Президенты ФРГ и Украины почтили память евреев, убитых в Бабьем Яре

Президенты ФРГ и Украины Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и Владимир Зеленский на траурной церемонии в Бабьем Яре под Киевом в среду, 6 октября, почтили память более 33 тысяч евреев, расстрелянных здесь нацистами в ходе массовой расправы 29-30 сентября 1941 года. "Преступление против человечности Холокост начался не на немецких фабриках смерти в Освенциме, Треблинке, Собиборе, Майданеке Бельцеке, а уже в ходе захватнического наступления на восточном направлении, в лесах и на окраинах селений", - сказал Штайнмайер, напомнив, что жертвами Холокоста в Украине стали более 1 млн евреев.
В одном только Бабьем Яре с 1941 по 1943 годы было убито около 100 тысяч человек - евреев, цыган и советских военнопленных. Штайнмайер отметил, что ему как германскому президенту нелегко посещать Бабий Яр, но он испытывает благодарность за то, что может быть здесь сегодня. "Украина слишком бледно представлена на нашей карте памяти, многие места еще не нашли на ней подобающего места", - констатировал президент ФРГ.
Антисемитизм в ФРГ еще не искоренен
Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что он удручен ростом антисемитизма в сегодняшней Германии. "Меня переполняют боль и гнев, что именно сейчас, в критической ситуации на фоне пандемии, старая ненависть подпитывает новые теории заговора. Как бы мне хотелось сказать, что мы, немцы, раз и навсегда усвоили уроки истории! Но я не могу сделать этого. Злые духи прошлого ныне предстают в новом обличьи. Для нас, немцев, на это может быть лишь один ответ: "Никогда больше!" - подчеркнул он.
Зеленский: Общая трагедия еврейского и украинского народов
В свою очередь Владимир Зеленский назвал массовое убийство в Бабьем Яре "общей трагедией еврейского и украинского народов", а также "черной уродливой страницей мировой истории". "Трагедия Бабьего Яра коснулась каждого. Даже если здесь не был убит чей-то родственник, друг или знакомый, - это коснулось всех. Каждого человека, который считает себя человеком. Ведь то, что произошло здесь, является преступлением против вида, против понятия "человек", - подчеркнул президент Украины. Он напомнил, что вскоре в урочище будут созданы мемориальный комплекс и национальный историко-мемориальный заповедник Бабий Яр.
На церемонии в Бабьем Яре вместе со Штайнмайером и Зеленским присутствовал и президент Израиля Ицхак Герцог. Вспоминая о событиях сентября 1941 года, он подчеркнул, что с ними связаны два преступления: массовое убийство евреев и попытки, больше не вспоминать о нем. "Такое не должно повториться", - заявил глава израильского государства.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Незабытые жертвы Холокоста
В эти дни на Украине вспоминают о трагедии, произошедшей 75 лет назад в Киеве. 29-30 сентября 1941 года нацисты расстреляли в Бабьем Яру 33 771 еврея. Но точное число убитых там до сих пор неизвестно, поскольку во время массовых расстрелов не учитывались дети до 3-х лет. К очередной годовщине трагедии приурочена фотовыставка Луиджи Тоскано. На ней представлены портреты людей, переживших Холокост.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Свидетелей всё меньше
Всего же, согласно источникам, в урочище Бабий Яр были расстреляны от 100 до 200 тысяч человек: советских военнопленных, подпольщиков, душевнобольных, евреев, цыган, караимов, детей. Десятки лет советская пропаганда замалчивала масштабы трагедии Бабьего Яра. Спастись от смерти в Бабьем Яру сумели 29 человек. Но с каждым днем число свидетелей той трагедии стремительно уменьшается.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Против забвения
Фотовыставка Луиджи Тоскано называется "Против забвения". В Киеве представлено 50 из 200 портретов людей, которым удалось пережить Холокост. Тоскано встречался со своими героями на Украине, в Израиле, РФ, США и других странах. На данном фото - момент установки экспонатов на аллеях Бабьего Яра.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Жизни и судьбы
