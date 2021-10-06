Президент ФРГ в Бабьем Яре: "В глубокой скорби кланяюсь мертвым"

На церемонию, посвященную 80-й годовщине трагедии в урочище Бабий Яр, в среду, 6 октября, в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского прибыли президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), президент Албании Илир Мета и президент Израиля Ицхак Герцог, который накануне также принял участие в официальных мероприятиях.

Бабий Яр: поэма и симфония

29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яре нацисты убили более 33 тысяч евреев. Церемония памяти погибших мирных жителей началась с исполнения 13-й симфонии Дмитрия Шостаковича. Перед выступлением музыкантов, которое проходило в стеклянном павильоне, ведущий обратился к зрителям - представителям еврейских организаций, свидетелям Холокоста, а также украинцам, которые спасали евреев от смерти во время нацистской оккупации - с просьбой воздержаться от любых аплодисментов и возгласов.

Немецкий симфонический оркестр исполняет 13-ю симфонию Шостаковича

13-я симфония Шостаковича, исполнение которой открыло официальную церемонию, исторически связана с Бабьим Яром. В сентябре 1961 года на склоне оврага в Бабьем Яре оказался Евгений Евтушенко. Его привез сюда друг - писатель Анатолий Кузнецов, который 14-летним мальчиком в Киеве был очевидцем трагедии. Поэта потрясло не только это зверское преступление, но и то, как выглядело место трагедии. В овраге была свалка: горы мусора над останками жертв чудовищной нацистской идеологии.

"Над Бабьим Яром памятников нет..." - поэма Евтушенко нарушила 20-летнее молчание о трагедии в Бабьем Яре. И его поддержали другие смелые голоса. Самым звучным из них был голос Дмитрия Шостаковича, который на стихи Евтушенко написал свою 13-ю симфонию - си-бемоль-минор - для баса, мужского хора и оркестра.

В этот день, 6 октября, симфония впервые прозвучала в урочище Бабий Яр, а исполнил ее Немецкий симфонический оркестр под управлением Томаса Зандерлинга (Thomas Sanderling).

"Хрустальная стена плача"

После этого президенты четырех стран - Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер, Ицхак Герцог и Илир Мета - приняли участие в открытии "Хрустальной стены плача" художницы-концептуалистки Марины Абрамович. Это - мемориальный объект длиной 40 метров и высотой три метра. Стена покрыта антрацитом и оснащена 75 кварцевым блоками. Если продолжить иерусалимскую Стену плача, то она будет проходить именно через урочище Бабий Яр с погрешностью в 10 метров от места, где установлена "Хрустальная стена плача".

Далее президенты подошли к еще одной инсталляции урочища - книги-синагоги, где со слезами на глазах читал молитву всемирно известный кантор Йозеф Маловани, который служит в синагоге в Нью-Йорке.

"Трагедия Бабьего Яра коснулась каждого, даже если здесь не был убит чей-то родственник или знакомый, она коснулась всех, кто считает себя человеком, - сказал в своей речи президент Украины Владимир Зеленский. - Бабий Яр является памятником человеку во всех лучших и худших проявлениях. Человеку, который убивал, который умирал от рук других... Человеку, который спасал, потому что знал, что поступает правильно. Каждому человеку".

Франк-Вальтер Штайнмайер: "Стою в глубокой скорби…"

Франк-Вальтер Штайнмайер в Бабьем Яре 6 октября 2021 года

С цитаты стихотворения русского поэта Евгения Евтушенко о Бабьем Яре начал свою речь президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, поблагодаривший киевлян, которые в свое время под угрозой смерти спасали евреев. "Я благодарен, что сегодня я здесь. Спасибо, потомки погибших, спасибо. Как федеральный президент Германии, я сегодня стою перед вами и в глубокой скорби кланяюсь мертвым", - заявил президент ФРГ.

Обратившись к президенту Израиля Ицхаку Герцогу, Штайнмайер с болью отметил тот факт, что в наше время антисемитизм снова усиливается, в том числе и в Германии.

"Уважаемый президент Герцог, как бы мне хотелось сказать, что мы, немцы, раз и навсегда усвоили уроки истории! Но я не могу сделать этого. Злые духи прошлого ныне предстают в новом обличьи. Для нас, немцев, на это может быть лишь один ответ: "Никогда больше!" - заявил глава ФРГ.

В этот день мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" обнародовал первую часть исследования, где назвал 159 имен нацистов, причастных к убийствам украинских евреев в Бабьем Яру. По информации центра, большинство военнослужащих, чинивших расправу в этом урочище под Киевом, давали показания в суде, однако были признаны невиновными, за исключением немногих командиров и рядовых солдат.

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