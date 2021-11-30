Марина Абрамович - самая страстная современная художница (фото)

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Богине перформанса сегодня исполнилось 75 лет. Она продолжает активно работать и уже даже инсценировала свою собственную смерть. Похоронены будут три Марины: одна настоящая и две фальшивые.
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