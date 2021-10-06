Президенты ФРГ и Украины почтили память евреев, убитых в Бабьем Яре

Президенты ФРГ и Украины Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и Владимир Зеленский на траурной церемонии в Бабьем Яре под Киевом в среду, 6 октября, почтили память более 33 тысяч евреев, расстрелянных здесь нацистами в ходе массовой расправы 29-30 сентября 1941 года. "Преступление против человечности Холокост начался не на немецких фабриках смерти в Освенциме, Треблинке, Собиборе, Майданеке Бельцеке, а уже в ходе захватнического наступления на восточном направлении, в лесах и на окраинах селений", - сказал Штайнмайер, напомнив, что жертвами Холокоста в Украине стали более 1 млн евреев.

В одном только Бабьем Яре с 1941 по 1943 годы было убито около 100 тысяч человек - евреев, цыган и советских военнопленных. Штайнмайер отметил, что ему как германскому президенту нелегко посещать Бабий Яр, но он испытывает благодарность за то, что может быть здесь сегодня. "Украина слишком бледно представлена на нашей карте памяти, многие места еще не нашли на ней подобающего места", - констатировал президент ФРГ.

Антисемитизм в ФРГ еще не искоренен

Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что он удручен ростом антисемитизма в сегодняшней Германии. "Меня переполняют боль и гнев, что именно сейчас, в критической ситуации на фоне пандемии, старая ненависть подпитывает новые теории заговора. Как бы мне хотелось сказать, что мы, немцы, раз и навсегда усвоили уроки истории! Но я не могу сделать этого. Злые духи прошлого ныне предстают в новом обличьи. Для нас, немцев, на это может быть лишь один ответ: "Никогда больше!" - подчеркнул он.



Зеленский: Общая трагедия еврейского и украинского народов

В свою очередь Владимир Зеленский назвал массовое убийство в Бабьем Яре "общей трагедией еврейского и украинского народов", а также "черной уродливой страницей мировой истории". "Трагедия Бабьего Яра коснулась каждого. Даже если здесь не был убит чей-то родственник, друг или знакомый, - это коснулось всех. Каждого человека, который считает себя человеком. Ведь то, что произошло здесь, является преступлением против вида, против понятия "человек", - подчеркнул президент Украины. Он напомнил, что вскоре в урочище будут созданы мемориальный комплекс и национальный историко-мемориальный заповедник Бабий Яр.

На церемонии в Бабьем Яре вместе со Штайнмайером и Зеленским присутствовал и президент Израиля Ицхак Герцог. Вспоминая о событиях сентября 1941 года, он подчеркнул, что с ними связаны два преступления: массовое убийство евреев и попытки, больше не вспоминать о нем. "Такое не должно повториться", - заявил глава израильского государства.

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