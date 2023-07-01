Почему в музее чистят картофель и валяются в перьях голыми

Под рук оводством Марины Абрамович 24 студента из Университета искусств Фолькванг в Эссене разработали настоящий перформанс. Его показ впервые проходит в музее Folkwang. Один из элементов - постановка "Ты голоден?". За большим круглым столом сидит молодой мужчина и… чистит картошку. Это Александар Тимотич, 31-летний оперный певец из Сербии. Работы еще много - перед ним целая гора картофеля. Но Тимотич не спешит. За этим столом ему предстоит провести 9 дней и все это время чистить картошку, распевая оперные арии. Артист приглашает присоединиться к нему всех, кто подходит, и заодно послушать его пение. Впрочем, как признался Тимотич, он не знает, сможет ли продержаться по шесть часов в день.

Абрамович научила студентов выносливости

Но ему оказывает поддержку Марина Абрамович, всемирно известная художница и приглашенный профессор на новой кафедре имени Пины Бауш (Pina Bausch, 1940-2009) в эссенском университете. Специалист по искусству выносливости, как еще часто называют Абрамович, научила Тимотича не бояться и преодолевать себя. Легенда акционизма и одна из самых влиятельных персон в современном искусстве, Абрамович в течение года обучала студентов разных направлений: певцов, музыкантов, режиссеров, фотографов, актеров, композиторов в возрасте от 17 до 29 лет. Итоговой работой многочисленных видеоконференций и встреч стал стартовавший в Эссене "54-часовой перформанс", кураторами которого являются Марина Абрамович и Билли Чжао.

Марина Абрамович - мастер шокирующего перформанса Фото: Aris Messinis/AFP

Главная составляющая продолжительных перформансов, сделанных студентами, это умение владеть собой, в частности, состредотачиваться, концентрироваться и проявлять выносливость. Чтобы развить у своих учеников железную волю, Марина Абрамович провела их через суровую школу. Одним из этапов стал недельный семинар "Cleaning the House Workshop", который проходил в горах Спарты в Греции. "Уборка дома" означала, прежде всего, научиться быть более внимательным к себе и своим потребностям, заботиться о себе. Этот тренировочный лагерь длился неделю. "Пять дней не было еды и было запрещено разговаривать, но можно было делать физические упражнения, чтобы понять и прочувствовать, что значит время, что значит присутствие. А потом мы работали над проектом, результаты которого сейчас можно увидеть", - объяснила Марина Абрамович в интервью DW. Художница с гордостью рассказала о том, как старалась весь этот год привить своим ученикам энтузиазм, художественные навыки, дисциплину и самодисциплину - все те черты, которыми отличается ее творчество.

Конечно, испытание в горах не сравнить с ее собственной работой. Например, с перформансом 2010 года "Художник присутствует"(The Artist is Present) в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Тогда Абрамович просидела в кресле 600 часов, пристально и молча глядя в глаза 1650 сменяющихся посетителей. На презентации нового проекта в Эссене 76-летняя Марина Абрамович не сможет присутствовать лично по состоянию здоровья, но будет наблюдать за происходящим через видеотрансляцию.

Перформанс скрипачки Марии Радаванович Фото: Sabine Oelze/DW

Схитрить не получится

"В таких длительных перформансах нельзя притворяться, иначе станешь уязвимым. Только так можно создать очень эмоциональный диалог с публикой, это нечто уникальное. И это демонстрируют сейчас студенты-художники", - пояснила звезда мирового искусства в разговоре с DW.

Еще один из студенческих перформансов связан на этот раз не с едой, а с не менее важным для человека - отдыхом. Посреди комнаты, в праздничном атласном зеленом платье, для своего гостя, и только для него одного, играет 22-летняя скрипачка Мария Радаванович. Но он не может ее видеть - стул, на котором он сидит, повернут к зеленой стене, на которой ничего нет. "Я хотела создать ситуацию, когда люди могли бы просто сидеть. Без своих мобильных телефонов. Просто смотреть на стену и отдыхать", - объясняет свою идею скрипачка. И Марина Абрамович поддержала ее в этом. Студентка рассказала, что лишь в рамках мастер-класса "Уборка дома" она впервые поняла что это такое - просто сидеть часами и смотреть на лист цветной бумаги. "Я была бы счастлива, если бы люди как можно дольше оставались сидеть на этом стуле и просто слушали, смотрели и думали", - говорит она.

Побежденные страхи на всеобщее обозрение

Все 24 совершенно разных и смелых по своему воплощению перформанса проходят в музее Folkwang одновременно в небольших отдельных павильонах. Посетители выбирают сами по настроению, что они хотят посмотреть. В постановке "Чистый лист" итальянца Франческо Марцано, где он читает вслух из своих дневников, а затем вырывает и уничтожает каждый прочитанный лист. Или понаблюдать за Камило Гутманом, безостановочно танцующем чечетку на осколках разбитого зеркала. А может быть попробовать побороть свои страхи, как это делает Клара Гюнтер? Голая девушка находится на белом кафельном пьедестале среди разорванных подушек, периодически натирается свекольной ботвой и валяется в перьях, перевоплощаясь в странное существо вроде птицы. И так 9 дней… Но не заходит ли это слишком далеко? Марина Абрамович в восторге от такой смелости своих студентов. Она так прокомментировала этот перформанс: "Я спросила у Клары, чего она боится. Она ответила: "Быть голой и курицей". И тогда я сказала: "Давай это сделаем!" И в результате - она и голая, и курица! Я хотела побудить ее рассказать свою собственную драму". Судя по представленным студентами работам, Марии Абрамович удалось побудить не только Клару, но и других молодых художников рассказать всем свои истории - не притворяясь и без страха.

Перформанс Клары Гюнтер - голая в перьях Фото: Sabine Oelze/DW

Проект"54 Hours Performances" можно увидеть с 30 июня по 9 июля 2023 года в музее Folkwang в Эссене.

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