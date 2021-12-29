  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеНавальныйСитуация в Беларуси
Демонстрация в Берлине против ликвидации "Международного Мемориала"
Фото: Vladimir Esipov/DW

"Международный Мемориал"

Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

external

Акции "Возвращение имен" и "Последний адрес" в Германии

Акции "Возвращение имен" и "Последний адрес" в Германии

В столице Германии двумя акциями отметили День памяти жертв политических репрессий.
Политика31 октября 2023 г.03:34 мин.
Выступления в поддержку "Международного Мемориала" у здания суда в Москве, декабрь 2021 года

Почему "Мемориал" в РФ обвиняют в реабилитации нацизма

Почему "Мемориал" в РФ обвиняют в реабилитации нацизма

Дело о реабилитации нацизма против сотрудников "Мемориала", видимо, связано с критикой в его адрес, высказанной Путиным.
Правосудие и закон6 марта 2023 г.
Соосновательница "Международного Мемориала" Ирина Щербакова на вручении премии имени Марион Дёнхофф

Ирина Щербакова: Почему в РФ появляются памятники Сталину

Ирина Щербакова: Почему в РФ появляются памятники Сталину

В канун 70-летия со дня смерти Иосифа Сталина DW поговорила с историком Ириной Щербаковой.
История4 марта 2023 г.
Объявление на двери офиса "Мемориала" о том, что офис закрыт

Щербакова о "Мемориале": Наша сеть продолжает действовать

Щербакова о "Мемориале": Наша сеть продолжает действовать

С момента ликвидации "Мемориала" в России прошел год. Что за это время было сделано, DW объяснила Ирина Щербакова.
Общество28 декабря 2022 г.
Бюро ПЦ "Мемориал" в Москве,. ликвидированного по решению российского суда от декабря 2021 года

"Мемориал": Нобелевская премия - защита от забвения

"Мемориал": Нобелевская премия - защита от забвения

Как в "Мемориале" восприняли присуждение Нобелевской премии мира правозащитникам из РФ, Украины и Беларуси - у DW.
Права человека7 октября 2022 г.
Антивоенная акция в Москве, февраль 2022 года

Почему в России пишут доносы за антивоенную позицию

Почему в России пишут доносы за антивоенную позицию

Мнения историка, психолога и антрополога о том, почему россияне пишут доносы за антивоенную позицию сограждан.
Конфликты26 июня 2022 г.
Показать больше
Пропустить раздел DW рекомендует

DW рекомендует

Москва: На акции протеста против ликвидации "Мемориала" в декабре 2021 года

Историк "Мемориала": "ЕС зря боится загнать Путина в угол"

Ирина Щербакова - о премии "Мемориалу", войне в Украине, отношении Запада к Путину и трагедии российского общества.
История16 июня 2022 г.
Участник акции протеста в Москве против ликвидации "Международного мемориала", фото из архива

Правозащитники: 2021-й - год "многочисленных репрессий" в РФ

Положение гражданского общества в России в 2021 году резко ухудшилось, констатировали участники конференции в Берлине.
Общество16 февраля 2022 г.
Одна из участниц акции в поддержку "Мемориала" перед здание суда в Москве, 28 декабря 2021 года

Немецкий историк: Обвинения в адрес "Мемориала" абсурдны

Профессор истории Йенс-Кристиан Вагнер рассказал DW, как научное сообщество ФРГ хочет помочь коллегам из "Мемориала".
Политика16 февраля 2022 г.
Председатель правления "Международного мемориала" Ян Рачинский

Ян Рачинский: Жалоба "Ветеранов России" - это ложный донос

Глава "Мемориала" - об абсурдности обвинений организации в реабилитации нацизма и работе после решения о ее ликвидации.
Правосудие и закон7 февраля 2022 г.
Сторонники "Мемориала", выступающие против его ликвидации

Государство переступило черту: СМИ о закрытии "Мемориала"

Немецкая пресса комментирует решение Верховного суда РФ о ликвидации "Международного Мемориала". Обзор DW.
Политика29 декабря 2021 г.
Акция протеста у здания Верховного суда в Москве против ликвидации "Мемориала" (14 декабря 2021 год)

Один на один с государством: реакции на закрытие "Мемориала"

Вслед за историко-просветительским обществом суд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал". Как реагируют на это в РФ?
Политика29 декабря 2021 г.