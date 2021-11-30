Марина Абрамович - самая страстная современная художница (фото)

Марина Абрамович: всегда в центре боли

Трудный выбор

В перформансе "Imponderabilia" (1977) Марина и Улай стояли раздетыми в узком дверном проеме, позволяя любому желающему пройти, протискиваясь между ними: "Идеей для перформанса был художник как дверь в музей. Заходя в музей между нами, зрители должны были выбрать, кому из нас смотреть в глаза, потому что вход был таким узким, что пройти можно было только боком".