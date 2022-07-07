 Марина Абрамович будет учить студентов в Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.07.2022

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Культура и стиль жизни

Марина Абрамович будет учить студентов в Германии

Всемирно известная художница Марина Абрамович станет первым профессором на новой необычной кафедре в Университете искусств Фолькванг. Преподавать там будут в традициях легендарной немецкой танцовщицы Пины Бауш.

Легенда современного искусства Марина Абрамович

Легенда современного искусства Марина Абрамович

Предстоящий зимний семестр 2022/23 года в Университете искусств Фолькванг в Эссене будет особенным: при поддержке правительства земли Северный Рейн - Вестфалия там учредили новую профессорскую кафедру - имени Пины Бауш, знаменитой немецкой танцовщицы и хореографа. Эта идея возникла в результате десятилетнего творческого сотрудничества между Театром танца в Вуппертале, Фондом имени Пины Бауш и Университетом искусств Фолькванг.

Преподавание на новом отделении будет основано на традициях и философии Университета искусств Фолькванг и личности Пины Бауш (Pina Bausch, 1940-2009), которая получила образование в академии Фолькванг и работала на пересечении жанров, создав новое направление - танцевальный театр. И после своей смерти она продолжает оказывать влияние на современное танцевальное и театральное искусство.

Пина Бауш на театральном фестивале Ruhrtriennale, 2003 год

Пина Бауш на театральном фестивале Ruhrtriennale, 2003 год

В качестве преподавателей на новую кафедру в Эссене будут привлекать всемирно известных деятелей искусства, представляющих различные дисциплины. В течение года им предоставляется полная свобода в выборе тем и задач, вместе со студентами они смогут разрабатывать новые методики и проводить исследования, выходящие за привычные рамки.

Легенда перформанса станет профессором

C октября этого года первым гостевым профессором на кафедре имени Пины Бауш станет одна из самых влиятельных персон в современном искусствелегенда акционизма, художница Марина Абрамович. Неудивительно, что учебная программа стартует именно с ее участием: ведь в центре внимания здесь находятся междисциплинарность, художественная смелость и социальная активность. В 2022 и 2023 годах Абрамович будет работать с 25 студентами разных направлений: от музыкантов и актеров до хореографов и дизайнеров. По итогу этой работы на лето 2023 года запланировано публичное выступление. 

Университета искусств Фолькванг

Университета искусств Фолькванг

Марина Абрамович, чья карьера началась в 1973 году, на сегодняшний день является одним из ключевых представителей концептуализма. В своих шокирующих перформансах она обращается к взаимоотношениям художника и зрителя, пределам телесного опыта, поднимает острые темы политики, искусства и своей биографии. В 2008 году Абрамович была награждена Австрийским почетным знаком за вклад в науку и искусство. В 2011 году Лондонская королевская академия искусств присвоила ей звание почетного академика, а в 2014 году журнал Time включил Абрамович в список 100 самых влиятельных людей мира. В 2018 году в музее Bundeskunsthalle в Бонне прошла первая широкомасштабная ретроспектива ее работ.

Сама Марина Абрамович так прокомментировала свое назначение: "Я всегда буду сожалеть о том, что никогда лично не встречалась с Пиной Бауш. Она глубоко понимала эмоции, вызываемые физическими действиями, столь близкими к искусству перформанса. Чувства реальны, когда реальны поступки. Для меня большая честь преподавать в Университете искусств Фолькванг, который чтит память Пины Бауш".

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  • Pina Bausch Ausstellung in der Bundeskunsthalle Bonn

    Пина Бауш и ее театр (фотогалерея)

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  • Pina Bausch Ausstellung in der Bundeskunsthalle Bonn

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    "Родным домом" театра Пины Бауш становится кинотеатр "Лихтбург" - именно его интерьер воссоздан на выставке, которая проходит в Федеральном выставочном зале в Бонне.

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  • Pina Bausch Ausstellung in der Bundeskunsthalle Bonn

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    Пина Бауш старалась ставить со своими танцовщиками по одному новому спектаклю в год. "Полнолуние" - так называлась работа 2006 года.

    Автор: Анастасия Буцко, Габи Ройхер


Контекст

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