеральный директор Баварских государственных собраний картин. "Но вот то, что остается в тени, это как раз эмоциональная составляющая этих процессов", - отмечает он.

Архив забытых судеб

Проект рассчитан на три года. За это время исследователям предстоит рассмотреть 30 историй, рассказывающих о предметах искусствах и их владельцах-евреях. Результаты своей работы они представят в видеоформате. Эти фильмы должны будут показать, какой путь проделали артефакты, а также какую ценность они представляли для их собственников и представляют сегодня - для их потомков.

Кульминацией в идеале должно стать возвращение картин и других ценностей их законным владельцам. Сам проект рассчитан, прежде всего, на молодую аудиторию, и для того, чтобы привлечь ее внимание к существующей проблеме, фонд и музей подключили к работе СМИ. "Этот проект должен объединить исследования в сфере истории искусства и компетенции подачи информации в медиа", - считает Ингольф Керн (Ingolf Kern), директор по коммуникациям Фонда прусского культурного наследия. В этих целях будет создана специальная медиатека.

Трагические судьбы, о которых мало известно

Истории еврейских коллекционеров мало известны. Чего нельзя сказать о самих картинах из этих коллекций. Картина австрийского художника Густава Климта (Gustav Klimt) "Портрет Адели Блох-Бауэр", известная также как "Золотая Адель", картина Эрнста Людвига Кирхнера (Ernst Ludwig Kirchner) "Улица Берлина", картина немецкого художника Карла Шпицвега (Carl Spitzweg) "Юстиция". О них вы уже, наверняка, слышали. А вот истории, которые связаны с этими картинами, - истории преследований, экспроприаций, убийств. Например, судьба австрийско-чешского предпринимателя и коллекционера Фердинанда Блох-Бауэра (Ferdinand Bloch-Bauer), которому принадлежал сахарный завод. Его имение и фабрика были "аризированы", сам Блох-Бауэр был вынужден бежать сначала в Прагу, а потом в Цюрих, где он умер в нищете и одиночестве. Семейству Хессов принадлежало производство обуви в Эрфурте. Но не только! Также и самая большая коллекция немецких экспрессионистов. Текла Хесс (Tekla Hess) и ее сын Альфред пережили войну, бежав в Лондон. Большая часть их ценной коллекции была распродана. Невестки и двоюродная сестра Ольга были убиты нацистами в концлагере Терезиенштадт.

Картина "Юстиция" была одним из достояний коллекции еврейского предпринимателя Лео Бенделя, который в 1937 году покинул Польшу и переехал в Вену. Здесь он был вынужден продать две картины Карла Шпицвега. "Юстиция" была одной из них. Но никаких пометок о происхождении этой картины не было сделано, и поэтому когда она после войны в 1961 году была передана ведомству президента ФРГ, ни у кого не возникло никаких подозрений. До 2007 года картина провисела в резиденции федерального президента в Бонне. После инициирования процесса реститутции картина была возвращена наследникам. Сам Лео Бендель был задержан гестапо в 1939 году и отправлен в концлагерь Бухенвальд, где погиб, разделив судьбу 56 тысяч узников. Он умер 30 марта 1940 года в 2.35 утра, "от старости", как было написано в найденных документах.

Вашингтонская конвенция

Вашингтонское соглашение, заключенное между США и Германией в 1998 году, стало основой для дальнейшей работы с объектами искусства, похищенными или украденными нацистами. Германия взяла на себя обязательство изучить историю происхождения предметов искусства и способствовать установлению справедливости. Соглашение было создана для того, чтобы идентифицировать конфискованные во времена нацистской диктатуры произведения искусства и разыскать их довоенных владельцев или наследников. Чуть позже в Германии появилось ведомство по установлению происхождения культурных ценностей (Arbeitsstelle für Provenienzforschung), а в 2015 году в Магдебурге был открыт Немецкий центр утраченных культурных объектов (Deutsches Zentrum Kulturgutverluste). То есть рамки для проведения исследований и установления происхождения культурных ценностей были созданы, однако, на практике и сегодня это происходит не так быстро, как хотелось бы многим ученым и историкам. Например, с 2008 года музеи в Германии могут подавать заявки на предоставление им экспертов для установления происхождения имеющихся у них артефактов. Какие-то музеи это делают, какие-то - нет.

Искусствовод Бернхард Маац

"Мы говорим примерно о 600 тысячах культурных ценностей. Это огромный масштаб", - подчеркивает Бернхард Маац. Уже было проделано много работы, но еще предстоит и многое сделать. "Ведь каждый конкретный случай - уникальный в своем роде, - говорит он. - Эта тема будет занимать нас еще несколько десятилетий".

А что говорят цифры? Из 17 собраний, которые принадлежат трем Пинакотекам и еще 20 художественным галереям, входящим в Баварские государственные собрания картин, процесс реституции с 1998 года завершен по 25 произведениям искусства. С 1999 года Фонд прусского культурного наследия рассмотрел более 50 прошений о реституции и вернул законным наследникам более 350 артефактов, в том числе и работы Винсента Ван Гога и Каспара Давида Фридриха (Caspar David Friedrich), а также более 2000 книг. Дело не стоит на месте, но есть явные проблемы в коммуникации, считают иницаторы нового проекта.

Джеймс Симон и другие истории

Роль еврейских меценатов была значительной не только для немецкого культурного ландшафта, многие культурные ценности, которыми сегодня гордится весь мир, были созданы или сохранены благодаря еврейским коллекционерам. Вспомним хотя бы историю бюста Нефертити. В 1913 году бюст царицы был привезен в Германию. Он хранился в Берлине - на вилле крупного немецкого предпринимателя и мецената еврейского происхождения Джеймса Симона (James Simon), который финансировал раскопки в Египте. Семь лет спустя Симон передал творение в дар Музею Передней Азии в Берлине. А в 1924 году бюст Нефертити был впервые выставлен в экспозиции Нового музея, специально построенного под египетскую коллекцию.

Возведение Галереи Джеймса Симона по проекту Дэвида Чипперфилда сохранит память о меценате и филантропе еврейского происхождения, представителе династии текстильных фабрикантов Джеймсе Симоне для следующих поколений. Но такое признание ждало не всех еврейских коллекционеров. Идея реституции заключается в том, что возвращение культурных ценностой бывшим владельцам или их потомкам если и не искупляет полностью вину за случившееся, то смягчает боль от тех потерь, которые потерпели жертвы национал-социализма.

Признание требует профессиональных знаний. Поэтому, как отмечает Маац, важно донести до общественности знания, полученные экспертами. И Фонд прусского культурного наследия, и Баварские государственные собрания картин осознают, какая отвественность лежит на них. "Мюнхен и Берлин были в конце концов теми местами, где национал-социалисты опорочили культурные ценности", - говорит генеральный директор Баварских государственных собраний картин в интервью DW. Организаторы надеятся, что люди смогут посмотреть созданные в рамках нового проекта фильмы в музеях и что они станут камнями преткновения, которые вызовут интерес к судьбам коллекционеров.

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