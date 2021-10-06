 Президент ФРГ в Бабьем Яре: ″В глубокой скорби кланяюсь мертвым″ | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 06.10.2021

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Украина

Президент ФРГ в Бабьем Яре: "В глубокой скорби кланяюсь мертвым"

Почтить память жертв трагедии в Бабьем Яре в этом году в Киев приехали президенты Германии, Израиля и Албании. Репортаж DW.

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии в Бабьем Яре 6 октября 2021 года

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

На церемонию, посвященную 80-й годовщине трагедии в урочище Бабий Яр, в среду, 6 октября, в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского прибыли президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), президент Албании Илир Мета и президент Израиля Ицхак Герцог, который накануне также принял участие в официальных мероприятиях.

Бабий Яр: поэма и симфония

29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яре нацисты убили более 33 тысяч евреев. Церемония памяти погибших мирных жителей началась с исполнения 13-й симфонии Дмитрия Шостаковича. Перед выступлением музыкантов, которое проходило в стеклянном павильоне, ведущий обратился к зрителям - представителям еврейских организаций, свидетелям Холокоста, а также украинцам, которые спасали евреев от смерти во время нацистской оккупации - с просьбой воздержаться от любых аплодисментов и возгласов.

Немецкий симфонический оркестр под управлением Томаса Зандерлинга в Бабьем Яре 6 октября 2021 года

Немецкий симфонический оркестр исполняет 13-ю симфонию Шостаковича

13-я симфония Шостаковича, исполнение которой открыло официальную церемонию, исторически связана с Бабьим Яром. В сентябре 1961 года на склоне оврага в Бабьем Яре оказался Евгений Евтушенко. Его привез сюда друг - писатель Анатолий Кузнецов, который 14-летним мальчиком в Киеве был очевидцем трагедии. Поэта потрясло не только это зверское преступление, но и то, как выглядело место трагедии. В овраге была свалка: горы мусора над останками жертв чудовищной нацистской идеологии.

"Над Бабьим Яром памятников нет..." - поэма Евтушенко нарушила 20-летнее молчание о трагедии в Бабьем Яре. И его поддержали другие смелые голоса. Самым звучным из них был голос Дмитрия Шостаковича, который на стихи Евтушенко написал свою 13-ю симфонию - си-бемоль-минор - для баса, мужского хора и оркестра.

В этот день, 6 октября, симфония впервые прозвучала в урочище Бабий Яр, а исполнил ее Немецкий симфонический оркестр под управлением Томаса Зандерлинга (Thomas Sanderling).

"Хрустальная стена плача"

После этого президенты четырех стран - Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер, Ицхак Герцог и Илир Мета - приняли участие в открытии "Хрустальной стены плача" художницы-концептуалистки Марины Абрамович. Это - мемориальный объект длиной 40 метров и высотой три метра. Стена покрыта антрацитом и оснащена 75 кварцевым блоками. Если продолжить иерусалимскую Стену плача, то она будет проходить именно через урочище Бабий Яр с погрешностью в 10 метров от места, где установлена "Хрустальная стена плача".

Далее президенты подошли к еще одной инсталляции урочища - книги-синагоги, где со слезами на глазах читал молитву всемирно известный кантор Йозеф Маловани, который служит в синагоге в Нью-Йорке.

"Трагедия Бабьего Яра коснулась каждого, даже если здесь не был убит чей-то родственник или знакомый, она коснулась всех, кто считает себя человеком, - сказал в своей речи президент Украины Владимир Зеленский. - Бабий Яр является памятником человеку во всех лучших и худших проявлениях. Человеку, который убивал, который умирал от рук других... Человеку, который спасал, потому что знал, что поступает правильно. Каждому человеку".

Франк-Вальтер Штайнмайер: "Стою в глубокой скорби…"

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ

Франк-Вальтер Штайнмайер в Бабьем Яре 6 октября 2021 года

С цитаты стихотворения русского поэта Евгения Евтушенко о Бабьем Яре начал свою речь президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, поблагодаривший киевлян, которые в свое время под угрозой смерти спасали евреев. "Я благодарен, что сегодня я здесь. Спасибо, потомки погибших, спасибо. Как федеральный президент Германии, я сегодня стою перед вами и в глубокой скорби кланяюсь мертвым", - заявил президент ФРГ.

Обратившись к президенту Израиля Ицхаку Герцогу, Штайнмайер с болью отметил тот факт, что в наше время антисемитизм снова усиливается, в том числе и в Германии.

