Бабий Яр: как война изменила планы по созданию мемориала

Идею создания мемориала в Бабьем Яре, где в 1941 году всего за два дня - 29 и 30 сентября - нацисты расстреляли более 30 тысяч евреев, начали серьезно обсуждать в 2016 году. Тогда в Киеве был подписан меморандум о создании на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" частного благотворительного фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" (BYHMC). Главная цель его деятельности заключалась в возведении музейного комплекса на благотворительные взносы.

В наблюдательный совет фонда вошли многие известные общественные деятели и политики со всего мира, а также российские олигархи украинского происхождения: Михаил Фридман, Герман Хан, Павел Фукс, которые выступали одними из главных спонсоров строительства будущего мемориала. Предварительный бюджет проекта составил 100 миллионов долларов, а открытие мемориального комплекса планировалось в 2026 году. После выборов в Украине в 2019 году BYHMC получил от власти полную поддержку и содействие.

Что предлагала команда BYHMC

Бурное общественное обсуждение мемориала в Бабьем Яре пришлось на 2020 год, когда на должность его художественного директора был назначен российский режиссер Илья Хржановский. В мае 2020 года в масс-медиа попали черновые фрагменты концепции мемориала, предложенные Хржановским, которые включали использование "психометрических алгоритмов", "персонализированные анкеты", "зоны виртуальной реальности, в которых посетители будут оказываться в роли жертв, коллаборантов, военнопленных".

После волны резкой критики руководство BYHMC заверило, что это были только черновые наработки и что "Диснейленда на костях" в Бабьем Яре не будет. В январе 2021 года фонд официально презентовал концепцию, над которой работали 22 автора, среди них - сербская художница Марина Абрамович, украинский режиссер Сергей Лозница, главный куратор музея Гуггенхайма в Нью-Йорке Трой Конрад Териен.

"Кристаллическая стена плача" - к 80-летию трагедии в Бабьем Яре в 2021 году был открыт этот арт-объект художницы Марины Абрамович Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

На данный момент ознакомиться с полным текстом художественной концепции BYHMC невозможно, поскольку на сайте фонда ссылка на нее не работает. К 2026 году в Бабьем Яре планировалось провести масштабное строительство и построить более десятка объектов, среди которых четыре музея: Музей трагедии Бабьего Яра 1941-1943 года, Музей Холокоста в Украине и Восточной Европе, Музей истории забвения трагедии Бабьего Яра и Музей истории места и Куреневской трагедии.

"Русский след" и санкции ЕС

С момента создания фонда его критики негативно восприняли участие в нем российских спонсоров из близкого окружения президента РФ Владимира Путина, в частности, Фридмана и Хана, несмотря на то, что оба олигарха имеют украинское происхождение и собственную семейную историю, связанную с Бабьим Яром. Сопредседатель Ассоциации еврейских организаций и общин Украины (Ваад), бывший диссидент Иосиф Зисельс называл проект "троянским конем" Кремля, "используемый россиянами для того, чтобы показать всему миру, что украинцы, условно говоря, антисемиты, пособники фашистов, которые не могут сами построить мемориал".

До российского вторжения в Украину тесная финансовая связь частного фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" с Кремлем украинские власти не беспокоила. Точки над "i" расставила война России против Украины. Буквально с первых дней войны 2022 года Хан и Фридман попали под санкции ЕС и Великобритании. В июле 2023 года санкции против Фридмана ввел Киев, а СБУ сообщила ему о подозрении в причастности к финансированию агрессии РФ против Украины. После этого художественный руководитель BYHMC Илья Хржановский объявил, что покидает свой пост, поскольку с 2006 года проживает в Германии, гражданином которой является, и "не считает правильным работать в Украине, физически там не проживая и не разделяя все беды и опасности вместе с украинским обществом".

"Деятельность по строительству комплекса остановилась"

Полномасштабное российское вторжение оказало существенное влияние на деятельность фонда, признал в комментарии DW директор BYHMC Алексей Макухин. "Было остановлено большое количество проектов, в частности связанных со строительством, мы сократили много персонала. Приблизительно 80% средств, которые у нас были на момент начала войны, мы перенаправили на гуманитарную помощь и оставили минимальный уровень, чтобы поддерживать существующие объекты и проекты, связанные с архивной работой", - рассказал Макухин. Он также отмечает, что попавшие под санкции члены Наблюдательного совета фонда вышли из его состава.

Символическую синагогу "Место для размышлений" в Бабьем Яре открыли в сентябре 2021 года. Рисунок на потолке воспроиводит расположение звезд 29 сентября 1941 года - в первый день масовых расстрелов Фото: Kateryna Lutska/DW

"Сейчас строительные работы, архитектурные конкурсы полностью остановлены, сегодня внимание фонда главным образом сосредоточено на работе с архивами и международной деятельности", - отмечает Алексей Макухин. Что касается деятельности по строительству мемориального комплекса в Бабьем Яре, то "она не происходит". "Но когда закончится война, то мы вполне можем построить его через два года", - убежден глава фонда. При этом он уточняет, что средств для строительства комплекса "пока нет, но есть уверенность и предварительные договоренности, что мы сможем их собрать".

