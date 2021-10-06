В Киеве теперь есть "стена плача и исцеления"

"Кристальную стену плача" на территории Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" 6 октября открыли президенты Украины, Израиля и Германии. Длина арт-объекта - 40 метров, высота - 3 метра. Сделана она из антрацита и кристаллов кварца, привезенных из Бразилии. Кристаллы расположены на разной высоте. Чтобы почувствовать их энергию, необходимо встать перед стеной, прислонившись головой, сердцем и животом к кристаллам, сформулировать вопрос, который волнует, и поразмышлять над ним.

По словам Марины Абрамович, выступившей на церемонии открытия арт-объекта: "80 лет назад тут случилась темная вещь. Мы хотим, чтобы наши дети помнили прошлое, но надо помнить и о надежде, думать о том, чтобы такие страшные вещи не повторились".

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