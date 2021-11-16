Как звучит диктатура? Фильм DW номинирован на "Эмми"

Анита Ласкер-Валльфиш выжила в Освенциме благодаря игре на виолончели. О судьбе этой еврейской девочки и о том, как нацисты использовали музыку, рассказывает фильм DW, номинированный на Международную премию "Эмми".

Документальный фильм, снятый DW и посвященный судьбе двух музыкантов в "третьем рейхе", номинирован на Международную премию "Эмми" (International Emmy Awards ) в категории "Arts Programming". Вручение премий состоится в понедельник, 20 ноября, в Нью-Йорке. Это первая в истории медиакомпании номинация DW на "Эмми".

Международная премия "Эмми" - телевизионная награда, вручаемая Международной академией телевизионных искусств и наук в рамках премии Emmy Awards, главной телепремии внутри США. Международной "Эмми" ежегодно удостаиваются лучшие телевизионные программы, производимые за пределами США. Награда считается одной из самых престижных среди себе подобных в мире.

О чем рассказывает фильм DW?

Виолончелистке Аните Ласкер-Валльфиш (Anita Lasker-Wallfisch) было 17 лет, когда в декабре 1943 года ее депортировали в лагерь смерти Освенцим, он же - Аушвиц-Биркенау. Незадолго до этого нацисты в неизвестном направлении увезли ее родителей. И Анита никаких иллюзий не питала. Девушка не сомневалась: в концлагере ее ждет смерть, и прибытие туда - последняя остановка на ее жизненном пути. Но, несмотря ни на что, она выжила и сейчас в свои 98 лет не перестает рассказывать людям по всему миру об ужасах нацизма - для того, чтобы такое никогда не повторилось.

Анита Ласкер-Валльфиш стала героиней документального фильма DW "Der Klang der Diktatur - Klassik unterm Hakenkreuz" ("Звучание диктатуры. Классическая музыка под свастикой"), который снял австрийский режиссер, сценарист и оператор Кристиан Бергер (Christian Berger).

В составе лагерного оркестра

"Я играла на виолончели", - тихо ответила напуганная девушка, когда во время "церемонии приема" в концлагере ее спросили, чем она занималась раньше. Вскоре после этого к ней прислали руководительницу только что сформированного оркестра узниц концлагеря Альму Розе (Alma Rosé). "Я стою перед ней голая, дрожащая от холода, а она спрашивает меня: так где же ты училась музыке? Безумный разговор…".

"Безумный" разговор окончился тем, что Аниту Ласкер-Валльфиш приняли в лагерный оркестр, состоявший из 56 девушек. Так виолончель спасла ей жизнь. "Мы были совсем детьми и играли на любительском уровне", - рассказывает бывшая узница в интервью для документального фильма DW.

В виолончель Анита Ласкер-Валльфиш влюбилась еще в детстве Фото: Privat

Альма Розе, племянница австрийского композитора и дирижера еврейского происхождения Густава Малера (Gustav Mahler), который был заклеймен нацистами как сочинитель "дегенеративной" музыки, сама занималась аранжировкой произведений, подобранных при составлении репертуара для наспех сформированного оркестра. Большую часть программы занимали марши, которые оркестр исполнял ежедневно утром и вечером в любую погоду, даже в страшный холод, у ворот женского концлагеря, когда колонны узниц отправлялись на работы и когда возвращались в бараки. От тяжелых работ виолончелистка была освобождена, но в безопасности себя не чувствовала. Она понимала: пока в концлагере нужна музыка, нацисты не отправят участниц оркестра в газовую камеру, однако это - всего лишь отсрочка…

Культура на службе нацизма

Но в чем заключалось предназначение музыки в нацистских концлагерях? Зачем она исполнялась для обреченных на смерть людей? "Этот менталитет настолько извращен, что понять его трудно. Ясно одно: музыка и искусство должны были использоваться как часть машины массового убийства", - отмечает в интервью DW Норман Лебрехт (Norman Lebrecht). Этот британский музыкальный журналист уже много лет занимается исследованием роли классической музыки при национал-социализме. "Процветающая культура была одним из способов оправдания нацистского режима в Германии. Нацисты могли сказать: мы все-таки культурная нация. Мы никогда бы не пошли на то, что не соответствует нормам культуры", - поясняет он.

Вильгельм Фуртвенглер дирижирует Берлинским филармоническим оркестром Фото: picture-alliance/Imagno/Votava

Сам Гитлер(Adolf Hitler) осознавал силу музыки: "Несомненно, что к музыке следует относиться как к величайшей силе, формирующей чувства и ощущения, которые движут разумом", - сказал он, выступая в 1938 году на Днях культуры партсъезда НСДАП. А реальность была такова: одних еврейских композиторов и музыкантов нацисты подвергали гонениям и убивали, других - таких как Анита Ласкер-Валльфиш в Освенциме - заставляли играть классику. Говорят, грампластинки с музыкой в исполнении еврейских музыкантов даже входили в частную коллекцию Гитлера.

Документальный фильм DW демонстрирует эти противоречия, а также впервые отображает полную картину того, как классическая музыка использовалась в "третьем рейхе". Главные действующие лица - два музыканта с совершенно разными статусами. Это звездный дирижер и композитор Вильгельм Фуртвенглер (Wilhelm Furtwängler), пошедший на компромисс с нацистами, и Анита Ласкер-Валльфиш, у которой не было выбора и которая выжила в лагере смерти только благодаря своему музыкальному таланту.

На основе архивных киноматериалов

Этот драматический период в истории Германии оживает благодаря архивным киноматериалам, которые специально для документального фильма DW были восстановлены цифровым способом. В этой картине зрители увидят Гитлера на Байройтском фестивале, эпизоды концерта под управлением Фуртвенглера в честь дня рождения "фюрера", автора Олимпийского гимна Рихарда Штрауса (Richard Strauss) на открытии XI летних Олимпийских игр в августе 1936 года в Берлине, а также кадры с виолончелисткой Анитой Ласкер-Валльфиш, у которой британские журналисты взяли интервью вскоре после освобождения концлагеря Берген-Бельзен, куда она была депортирована из Аушвица-Биркенау незадолго до окончания войны.

"Ненависть - это яд", - сказала Анита Ласкер-Валльфиш во время своего выступления в бундестаге в 2018 году Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Анита до сих пор хорошо помнит это интервью. Девушка, которой на тот момент исполнилось 19 лет, хотела, чтобы весь мир узнал о зверских преступлениях, совершенных против евреев. "То, что я пыталась описать, на самом деле казалось невероятным. Просто как факт. Как описать Берген-Бельзен? Ты ходишь по трупам. Это невозможно описать", - говорит она.

В 1946 году виолончелистка эмигрировала в Великобританию. В Германию не приезжала вплоть до 1994 года. После десятилетий молчания о том, что она пережила, теперь рассказывать людям об ужасах нацизма стало для нее миссией. Анита Ласкер-Валльфиш ездит по всему миру с лекциями. А в 2018 году она стала главной выступающей на заседании немецкого парламента, посвященном Дню памяти жертв национал-социализма. Анита Ласкер-Валльфиш не озлоблена, она не затаила обиду на Германию - поскольку, несмотря ни на что, рядом с ней всегда была музыка. "Они не в силах ее уничтожить! Музыка есть музыка, она неприкосновенна", - говорит бывшая узница нацистского концлагеря.

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