"Уважаемый президент Герцог, как бы мне хотелось сказать, что мы, немцы, раз и навсегда усвоили уроки истории! Но я не могу сделать этого. Злые духи прошлого ныне предстают в новом обличьи. Для нас, немцев, на это может быть лишь один ответ: "Никогда больше!" - заявил глава ФРГ.

В этот день мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" обнародовал первую часть исследования, где назвал 159 имен нацистов, причастных к убийствам украинских евреев в Бабьем Яру. По информации центра, большинство военнослужащих, чинивших расправу в этом урочище под Киевом, давали показания в суде, однако были признаны невиновными, за исключением немногих командиров и рядовых солдат.

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  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

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    Широкоформатные (1,8 м х 3 м) фото размещены вдоль двух главных аллей государственного историко-культурного заповедника "Бабий Яр". В одной части представлены портреты украинских евреев, переживших Холокост, и так называемых "остарбайтеров", в другой - жертвы Холокоста из других стран.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

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    Луиджи Тоскано и его выставка

    Немецкий фотограф итальянского происхождения Луиджи Тоскано вырос в семье гастарбайтеров. В юности ему довелось работать кровельщиком, охранником, мыть окна. Луиджи говорит, что сложные ситуации вдохновили его стать фотографом. Самостоятельно освоив искусство фотографии, он начал рассказывать о человеческих судьбах с помощью фото. "Против забвения" - один из его самых масштабных проектов.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa DW/A. Magazowa DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

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    Осенью 2015 года фотовыставка была впервые презентована в здании Старой пожарной башни в Мангейме. Портреты были выставлены в окнах здания. После Бабьего Яра в Киеве выставка отправится в Днепр и Львов. "Здесь, в эпицентре трагедии 20-го века, выставка Луиджи Тоскано держит живой памятью о прошлом, которое нам не позволено забыть", - отметил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

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    Массовые расстрелы 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру - чудовищная трагедия. Только по официальным данным, за две ночи было уничтожено более 30 тысяч евреев, среди которых было много детей. "Эмоционально мне было очень сложно работать над этой выставкой, - рассказывает фотограф Тоскано. - За каждой фотографией - целая человеческая жизнь. Никто не должен быть забыт".

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Чтобы жить

    Здзислав Звинярски родился в Варшаве в 1926 году. После варшавского восстания в 1944 году его арестовали и отправили в концлагерь Дахау. Он пережил марш смерти. Затем Звинярски был в концлагерях Мангейм-Зандхофен, Кохендорф и Нацвейлер-Штрутгоф. В последнем он находился до закрытия лагеря в марте 1945 года. Это фото было сделано за 3 месяца до смерти Здислава Звинярски, 16 сентября 2014 года.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Живые свидетели

    Василий Михайловский - один из киевских героев фотовыставки Луиджи Тоскано. В конце сентября 1941 года Михайловского от расстрела в Бабьем Яру спасла его няня, показав свой украинский паспорт. Василий Михайловский - это уже третье имя мужчины. До оккупации его звали Цезарем Кацем, затем в приюте няня назвала его Василием и дала свою фамилию - Фомин, а Михайловским он стал в приемной семье.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Культура памяти

    "Особенно мне запомнились слова одной из героинь, - вспоминает Тоскано. - Это была Сюзан Черняк. Она сказала, что, если люди забывают свое прошлое, то они заслуживают его повторения". Сюзан Черняк родилась в Вене в 1922 году. В 20 лет ее вместе с матерью отправили в Терезиенштадт. В 1943 они оказались в Освенциме. Через два года - концлагерь Равенсбрюк. Сюзан пережила и марш смерти.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Каждый четвертый

    Создание единого мемориального комплекса трагедии Бабьего Яра для Украины до сих пор остается проблемой. Это же касается и создания единого образовательного цикла, который был бы посвящен Холокосту на территории Украины. Историк Борис Забарко утверждает, что каждый четвертый украинский еврей стал жертвой Холокоста.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Нельзя убить память

    Активно над созданием мемориального комплекса начали работать только в последние годы. На сегодняшний день на территории государственного культурно-исторического заповедника "Бабий Яр" проведены реставрационные работы, установлено освещение, скамейки, облагорожены зеленые зоны. Появились и памятники жертвам расстрелов в Бабьем Яру.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Цыганская кибитка

    Первым жертвам трагедии в Бабьем Яру, цыганам, отдельный памятник был установлен лишь в сентябре 2016 года. В сентябре 1941 года в урочище расстреляли 5 цыганских таборов.

    Автор: Анастасия Магазова


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