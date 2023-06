Звездная скрипачка из Германии превзошла Мадонну

"Классика делает счастливым", - сказала Анне-Софи Муттер (Anne-Sophie Mutter) в интервью DW и добавила, что готова повторять это вновь и вновь. Не удивительно, что празднование своего 60-летия известная скрипачка решила отметить на сцене. В день своего рождения, 29 июня, она вместе с участниками основанного ею ансамбля "Виртуозы Муттер" и другими стипендиатами одноименного фонда отправилась в очередное большое турне. Заслужившая мировое признание скрипачка уже много лет дает концерты вместе со стипендиатами своего фонда, чтобы воочию познакомить их с жизнью профессионального музыканта и одновременно представить их широкой аудитории. В этом турне по Европе, а также во время запланированных на август - сентябрь выступлений, будут представлены две работы Иогана Баха - Концерт для скрипки с оркестром No. 1 и Бранденбургский концерт No. 3; нонет Андре Превена специально для "Виртуозов Муттер" и посвященный скрипачке; Концерт для трех скрипок с оркестром Антонио Вивальди, а также Концерт для скрипки с оркестром ор.5 No. 2 ля мажор Жозефа Болонья де Сен-Джордж. Четырнадцать музыкантов-струнников выступят под управлением Анне-Софи Муттер. Публика с нетерпением ждет концертов - в Берлинской филармонии все билеты уже распроданы.

Страсть к скрипке с детства

Намек на то, что она находится на музыкальной вершине даже дольше поп-иконы Мадонны, вызывает у Анне-Софи лишь улыбку. "Я просто делаю то, что меня подпитывает, то, что я так люблю", - говорит она, и в этих словах чувствуется внутренний огонь ее музыкальной страсти. "Если вам посчастливилось рано открыть для себя то, что делает вас счастливым, и если вы смогли сделать это своей профессией, то уже не имеет значения, как долго ты смог в ней остаться - десять лет, пятьдесят или еще дольше", - добавляет звезда классической музыки.

Анне-Софи Муттер Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Талант Анне-Софи проявился очень рано, в детстве ее называли вундеркиндом и сравнивали с Моцартом. История о том, как молодую скрипачку в 1976 году открыл и с тех пор постоянно поддерживал великий австрийский дирижер Герберт фон Караян (Herbert von Karajan), известна многим, она была уже неоднократно рассказана. В 13 лет ее полностью освободили от школы - легендарный дирижер пригласил юную скрипачку выступать с Берлинским филармоническим оркестром. В 14 она уже участвовала в Зальцбургском фестивале, в 15 сделала первые концертные записи. Однако получившая мировую признательность скрипачка обязана Караяну не только взлетом своей популярности, но и нечто большим - особенным и непреходящим, что повлияло на формирование ее карьеры.

Дирижер Караян как пример для подражания

Герберт фон Караян мог дирижировать большим концертом, полностью выкладываясь, а на следующее утро репетировать как ни в чем не бывало. Многие, кто с ним работал и испытывал это на себе, страдали от такого распорядка. А Анне-Софи Муттер, наоборот, была глубоко впечатлена такой работоспособностью. Она любит цитировать Караяна: "Тот, кто достиг все свои цели, вероятно, поставил себе слишком низкую планку". Это высказывание, по признанию скрипачки, стало ее жизненным кредо.

Анне-Софи Муттер знает, как важно иметь наставника. Поэтому, как это когда-то делал Караян, она хочет делиться своим опытом, навыками и своим энтузиазмом с молодыми музыкантами. Для этого скрипачка основала в 1997 году Freundeskreis der Anne-Sophie Mutter Stiftung eV , а в 2008 году организовала на его основе одноименный фонд для поддержки и продвижения талантливых людей.

Открытость всему новому

Музыкальная дива не только с легкостью и удовольствием общается с начинающими музыкантами, но и открыта всему новому. Ее интересует "новая музыка", она регулярно заказывает у композиторов новые музыкальные произведения. Особенно эффектными в этом контексте всегда были концертные композиции ее покойного мужа, композитора и дирижера Андре Превина, а также ярким моментом ее творческой жизни стал второй Концерт для скрипки с оркестром Джона Уильямса, известного автора музыки к кинофильмам и многократного лауреата премий "Оскар" и "Грэмми".

За свою долгую карьеру Анне-Софи Муттер достигла почти всего, что только можно было желать, в том числе, таких престижных премий, как немецкой "Opus Klassik", японской "Preemium Imperiale", шведской "Polar Music Prize".

Но для матери двоих детей счастье определяется не только музыкальным успехом: "Когда мои дети в зале, - там все, что мне дороже всего".

Смотрите также: