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СБУ обвиняет Михаила Фридмана в финансировании войны

Евгений Жуков
5 сентября 2023 г.

В Киеве пришли к выводу, что олигарх Михаил Фридман с начала полномасштабной войны вложил около 2 млрд рублей в российские военные заводы. По статье о финансировании войны ему грозит до 8 лет заключения.

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Сооснователь "Альфа-банка" Михаил Фридман
Михаил Фридман (фото из архива)Фото: Pavel Golovkin/AP Photo/picture alliance

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила российскому предпринимателю, совладельцу финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп" Михаилу Фридману об имеющихся в отношении его подозрениях в финансировании войны в Украине. Об этом украинская спецслужба, а также офис генпрокурора Украины сообщили во вторник, 5 сентября.

По их данным, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Фридман вложил около 2 млрд рублей в несколько военных заводов РФ. Среди прочего, речь идет о "Тульском патронном заводе", а также об "Уральском оптико-механическом заводе имени Яламова", производящем высокотехнологичное оборудование для российских боевых самолетов и вертолетов.

Для финансирования этих проектов предприниматель использует активы подконтрольного ему российского консорциума "Альфа-Групп", указывается в пресс-релизе СБУ.

Кроме того, по утверждению ведомства, Михаил Фридман задействовал свои бизнес-ресурсы для массового распространения среди сражающихся на передовой российских военных сухих пайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "Армия России". Помимо этого, страховые компании бизнесмена взяли на себя страхование военной техники, а также жизни и здоровья российских военных, говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Фридману грозит наказание до 8 лет тюрьмы с конфискацией

Подозрение олигарху предъявлено по статье о финансировании действий по насильственному свержению конституционного строя, захвату власти и изменению государственных границ Украины. "Сейчас подозреваемый скрывается от правосудия за рубежом. Продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - отмечает СБУ.

Вскоре после вторжения российских войск в Украину Михаил Фридман в числе других российских бизнесменов попал под санкции Великобритании и Евросоюза, а позже - и других стран, в частности США и Канады.

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