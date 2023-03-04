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Сторонники ПЦ "Мемориал" перед зданием суда в Москве (декабрь 2021 года)Фото: S. Satanovskiy/DW
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"Реабилитация нацизма": дело на сотрудников "Мемориала"

Александра Иванова
54 мин. назад

По версии Следственного комитета России, "неустановленные сотрудники" "Международного Мемориала" распространяли при помощи СМИ заведомо ложные сведения об СССР.

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В отношении нескольких сотрудников организации "Международный Мемориал" было возбуждено уголовное дело по статье о "реабилитации нацизма", сообщают в субботу, 4 марта, российские Telegram-каналы, а также правозащитник Павел Чиков.

По данным Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", дело было возбуждено 3 марта в следственном отделе Следственного комитета (СК) РФ по Тверскому району Москвы "в отношении неустановленных сотрудников" Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал". По версии следствия, "сотрудники общества действовали в целях осуществления публичного отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала (...), а равно распространения заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, с использованием средств массовой информации".

В начале февраля 2022 года Следственный комитет России начал в отношении "Международного Мемориала" проверку по статье о "реабилитации нацизма". Тогда основанием для нее послужила жалоба движения "Ветераны России", которое обвинило организацию в "фальсификации фактов преступлений нацистов". Согласно утверждениям заявителей, лица, включенные правозащитной организацией "Мемориал" в список жертв политических репрессий в СССР, в действительности сотрудничали с нацистами. Председатель правления "Международного Мемориала" Ян Рачинский в интервью DW в феврале 2022 года назвал обвинения в адрес организации абсурдными.

Преследование "Мемориала" в России

28 декабря 2021 года Верховный суд России по ходатайству Генеральной прокуратуры принял решение о ликвидации "Международного Мемориала". Организация нарушает закон об "иностранных агентах", "конституционный принцип равенства общественных объединений" и "тем самым посягает на основы конституционного правопорядка", утверждалось в постановлении. На следующий день Мосгорсуд удовлетворил аналогичный иск Генпрокуратуры по отношению к правозащитному центру "Мемориал".

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