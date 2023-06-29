  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
КультураГермания

Звездная скрипачка из Германии превзошла Мадонну

Геро Шлис | Елена Дожина
12 мин. назад

Более полувека Анне-Софи Муттер восхищает публику во всем мире, являясь яркой представительницей классической музыкальной сцены. В эти дни немецкая скрипачка отмечает свое 60-летие.

https://p.dw.com/p/4TEuU
Анне-Софи Муттер
Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

"Классика делает счастливым", - сказала Анне-Софи Муттер (Anne-Sophie Mutter) в интервью DW и добавила, что готова повторять это вновь и вновь. Не удивительно, что празднование своего 60-летия известная скрипачка решила отметить на сцене. В день своего рождения, 29 июня, она вместе с участниками основанного ею ансамбля "Виртуозы Муттер" и другими стипендиатами одноименного фонда отправилась в очередное большое турне. Заслужившая мировое признание скрипачка уже много лет дает концерты вместе со стипендиатами своего фонда, чтобы воочию познакомить их с жизнью профессионального музыканта и одновременно представить их широкой аудитории. В этом турне по Европе, а также во время запланированных на август - сентябрь выступлений, будут представлены две работы Иогана Баха - Концерт для скрипки с оркестром No. 1 и Бранденбургский концерт No. 3; нонет Андре Превена специально для "Виртуозов Муттер" и посвященный скрипачке; Концерт для трех скрипок с оркестром Антонио Вивальди, а также Концерт для скрипки с оркестром ор.5 No. 2 ля мажор Жозефа Болонья де Сен-Джордж. Четырнадцать музыкантов-струнников выступят под управлением Анне-Софи Муттер. Публика с нетерпением ждет концертов - в Берлинской филармонии все билеты уже распроданы.

Страсть к скрипке с детства

Намек на то, что она находится на музыкальной вершине даже дольше поп-иконы Мадонны, вызывает у Анне-Софи лишь улыбку. "Я просто делаю то, что меня подпитывает, то, что я так люблю", - говорит она, и в этих словах чувствуется внутренний огонь ее музыкальной страсти. "Если вам посчастливилось рано открыть для себя то, что делает вас счастливым, и если вы смогли сделать это своей профессией, то уже не имеет значения, как долго ты смог в ней остаться - десять лет, пятьдесят или еще дольше", - добавляет звезда классической музыки.

Анне-Софи Муттер
Анне-Софи МуттерФото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Талант Анне-Софи проявился очень рано, в детстве ее называли вундеркиндом и сравнивали с Моцартом. История о том, как молодую скрипачку в 1976 году открыл и с тех пор постоянно поддерживал великий австрийский дирижер Герберт фон Караян (Herbert von Karajan), известна многим, она была уже неоднократно рассказана. В 13 лет ее полностью освободили от школы - легендарный дирижер пригласил юную скрипачку выступать с Берлинским филармоническим оркестром. В 14 она уже участвовала в Зальцбургском фестивале, в 15 сделала первые концертные записи. Однако получившая мировую признательность скрипачка обязана Караяну не только взлетом своей популярности, но и нечто большим - особенным и непреходящим, что повлияло на формирование ее карьеры.

Дирижер Караян как пример для подражания

Герберт фон Караян мог дирижировать большим концертом, полностью выкладываясь, а на следующее утро репетировать как ни в чем не бывало. Многие, кто с ним работал и испытывал это на себе, страдали от такого распорядка. А Анне-Софи Муттер, наоборот, была глубоко впечатлена такой работоспособностью. Она любит цитировать Караяна: "Тот, кто достиг все свои цели, вероятно, поставил себе слишком низкую планку". Это высказывание, по признанию скрипачки, стало ее жизненным кредо.

