Почему "Мемориал" в РФ обвиняют в реабилитации нацизма

Дело о реабилитации нацизма в отношении сотрудников "Мемориала", видимо, связано с критикой, которую президент РФ Путин высказал в адрес организации более года назад - незадолго до ее ликвидации.

На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников организации "Международный Мемориал" по статье о реабилитации нацизма. "Следствие полагает, что ряд сотрудников "Мемориала" приравнивали коллаборационистов к жертвам политических репрессий и распространяли заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны с использованием средств массовой информации", - объяснил источник агентства ТАСС в правоохранительных органах. Официально СК о деле не сообщал.

Статья "Реабилитация нацизма", по признакам нарушения которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет. По данным ТАСС, дело возбуждено "в отношении неустановленных сотрудников общества". В "Мемориале" говорят, что не получали никаких официальных документов или запросов и ничего не знают о деле помимо публикаций в СМИ.

Повод для возбуждения дела

Хотя источник ТАСС не привел никаких подробностей дела, речь, вероятно, идет об обвинениях, впервые прозвучавших в 2021 году и ставших поводом для критики "Мемориала" сначала со стороны госСМИ, а потом и лично президента Владимира Путина.

В августе 2021 года бывший сотрудник мемориального центра "Яд Вашем" Арон Шнеер заметил несколько ошибок в списке жертв политического террора в СССР, который составляет "Мемориал". В этой базе данных историк обнаружил людей, которые, по его словам, на самом деле были пособниками нацистов во время оккупации Латвии и участвовал в расстрелах евреев, за что и были отправлен в советские лагеря.

"Мемориал": Ошибки в базах данных возникают из-за засекречивания архивов

В "Мемориале" тогда объяснили, что составлению больших баз данных неизбежно сопутствуют ошибки "даже при максимально благоприятных условиях". "За указание на ошибки в нашей базе мы всегда признательны и стараемся их исправлять. Разумеется, после проверки представленной информации будут исправлены и ошибки, на которые указал Арон Шнеер", - пообещал председатель правления "Международного Мемориала" Ян Рачинский.

Правозащитники объяснили: поскольку в России по-прежнему засекречены многие архивы, историкам приходится использовать вторичные источники, например, лагерные картотеки. В случае с приведенными Шнеером примерами речь идет о картотеке Воркутлага, по которой не всегда можно оценить обоснованность осуждения.

"Мемориал" в "справках" для Путина

В декабре 2021 года на заседании Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Владимир Путин указал на найденные Шнеером в базе "Мемориала" имена пособников нацистов, отвечая на просьбу правозащитников отозвать требование прокуратуры о ликвидации организации.

Выступления в поддержку "Международного Мемориала" у здания суда в Москве, декабрь 2021 года Фото: Stanislav Krasilnikov/TASS/dpa/picture alliance

"Мемориал", к сожалению, неоднократно совершал определенные нарушения, как мне пишут в справке, и делал это демонстративно", - пояснил президент. "Поэтому надо, конечно, и самому "Мемориалу" отвечать в полной мере в своей текущей деятельности тем гуманным целям, которые заявлены в качестве его основного направления деятельности", - сказал Путин.

Через две недели Верховный суд РФ принял решение о ликвидации "Международного Мемориала", сославшись на нарушение им закона об "иноагентах". Еще через несколько недель, ссылаясь все на те же находки Шнеера, движение "Ветераны России" попросили генерального прокурора и главу Следственного комитета России привлечь к ответственности руководство и сотрудников "Мемориала". Спустя больше года стало известно о том, что СК возбудил уголовное дело.

Сам Арон Шнеер неоднократно выражал сожаление по поводу того, что найденную им ошибку использовала российская пропаганда, и высоко отзывался о деятельности "Мемориала".

Что не так с претензиями активистов

“Запись в базе "Мемориала" - это не биографический очерк и не индульгенция. В базе нет сведений о предшествующей или дальнейшей биографии упоминаемых лиц, вели они безупречный образ жизни или грешили, - только сведения о незаконных репрессиях по политическим мотивам", - ответили "Ветеранам России" правозащитники. Более того, оказалось, что некоторые из лиц, чье нахождение в списке "Мемориала" вызвало недовольство ветеранов, фигурируют и на сайте Минобороны РФ "Память народа" - в разделе "Герои войны".

Глава "Международного Мемориала" Ян Рачинский на вручении организации Нобелевской премии мира Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Тем не менее представитель прокуратуры во время заключительного заседания по делу о ликвидации "Международного Мемориала" обвинил организацию в "реабилитации изменников родины и нацистских пособников" - хотя этот вопрос и не относился к сути дела, которое строилось вокруг обвинения "Мемориала" в нарушении закона об "иноагентах". Защита "Мемориала" тогда указала, что фактически государство хочет ликвидировать организацию именно за работу по документации, касающейся репрессий, а не за нарушение этого закона.

"Очевидно, что "Мемориал", спекулируя на теме политических репрессий 20 века, создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан", - подчеркнул тогда прокурор Алексей Жафяров, добавив, что с 1991 года "только Генпрокуратурой было реабилитировано более 800 тысяч незаконно осужденных".

"Уважаемый прокурор сказал, что Генпрокуратура реабилитировала более восьмисот тысяч человек. А что с ними произошло, уважаемый суд, с этими восемьюстами тысячами человек? Что с ними произошло, почему их прокуратура была вынуждена реабилитировать? Как сложилась их судьба? Кем они были убиты? Был ли в нашей стране Большой террор? Он был, и "Мемориал" помогает рассказывать об этом", - ответила прокурору адвокат "Международного мемориала" Мария Эйсмонт.

"Самооправдание СК и демонстрация бурной деятельности”

"Нынешние попытки возбудить вдогонку еще и уголовное дело выглядят нелепо - как самооправдание следственных органов и демонстрация бурной деятельности. Тем более, что эти попытки абсолютно незаконны", - так прокомментировал информацию о возбужденном деле зампредседателя Совета Научно-информационного и просветительского центра общества "Мемориал" Никита Петров, назвав обвинения "фабрикацией дела на пустом месте".

Никита Петров (фото из архива) Фото: privat

Когда речь заходит о третьей части статьи УК "Реабилитация нацизма", рассуждать логически становится трудно, объясняет глава Информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский. "Есть ряд дел, в которых какие-то высказывания о Красной Армии или СССР в целом толковались как выражение явного неуважения к обществу посредством распространения сведений, которые как бы относятся к войне. Это хитрая и надуманная конструкция", - описывает он сложившуюся правоприменительную практику по данной статье УК.

"В деятельности "Международного Мемориала" правонарушения не было, как нет и лиц за него ответственных. Иначе следственному отделу СК по Тверскому району Москвы было бы нетрудно сразу обозначить, что конкретно, какой эпизод является нарушением вышеупомянутой статьи", - отметил Петров. "Разумеется, все формулировки про "отрицание фактов" не имеют ничего общего с действительностью, неслучайно в публикации нет ничего конкретного", - уточнил Ян Рачинский.

"Ликвидация юрлица или выселение из здания не означает, что "Мемориал" исчез, он продолжает существовать, продолжает работать как общественное объединение - продолжает действовать в других формах. И это дело, что называется, - переход на личности. Уголовное дело - сильный аргумент. Сильнее, чем лишение какого-то статуса", - заключил Верховский.

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