Широкоформатные (1,8 м х 3 м) фото размещены вдоль двух главных аллей государственного историко-культурного заповедника "Бабий Яр". В одной части представлены портреты украинских евреев, переживших Холокост, и так называемых "остарбайтеров", в другой - жертвы Холокоста из других стран.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Луиджи Тоскано и его выставка
Немецкий фотограф итальянского происхождения Луиджи Тоскано вырос в семье гастарбайтеров. В юности ему довелось работать кровельщиком, охранником, мыть окна. Луиджи говорит, что сложные ситуации вдохновили его стать фотографом. Самостоятельно освоив искусство фотографии, он начал рассказывать о человеческих судьбах с помощью фото. "Против забвения" - один из его самых масштабных проектов.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Трагедия Бабьего Яра
Осенью 2015 года фотовыставка была впервые презентована в здании Старой пожарной башни в Мангейме. Портреты были выставлены в окнах здания. После Бабьего Яра в Киеве выставка отправится в Днепр и Львов. "Здесь, в эпицентре трагедии 20-го века, выставка Луиджи Тоскано держит живой памятью о прошлом, которое нам не позволено забыть", - отметил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
За каждой фотографией - человеческая жизнь
Массовые расстрелы 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру - чудовищная трагедия. Только по официальным данным, за две ночи было уничтожено более 30 тысяч евреев, среди которых было много детей. "Эмоционально мне было очень сложно работать над этой выставкой, - рассказывает фотограф Тоскано. - За каждой фотографией - целая человеческая жизнь. Никто не должен быть забыт".
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Чтобы жить
Здзислав Звинярски родился в Варшаве в 1926 году. После варшавского восстания в 1944 году его арестовали и отправили в концлагерь Дахау. Он пережил марш смерти. Затем Звинярски был в концлагерях Мангейм-Зандхофен, Кохендорф и Нацвейлер-Штрутгоф. В последнем он находился до закрытия лагеря в марте 1945 года. Это фото было сделано за 3 месяца до смерти Здислава Звинярски, 16 сентября 2014 года.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Живые свидетели
Василий Михайловский - один из киевских героев фотовыставки Луиджи Тоскано. В конце сентября 1941 года Михайловского от расстрела в Бабьем Яру спасла его няня, показав свой украинский паспорт. Василий Михайловский - это уже третье имя мужчины. До оккупации его звали Цезарем Кацем, затем в приюте няня назвала его Василием и дала свою фамилию - Фомин, а Михайловским он стал в приемной семье.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Культура памяти
"Особенно мне запомнились слова одной из героинь, - вспоминает Тоскано. - Это была Сюзан Черняк. Она сказала, что, если люди забывают свое прошлое, то они заслуживают его повторения". Сюзан Черняк родилась в Вене в 1922 году. В 20 лет ее вместе с матерью отправили в Терезиенштадт. В 1943 они оказались в Освенциме. Через два года - концлагерь Равенсбрюк. Сюзан пережила и марш смерти.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Каждый четвертый
Создание единого мемориального комплекса трагедии Бабьего Яра для Украины до сих пор остается проблемой. Это же касается и создания единого образовательного цикла, который был бы посвящен Холокосту на территории Украины. Историк Борис Забарко утверждает, что каждый четвертый украинский еврей стал жертвой Холокоста.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Нельзя убить память
Активно над созданием мемориального комплекса начали работать только в последние годы. На сегодняшний день на территории государственного культурно-исторического заповедника "Бабий Яр" проведены реставрационные работы, установлено освещение, скамейки, облагорожены зеленые зоны. Появились и памятники жертвам расстрелов в Бабьем Яру.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Цыганская кибитка
Первым жертвам трагедии в Бабьем Яру, цыганам, отдельный памятник был установлен лишь в сентябре 2016 года. В сентябре 1941 года в урочище расстреляли 5 цыганских таборов.
Автор: Анастасия Магазова