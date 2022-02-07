 Немецкий историк: Обвинения в адрес ″Мемориала″ абсурдны | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 16.02.2022

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Германия

Немецкий историк: Обвинения в адрес "Мемориала" абсурдны

Профессор истории, директор фонда памяти "Бухенвальд - Дора-Миттельбау" Йенс-Кристиан Вагнер рассказал DW, как немецкое научное сообщество хочет помочь российским коллегам из "Мемориала".

Одна из участниц акции в поддержку Мемориала перед здание суда в Москве, 28 декабря 2021 года

Под открытым письмом в поддержку историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал", которое движение "Ветераны России" обвинило в "реабилитации нацизма", 14 февраля поставили свои подписи более десятка немецких ученых - представителей фондов исторической памяти. Один из них - директор Фонда исторической памяти "Бухенвальд - Дора-Миттельбау", профессор истории Йенс-Кристиан Вагнер (Jens-Christian Wagner).

В интервью DW он поделился воспоминаниями о работе с архивами "Мемориала" в Москве и рассказал, какие возможности по поддержке своих российских коллег рассматривают сегодня в германском научном сообществе.

DW: Профессор Вагнер, как вы оцениваете то, что происходит сегодня с "Мемориалом" в России?

Йенс-Кристиан Вагнер: В том, что на "Мемориал" оказывают давление, нет ничего нового. Вот уже несколько лет работа организации в России все сильнее подавляется на фоне трендов в сторону реставрации (прежнего политического строя. - Ред.). Критичный взгляд на период сталинизма уже давно гораздо менее желателен, чем это было в 1990-е годы. Во многом это связано с авторитарными тенденциями путинского правительства.

Йенс-Кристиан Вагнер

Йенс-Кристиан Вагнер

На протяжении многих лет мы поддерживаем тесный контакт с коллегами из "Мемориала" и могли убедиться собственными глазами, какому давлению подвергается эта организация. Присвоение "Мемориалу" статуса "иноагента" существенно ограничило его возможности для открытой и критичной работы в России.

Сегодня происходит новый виток эскалации. С одной стороны, речь идет о решении суда о ликвидации "Международного Мемориала", а с другой - о закрытии в Москве центрального офиса организации с огромным архивом. Я сам работал с ним. Он содержит невероятное число материалов по истории преследования людей в период сталинизма в СССР.

При этом для нас, как фонда памяти, занимающегося историей национал-социализма в Германии, особую ценность представляет обширный архив документов по истории советских граждан, отправленных на принудительные работы в Германию во время Второй мировой войны (так называемых "остарбайтеров". - Ред.), и тех, кто после войны столкнулись в Советском Союзе с подозрениями в коллаборационизме и долгое время не признавался жертвами национал-социализма ни в СССР, ни позже в России и других бывших советских республиках.

- Вы имели возможность изучать архивы "Мемориала" в России?

- Да. Я и мои коллеги занимались научной работой в Москве и тесно сотрудничали с "Мемориалом". Несколько лет назад наш фонд исторической памяти "Бухенвальд - Дора-Миттельбау" подготовил масштабную международную передвижную выставку по истории принудительного труда в период национал-социализма. В 2011 году мы представили ее в Москве.

В экспозиции использовались и некоторые экспонаты из фондов "Мемориала". Проходила она в Центральном музее Великой Отечественной войны, то есть в государственном музее, а "Мемориал" был нашим важным партнером в презентации выставки и организовывал, в частности, семинары для учителей, которые посещали экспозицию со своими классами.

- В этом свете обвинения в реабилитации нацизма выглядят по меньшей мере странно.

- Они действительно абсурдны! Я не знаю ни одной другой организации в России, которая имела бы подобные заслуги в плане формирования критичного и дающего чувство достоинства взгляда на преступления национал-социализма на территории бывшего Советского Союза.

- Идут ли в немецком историческом и научном сообществе дискуссии о возможности сохранить архив "Мемориала" в случае, если организация будет ликвидирована? Может быть, есть планы по передаче его части Германии?

- Это было бы не так просто. Ведь речь идет о культурном наследии, которое нужно было бы вывезти из страны. К тому же основополагающий принцип свободного, сознательно относящегося к своей истории общества состоит в том, что исторические документы находятся в стране, а исследователи и люди, занимающиеся просветительской деятельностью, имеют к ним доступ.

Именно поэтому я очень надеюсь, что архив "Мемориала" будет сохранен и доступен в России. В противном случае действительно придется задуматься о возможности вывезти этот чрезвычайно ценный архив за границу. Однако это стало бы крайней мерой, и разговоров на эту тему мы пока не вели.

Стоит учитывать и то, что значительная доля собранных "Мемориалом" материалов уже оцифрована, часть этих данных находится и у нас. Например, документы из России, которые мы использовали для масштабной выставки на тему ГУЛАГа. В 2010 году она демонстрировалась по всей Германии. Это была очень подробная выставка, при ее подготовке мы дошли до самых глубин архивов.

- А как насчет конкретных мер поддержки сотрудников "Мемориала"?

 - Мы уже думали о том, как спасти наших коллег, например, предоставив им возможность для продолжения работы в Германии. Ведь мы испытываем большое беспокойство за их судьбу. Каждый, кто знаком с ситуацией в России, знает, что такие вещи как вызов (председателя правления "Международного Мемориала". -  Ред.) Яна Рачинского в Следственный комитет по делу о "реабилитации нацизма", вполне могут представлять опасность. В худшем случае он может оказаться за решеткой.

Это - реальная угроза, и ее нужно воспринимать серьезно. Не только угроза личной свободе наших коллег, но и экзистенциальная угроза для свободы исторической науки и свободного историко-политического образования в России.

- Обсуждаются ли потенциальные возможности по трудоустройству сотрудников "Мемориала" и в других немецких исторических фондах?

- Да. Однако здесь - та же ситуация, что и с архивом. Мы надеемся, что важная просветительская деятельность "Мемориала" может быть продолжена в России, а не в изгнании.

- Вы считаете, что ликвидации "Мемориала" еще удастся избежать?

- Как говорится, надежда умирает последней. Однако оценить шансы на это я не могу, поскольку слишком мало знаком с манерой работы российских судов. Я надеюсь, что ликвидацию "Мемориала" еще удастся предотвратить, но не могу сказать, что проявляю в этой связи исключительный оптимизм.

- В конце января группа политиков Эстонии выдвинула "Мемориал" на Нобелевскую премию мира. Как вы оцениваете шансы организации получить эту награду и то, какую роль она могла бы сыграть для гражданского общества в России?

- Я считаю, что это стало бы выдающейся поддержкой. Присуждение "Мемориалу" Нобелевской премии мира было бы потрясающим развитием событий, я бы исключительно приветствовал такое решение. Так же, как мы приветствуем выдвижение "Мемориала" на Премию мира немецких книготорговцев (награда деятелям литературы, науки и искусства за вклад в развитие мира и взаимопонимания между народами. - Ред.).

Все это - попытки символически выразить поддержку "Мемориалу", однако, я думаю, символику не стоит недооценивать. Надеюсь, она будет иметь влияние и в России и заставит тех, кто несет ответственность в политической и институциональной сфере, еще раз задуматься.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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