 В Киеве теперь есть ″стена плача и исцеления″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.10.2021

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Культура и стиль жизни

В Киеве теперь есть "стена плача и исцеления"

На территории Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" открыт новый арт-объект - "Кристальная стена плача" знаменитой художницы-концептуалистки Марины Абрамович. Эта фотоподборка DW - о ней и ее творчестве.

  • Марина Абрамович на выставке в Малаге

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    Границы возможного

    "У меня есть теория: чем хуже у тебя детство, тем лучше твое искусство. Если ты по-настоящему счастлив, то у тебя не получится создать хорошее произведение", - призналась Марина Абрамович в одном из интервью. Знаменитая гранд-дама современного искусства активно занимается творчеством уже пятое десятилетие, исследуя отношения художника и аудитории, пределы физических и психических возможностей.

  • Марина Абрамович в берлинском Центре современного искусства Kunstwerke e.V.

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    Искусство процесса

    "Бабушка перформанса", как прозвали Марину Абрамович, родилась 30 ноября 1946 года в Белграде. Ее родители были югославскими партизанами, а после Второй мировой войны, по ее собственным словам, стали "карьеристами", у которых не было времени заниматься ребенком. Девочка росла у бабушки и еще в юности усвоила, что в искусстве процесс важнее результата.

  • Марина Абрамович: Art must be beautiful, Artist must be beautiful, 1975

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    За гранью боли

    Марина Абрамович приобрела легендарную известность благодаря своим перформансам, в которых она подвергала экстремальным испытаниям свое собственное тело. Абрамович кричала до потери голоса, танцевала до полного изнеможения, резала бритвой себе живот, хлестала себя плеткой, лежала голой на льду, часами и днями сидела неподвижно на стуле.

  • Видео Марины Абрамович на выставке в Израиле Turn On

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    Исследование границ

    Искусство Абрамович провоцирует и шокирует. Какие смыслы вкладывает она в свое бескомпромиссное творчество? Ответы предлагает опубликованная к 70-летию художницы автобиография "Walk Through Walls". "Я хотела исследовать границы, узнать, как далеко готов идти зритель, - пишет она в мемуарах. - Полученный мной опыт говорит о том, что если оставлять решение за публикой, тебя могут убить".

  • Марина Абрамович: Breathing In – Breathing Out, 1977

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    Пределы контроля

    Перформанс "Смерть себя" исследовал способность индивидуума поглощать жизнь другой личности, возможность взаимообмена в отношениях. Марина Абрамович делала перформанс со своим тогдашним партнером и возлюбленным, немецким художником Улаем. Они вдыхали выдохи друг друга, пока не закончился кислород и оба не упали на пол без сознания с легкими, наполненными углекислым газом.

  • Марина Абрамович: Relation in Time. 1977

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    Полный симбиоз

    За 12 лет совместных жизни и творчества Абрамович и Улай создали коллективное существо, двухголовое тело: они не имели друг от друга секретов и не скрывали свою страсть от других. В одном перформансе с Улаем Марина Абрамович держала лук, а Улай - стрелу в натянутой тетиве, направленную в ее сердце. В инсталляции "Отношения во времени" (1977) они показали неразрывную связь.

  • Марина Абрамович: Imponderabilia (1977)

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    Трудный выбор

    В перформансе "Imponderabilia" (1977) Марина и Улай стояли раздетыми в узком дверном проеме, позволяя любому желающему пройти, протискиваясь между ними: "Идеей для перформанса был художник как дверь в музей. Заходя в музей между нами, зрители должны были выбрать, кому из нас смотреть в глаза, потому что вход был таким узким, что пройти можно было только боком".

  • Марина Абрамович: видео-перформанс The onion

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    Горькая правда

    В 1988 году Абрамович и Улай провели последний совместный перформанс, который окончил их творческую и любовную связь. Они отправились в путь с противоположных концов Великой китайской стены и встретились посередине, чтобы проститься навсегда. Для Марины Абрамович расставание стало тяжелой личной драмой.

  • Марина Абрамович: Spirit Cooking, 2000

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    Настоящая кровь

    Надпись свиной кровью на стене отсылает к легендарным перформансам художницы. Марина Абрамович играла в "русскую рулетку" с ножами: как только она резала себе пальцы, брала следующий из двадцати ножей в ряду. В другом своем знаменитом перформансе она вырезала у себя на животе пятиконечную звезду и ложилась на ледяной крест.