Государственной концепции "власть не замечает"

Несмотря на то, что официально российские олигархи уже не являются спонсорами строительства в Бабьем Яре, Иосиф Зисельс продолжает называть его "российским проектом", отмечая, что его главной целью было создание медийной огласки и PR-эффекта, а не строительство музейного комплекса. "Мы убедились, что с самого начала это был участок информационного фронта в гибридной войне РФ против Украины, целью этого проекта было доказать, что украинцы - это нацисты, ведь Путин и начал полномасштабное вторжение именно под лозунгом денацификации", - сказал сопредседатель Ваада Украины в комментарии DW.

По его словам, поскольку "ни представители украинской власти, ни все те, кто поддерживали концепцию BYHMC, до сих пор публично этого не признали, мы считаем, что российский проект продолжает существовать". "По моему мнению, теперь его деятельность будет направлена на то, чтобы помочь Фридману и другим олигархам снять западные санкции", - говорит Зисельс.

Он также отмечает, что кроме художественной концепции мемориализации трагедии Бабьего Яра от частного фонда BYHMC существует государственная украинская концепция, над которой начали работать украинские ученые еще в 2017 году. Но ее, как говорит Зисельс, "власть не замечает".

Одна трагедия - две концепции

Действительно, государственная концепция комплексного развития (мемориализации) Бабьего Яра после ряда доработок, обсуждений на уровне общественности и украинских, и зарубежных экспертов весной 2021 была передана на рассмотрение Верховной Рады и правительства. Но рассматрена ими она так и не была.

Это видение будущего мемориала не предполагает капитального строительства на местах расстрелов в Бабьем Яру. Там предлагается создать два музея: Украинский музей Холокоста и Мемориальный музей Бабьего Яра. В тексте этой концепции проект, инициированный благотворительным фондом "Бабий Яр", описывается как ее "содержательная альтернатива".

Проект частного фонда BYHMC должен был объединить ландшафт Бабьего Яра с мемориальным комплексом Фото: Holocaust-Gedenkstätte Babyn Yar

По словам директора Института истории НАН Украины Александра Лысенко, представители BYHMC не выражали желания вести диалог с членами рабочей группы во время работы над государственной концепцией. Со своей стороны руководство BYHMC в лице исполнительного директора Макса Яковера, занимавшего эту должность с 2019 года по февраль 2022 года, заявляло о невозможности объединить проект фонда с государственной концепцией.

"Средства на музей Холокоста - закрытый вопрос до конца войны"

Какая же судьба ожидает мемориал в Бабьем Яре и может ли российско-украинская война примирить два лагеря, которые не могли найти общий язык по его концепции? "Война отодвинула на задний план повестки дня все, что связано со стратегическим строительством мемориальных институтов. Вполне понятно, что этот вопрос сейчас не ко времени и внимание общества не приковано к нему так, как накануне широкомасштабного вторжения", - констатирует правозащитник, член экспертного совета Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев.

Кроме того, главной проблемой строительства остается финансирование. Найти новых спонсоров, которые "выразят готовность взять на себя шлейф негатива и репутационные риски", связанные с предыдущей причастностью к BYHMC подсанкционных российских олигархов, будет сложно, считает эксперт. А "выделение государством средств на музей Холокоста - это закрытый вопрос до конца войны, а может и после".

Вернуть государственный контроль

Компромиссным решением может стать возвращение государственного контроля над проектом мемориализации Бабьего Яра. Вячеслав Лихачев утверждает, что участок земли под строительство мемориала в свое время оказался в аренде BYHMC незаконно, и "на сегодняшний день не существует никаких юридических проблем вернуть его в собственность города". "И если отказаться от амбиций построить самый большой в мире музей Холокоста, то там можно создать мемориал и сделать музей в помещении бывшей конторы еврейского кладбища, сохранившейся на территории Бабьего Яра", - считает Лихачев.

Важно и то, что возвращение государственного контроля над проектом "станет гарантией того, что ни один бизнесмен с российскими корнями или просто со странным представлением о том, как должна выглядеть мемориализация, не сделает все, что захочет на земле Бабьего Яра, которая очень важна не только для украинского еврейства, но и для каждого киевлянина и каждого украинца", - подчеркивает Лихачев. Однако реализация и этого компромиссного варианта возможна только после войны. "Пойдет ли на это украинская власть и общество - сказать сложно, но такую возможность стоит обсуждать уже сейчас", - убежден эксперт.