Почему в музее чистят картофель и валяются в перьях голыми
Под рук оводством Марины Абрамович 24 студента из Университета искусств Фолькванг в Эссене разработали настоящий перформанс. Его показ впервые проходит в музее Folkwang. Один из элементов - постановка "Ты голоден?". За большим круглым столом сидит молодой мужчина и… чистит картошку. Это Александар Тимотич, 31-летний оперный певец из Сербии. Работы еще много - перед ним целая гора картофеля. Но Тимотич не спешит. За этим столом ему предстоит провести 9 дней и все это время чистить картошку, распевая оперные арии. Артист приглашает присоединиться к нему всех, кто подходит, и заодно послушать его пение. Впрочем, как признался Тимотич, он не знает, сможет ли продержаться по шесть часов в день.
Абрамович научила студентов выносливости
Но ему оказывает поддержку Марина Абрамович, всемирно известная художница и приглашенный профессор на новой кафедре имени Пины Бауш (Pina Bausch, 1940-2009) в эссенском университете. Специалист по искусству выносливости, как еще часто называют Абрамович, научила Тимотича не бояться и преодолевать себя. Легенда акционизма и одна из самых влиятельных персон в современном искусстве, Абрамович в течение года обучала студентов разных направлений: певцов, музыкантов, режиссеров, фотографов, актеров, композиторов в возрасте от 17 до 29 лет. Итоговой работой многочисленных видеоконференций и встреч стал стартовавший в Эссене "54-часовой перформанс", кураторами которого являются Марина Абрамович и Билли Чжао.
Главная составляющая продолжительных перформансов, сделанных студентами, это умение владеть собой, в частности, состредотачиваться, концентрироваться и проявлять выносливость. Чтобы развить у своих учеников железную волю, Марина Абрамович провела их через суровую школу. Одним из этапов стал недельный семинар "Cleaning the House Workshop", который проходил в горах Спарты в Греции. "Уборка дома" означала, прежде всего, научиться быть более внимательным к себе и своим потребностям, заботиться о себе. Этот тренировочный лагерь длился неделю. "Пять дней не было еды и было запрещено разговаривать, но можно было делать физические упражнения, чтобы понять и прочувствовать, что значит время, что значит присутствие. А потом мы работали над проектом, результаты которого сейчас можно увидеть", - объяснила Марина Абрамович в интервью DW. Художница с гордостью рассказала о том, как старалась весь этот год привить своим ученикам энтузиазм, художественные навыки, дисциплину и самодисциплину - все те черты, которыми отличается ее творчество.
Конечно, испытание в горах не сравнить с ее собственной работой. Например, с перформансом 2010 года "Художник присутствует"(The Artist is Present) в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Тогда Абрамович просидела в кресле 600 часов, пристально и молча глядя в глаза 1650 сменяющихся посетителей. На презентации нового проекта в Эссене 76-летняя Марина Абрамович не сможет присутствовать лично по состоянию здоровья, но будет наблюдать за происходящим через видеотрансляцию.
Схитрить не получится
"В таких длительных перформансах нельзя притворяться, иначе станешь уязвимым. Только так можно создать очень эмоциональный диалог с публикой, это нечто уникальное. И это демонстрируют сейчас студенты-художники", - пояснила звезда мирового искусства в разговоре с DW.
Еще один из студенческих перформансов связан на этот раз не с едой, а с не менее важным для человека - отдыхом. Посреди комнаты, в праздничном атласном зеленом платье, для своего гостя, и только для него одного, играет 22-летняя скрипачка Мария Радаванович. Но он не может ее видеть - стул, на котором он сидит, повернут к зеленой стене, на которой ничего нет. "Я хотела создать ситуацию, когда люди могли бы просто сидеть. Без своих мобильных телефонов. Просто смотреть на стену и отдыхать", - объясняет свою идею скрипачка. И Марина Абрамович поддержала ее в этом. Студентка рассказала, что лишь в рамках мастер-класса "Уборка дома" она впервые поняла что это такое - просто сидеть часами и смотреть на лист цветной бумаги. "Я была бы счастлива, если бы люди как можно дольше оставались сидеть на этом стуле и просто слушали, смотрели и думали", - говорит она.
Побежденные страхи на всеобщее обозрение
Все 24 совершенно разных и смелых по своему воплощению перформанса проходят в музее Folkwang одновременно в небольших отдельных павильонах. Посетители выбирают сами по настроению, что они хотят посмотреть. В постановке "Чистый лист" итальянца Франческо Марцано, где он читает вслух из своих дневников, а затем вырывает и уничтожает каждый прочитанный лист. Или понаблюдать за Камило Гутманом, безостановочно танцующем чечетку на осколках разбитого зеркала. А может быть попробовать побороть свои страхи, как это делает Клара Гюнтер? Голая девушка находится на белом кафельном пьедестале среди разорванных подушек, периодически натирается свекольной ботвой и валяется в перьях, перевоплощаясь в странное существо вроде птицы. И так 9 дней… Но не заходит ли это слишком далеко? Марина Абрамович в восторге от такой смелости своих студентов. Она так прокомментировала этот перформанс: "Я спросила у Клары, чего она боится. Она ответила: "Быть голой и курицей". И тогда я сказала: "Давай это сделаем!" И в результате - она и голая, и курица! Я хотела побудить ее рассказать свою собственную драму". Судя по представленным студентами работам, Марии Абрамович удалось побудить не только Клару, но и других молодых художников рассказать всем свои истории - не притворяясь и без страха.
Проект"54 Hours Performances" можно увидеть с 30 июня по 9 июля 2023 года в музее Folkwang в Эссене.
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