  • Марина Абрамович: The Artist is Present, 2010

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    В присутствии художника

    На своей первой ретроспективной выставке в музее МоМа в 2010 году художница молча сидела и позволяла каждому желающему сесть напротив и посмотреть на нее. Перформанс длился по семь часов в день. В очереди были замечены обычные ньюйоркцы, туристы, а также знаменитости: Бьорк, Леди Гага и Изабелла Росселлини. Пришел на публичное рандеву и Улай. При виде его Марина не смогла сдержать слез...

  • Выставка Marina Abramovic - The Cleaner в Бонне в 2018 году

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    Очищение искусством

    В 2012 году Марина Абрамович отправилась в Бразилию, чтобы изучить местные обычаи и ритуалы, познакомиться с шаманами и лекарями. Этой поездке посвящен документальный фильм "The Space in Between". В память об излечивающем душу путешествии она привезла с собой камни и кристаллы, которые обладают сильной энергией. Убедиться в этом могут и сами посетители.

  • Оперный перформанс Марины Абрамович 7 смертей Марии Каллас

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    Смертельная скука

    В 2020 году Марина Абрамович вышла на оперную сцену, чтобы позволить великой Каллас умереть семью сценическими смертями. Мюнхенский оперный эксперимент Абрамович был вежливо принят к сведению поклонниками сербской дивы: спектаклю явно не хватало шокирующей интенсивности ее экстремальных перформансов. Или это тоже была провокация?

  • Оперный перформанс Марины Абрамович 7 смертей Марии Каллас

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    Сильная духом

    В 2021 году Марине Абрамович исполняется 75 лет. До сих пор она была верна своему творческому кредо: художник должен быть воином. Нужна сила духа, способная покорить не только территории, но также себя и свои слабости.

  • Кристальная стена плача в Киеве

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    "Кристальная стена плача" в Киеве

    Мемориал "Кристальная стена плача" открылся 6 октября 2021 в Бабьем Яре в Киеве. 80 лет назад нацисты расстреляли здесь за два дня более 30 тысяч евреев. Длина "Стены" - 40 м, высота - 3 м. Кристаллы кварца сгруппированы по три и расположены на разной высоте: на уровне головы, сердца и живота человека. По замыслу художницы, посетители смогут касаться стены, чтобы почувствовать энергию кристаллов.

    Автор: Элла Володина


  • Марина Абрамович на выставке в Малаге

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    Границы возможного

    "У меня есть теория: чем хуже у тебя детство, тем лучше твое искусство. Если ты по-настоящему счастлив, то у тебя не получится создать хорошее произведение", - призналась Марина Абрамович в одном из интервью. Знаменитая гранд-дама современного искусства активно занимается творчеством уже пятое десятилетие, исследуя отношения художника и аудитории, пределы физических и психических возможностей.

  • Марина Абрамович в берлинском Центре современного искусства Kunstwerke e.V.

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    Искусство процесса

    "Бабушка перформанса", как прозвали Марину Абрамович, родилась 30 ноября 1946 года в Белграде. Ее родители были югославскими партизанами, а после Второй мировой войны, по ее собственным словам, стали "карьеристами", у которых не было времени заниматься ребенком. Девочка росла у бабушки и еще в юности усвоила, что в искусстве процесс важнее результата.

  • Марина Абрамович: Art must be beautiful, Artist must be beautiful, 1975

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    За гранью боли

    Марина Абрамович приобрела легендарную известность благодаря своим перформансам, в которых она подвергала экстремальным испытаниям свое собственное тело. Абрамович кричала до потери голоса, танцевала до полного изнеможения, резала бритвой себе живот, хлестала себя плеткой, лежала голой на льду, часами и днями сидела неподвижно на стуле.

  • Видео Марины Абрамович на выставке в Израиле Turn On

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    Исследование границ

    Искусство Абрамович провоцирует и шокирует. Какие смыслы вкладывает она в свое бескомпромиссное творчество? Ответы предлагает опубликованная к 70-летию художницы автобиография "Walk Through Walls". "Я хотела исследовать границы, узнать, как далеко готов идти зритель, - пишет она в мемуарах. - Полученный мной опыт говорит о том, что если оставлять решение за публикой, тебя могут убить".

  • Марина Абрамович: Breathing In – Breathing Out, 1977

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    Пределы контроля

    Перформанс "Смерть себя" исследовал способность индивидуума поглощать жизнь другой личности, возможность взаимообмена в отношениях. Марина Абрамович делала перформанс со своим тогдашним партнером и возлюбленным, немецким художником Улаем. Они вдыхали выдохи друг друга, пока не закончился кислород и оба не упали на пол без сознания с легкими, наполненными углекислым газом.