Анне-Софи Муттер знает, как важно иметь наставника. Поэтому, как это когда-то делал Караян, она хочет делиться  своим опытом, навыками и своим энтузиазмом с молодыми музыкантами. Для этого скрипачка основала в 1997 году Freundeskreis der Anne-Sophie Mutter Stiftung eV, а в 2008 году организовала на его основе одноименный фонд для поддержки и продвижения талантливых людей.

Открытость всему новому

Музыкальная дива не только с легкостью и удовольствием общается с начинающими музыкантами, но и открыта всему новому. Ее интересует "новая музыка", она регулярно заказывает у композиторов новые музыкальные произведения. Особенно эффектными в этом контексте всегда были концертные композиции ее покойного мужа, композитора и дирижера Андре Превина, а также ярким моментом ее творческой жизни стал второй Концерт для скрипки с оркестром Джона Уильямса, известного автора музыки к кинофильмам и многократного лауреата премий "Оскар" и "Грэмми".

За свою долгую карьеру Анне-Софи Муттер достигла почти всего, что только можно было желать, в том числе, таких престижных премий, как немецкой "Opus Klassik", японской "Preemium Imperiale", шведской "Polar Music Prize".

Но для матери двоих детей счастье определяется не только музыкальным успехом: "Когда мои дети в зале, - там все, что мне дороже всего".

Смотрите также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Экспонаты специальной выставки "Как смешно! Бетховен в карикатурах, мультипликации и комиксах" в Доме-музее Бетховена в Бонне

Смешной Бетховен: карикатуры на гения

Смешной Бетховен: карикатуры на гения

Посмотреть на великого композитора через призму юмора можно на выставке в Бонне. Здесь есть карикатуры , комиксы, мультипликация и юмористические вырезки из газет - все, где так или иначе присутствует музыкальный гений.
Культура16 мая 2023 г.

Немецкий дирижер казахского оркестра: "Классическая музыка "с восточным оттенком"

Немецкий дирижер казахского оркестра: "Классическая музыка "с восточным оттенком"

30-летний уроженец Вупперталя и выпускник Петербургской консерватории представил в Германии программу, которую "не стыдно показать" европейской публике.
Музыка25 августа 2008 г.
Фолькер Бертельман

"Оскар" получила музыка войны и швейных машинок

"Оскар" получила музыка войны и швейных машинок

Немецкий фильм "На Западном фронте без перемен" собрал целый урожай "Оскаров". Один из них - за лучшую музыку. DW поговорила с автором музыки Фолькером Бертельманом.
Культура13 марта 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Австрия - против гарантий безопасности Украине на уровне ЕС

Политика1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный канцлер Германии Олаф Шольц, стоя на стремянке, показывает пальцем на трещину в кремлевской стене.

Шольц о мятеже Пригожина, или Кремль трещит по швам?

Шольц о мятеже Пригожина, или Кремль трещит по швам?

Политика1 ч. назад
external

Светлана Тихановская о ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Светлана Тихановская о ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Политика23 ч. назад03:53 мин.
На одном из рынков в Джидде перед Рамаданом

Миллиарды в туризм. Риск или удачные инвестиции Эр-Рияда?

Миллиарды в туризм. Риск или удачные инвестиции Эр-Рияда?

Общество1 ч. назад
Президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа в Киеве

Лидеры Польши и Литвы в Киеве и иные итоги 490-го дня войны

Лидеры Польши и Литвы в Киеве и иные итоги 490-го дня войны

Конфликты20 ч. назад
Найденное в Помпеях изображение - поднос с фруктами, бокалом вина и лепешкой, похожей на пиццу

Неужели это пицца! Археологи нашли необычную фреску

Неужели это пицца! Археологи нашли необычную фреску

Культура23 ч. назад
Генерал Сергей Суровикин получает награду от президента РФ Владимира Путина, фото 2017 года

Мятеж Пригожина. Кто ему помогал и что знал Суровикин?

Мятеж Пригожина. Кто ему помогал и что знал Суровикин?

Конфликты28 июня 2023 г.
На главную страницу