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Фото: Vladimir Esipov/DW
"Международный Мемориал"
Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество.
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Контекст
Акции "Возвращение имен" и "Последний адрес" в Германии
Акции "Возвращение имен" и "Последний адрес" в Германии
В столице Германии двумя акциями отметили День памяти жертв политических репрессий.
Политика
31.10.2023
31 октября 2023 г.
03:34 мин.
Почему "Мемориал" в РФ обвиняют в реабилитации нацизма
Почему "Мемориал" в РФ обвиняют в реабилитации нацизма
Дело о реабилитации нацизма против сотрудников "Мемориала", видимо, связано с критикой в его адрес, высказанной Путиным.
Правосудие и закон
06.03.2023
6 марта 2023 г.
Ирина Щербакова: Почему в РФ появляются памятники Сталину
Ирина Щербакова: Почему в РФ появляются памятники Сталину
В канун 70-летия со дня смерти Иосифа Сталина DW поговорила с историком Ириной Щербаковой.
История
04.03.2023
4 марта 2023 г.
Щербакова о "Мемориале": Наша сеть продолжает действовать
Щербакова о "Мемориале": Наша сеть продолжает действовать
С момента ликвидации "Мемориала" в России прошел год. Что за это время было сделано, DW объяснила Ирина Щербакова.
Общество
28.12.2022
28 декабря 2022 г.
"Мемориал": Нобелевская премия - защита от забвения
"Мемориал": Нобелевская премия - защита от забвения
Как в "Мемориале" восприняли присуждение Нобелевской премии мира правозащитникам из РФ, Украины и Беларуси - у DW.
Права человека
07.10.2022
7 октября 2022 г.
Почему в России пишут доносы за антивоенную позицию
Почему в России пишут доносы за антивоенную позицию
Мнения историка, психолога и антрополога о том, почему россияне пишут доносы за антивоенную позицию сограждан.
Конфликты
26.06.2022
26 июня 2022 г.
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Историк "Мемориала": "ЕС зря боится загнать Путина в угол"
Ирина Щербакова - о премии "Мемориалу", войне в Украине, отношении Запада к Путину и трагедии российского общества.
История
16.06.2022
16 июня 2022 г.
Правозащитники: 2021-й - год "многочисленных репрессий" в РФ
Положение гражданского общества в России в 2021 году резко ухудшилось, констатировали участники конференции в Берлине.
Общество
16.02.2022
16 февраля 2022 г.
Немецкий историк: Обвинения в адрес "Мемориала" абсурдны
Профессор истории Йенс-Кристиан Вагнер рассказал DW, как научное сообщество ФРГ хочет помочь коллегам из "Мемориала".
Политика
16.02.2022
16 февраля 2022 г.
Ян Рачинский: Жалоба "Ветеранов России" - это ложный донос
Глава "Мемориала" - об абсурдности обвинений организации в реабилитации нацизма и работе после решения о ее ликвидации.
Правосудие и закон
07.02.2022
7 февраля 2022 г.
Государство переступило черту: СМИ о закрытии "Мемориала"
Немецкая пресса комментирует решение Верховного суда РФ о ликвидации "Международного Мемориала". Обзор DW.
Политика
29.12.2021
29 декабря 2021 г.
Один на один с государством: реакции на закрытие "Мемориала"
Вслед за историко-просветительским обществом суд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал". Как реагируют на это в РФ?
Политика
29.12.2021
29 декабря 2021 г.