  • Марина Абрамович: Relation in Time. 1977

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    Полный симбиоз

    За 12 лет совместных жизни и творчества Абрамович и Улай создали коллективное существо, двухголовое тело: они не имели друг от друга секретов и не скрывали свою страсть от других. В одном перформансе с Улаем Марина Абрамович держала лук, а Улай - стрелу в натянутой тетиве, направленную в ее сердце. В инсталляции "Отношения во времени" (1977) они показали неразрывную связь.

  • Марина Абрамович: Imponderabilia (1977)

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    Трудный выбор

    В перформансе "Imponderabilia" (1977) Марина и Улай стояли раздетыми в узком дверном проеме, позволяя любому желающему пройти, протискиваясь между ними: "Идеей для перформанса был художник как дверь в музей. Заходя в музей между нами, зрители должны были выбрать, кому из нас смотреть в глаза, потому что вход был таким узким, что пройти можно было только боком".

  • Марина Абрамович: видео-перформанс The onion

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    Горькая правда

    В 1988 году Абрамович и Улай провели последний совместный перформанс, который окончил их творческую и любовную связь. Они отправились в путь с противоположных концов Великой китайской стены и встретились посередине, чтобы проститься навсегда. Для Марины Абрамович расставание стало тяжелой личной драмой.

  • Марина Абрамович: Spirit Cooking, 2000

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    Настоящая кровь

    Надпись свиной кровью на стене отсылает к легендарным перформансам художницы. Марина Абрамович играла в "русскую рулетку" с ножами: как только она резала себе пальцы, брала следующий из двадцати ножей в ряду. В другом своем знаменитом перформансе она вырезала у себя на животе пятиконечную звезду и ложилась на ледяной крест.

  • Марина Абрамович: The Artist is Present, 2010

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    В присутствии художника

    На своей первой ретроспективной выставке в музее МоМа в 2010 году художница молча сидела и позволяла каждому желающему сесть напротив и посмотреть на нее. Перформанс длился по семь часов в день. В очереди были замечены обычные ньюйоркцы, туристы, а также знаменитости: Бьорк, Леди Гага и Изабелла Росселлини. Пришел на публичное рандеву и Улай. При виде его Марина не смогла сдержать слез...

  • Выставка Marina Abramovic - The Cleaner в Бонне в 2018 году

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    Очищение искусством

    В 2012 году Марина Абрамович отправилась в Бразилию, чтобы изучить местные обычаи и ритуалы, познакомиться с шаманами и лекарями. Этой поездке посвящен документальный фильм "The Space in Between". В память об излечивающем душу путешествии она привезла с собой камни и кристаллы, которые обладают сильной энергией. Убедиться в этом могут и сами посетители.

  • Оперный перформанс Марины Абрамович 7 смертей Марии Каллас

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    Смертельная скука

    В 2020 году Марина Абрамович вышла на оперную сцену, чтобы позволить великой Каллас умереть семью сценическими смертями. Мюнхенский оперный эксперимент Абрамович был вежливо принят к сведению поклонниками сербской дивы: спектаклю явно не хватало шокирующей интенсивности ее экстремальных перформансов. Или это тоже была провокация?

  • Оперный перформанс Марины Абрамович 7 смертей Марии Каллас

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    Сильная духом

    В 2021 году Марине Абрамович исполняется 75 лет. До сих пор она была верна своему творческому кредо: художник должен быть воином. Нужна сила духа, способная покорить не только территории, но также себя и свои слабости.

  • Кристальная стена плача в Киеве

    Марина Абрамович: всегда в центре боли

    "Кристальная стена плача" в Киеве

    Мемориал "Кристальная стена плача" открылся 6 октября 2021 в Бабьем Яре в Киеве. 80 лет назад нацисты расстреляли здесь за два дня более 30 тысяч евреев. Длина "Стены" - 40 м, высота - 3 м. Кристаллы кварца сгруппированы по три и расположены на разной высоте: на уровне головы, сердца и живота человека. По замыслу художницы, посетители смогут касаться стены, чтобы почувствовать энергию кристаллов.

    Автор: Элла Володина


"Кристальную стену плача" на территории Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" 6 октября открыли президенты Украины, Израиля и Германии. Длина арт-объекта - 40 метров, высота - 3 метра. Сделана она из антрацита и кристаллов кварца, привезенных из Бразилии. Кристаллы расположены на разной высоте. Чтобы почувствовать их энергию, необходимо встать перед стеной, прислонившись головой, сердцем и животом к кристаллам, сформулировать вопрос, который волнует, и поразмышлять над ним.

По словам Марины Абрамович, выступившей на церемонии открытия арт-объекта: "80 лет назад тут случилась темная вещь. Мы хотим, чтобы наши дети помнили прошлое, но надо помнить и о надежде, думать о том, чтобы такие страшные вещи не повторились".

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