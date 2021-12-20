"Катастрофа для России": что говорят в Германии о ликвидации "Мемориала"

Решение Верховного суда РФ о ликвидации одной из старейших неправительственных организаций страны - "Международного Мемориала" - вызвало огромный резонанс не только внутри России, но и на международной арене. Как немецкие политики, правозащитники и общественные деятели оценивают это решение и его возможные последствия для российско-германских отношений?

"Мемориал был чистой совестью России"

Германский дипломат, бывший посол ФРГ в Москве Эрнст-Йорг фон Штудниц (Ersnst-Jörg von Studnitz) в беседе с DW называет решение российского Верховного суда о ликвидации "Международного Мемориала" "событием, достойным исключительного сожаления".

"Мемориал" был чистой совестью России после ужасов советского времени", - подчеркивает он. Особое беспокойство вызывает у дипломата неясная судьба архивов, собранных "Мемориалом" за десятилетия работы. "Что произойдет теперь с теми сокровищами, которые были накоплены "Мемориалом", не знает никто. Можно только надеяться, что их не засекретят. Конечно, еще хуже было бы, если бы их уничтожили. Это была бы невосполнимая потеря, ведь многое из того, что собрал "Мемориал", основано на рассказах очевидцев. Сегодня, по прошествии такого длительного времени, их невозможно было бы повторить", - рассуждает дипломат.

"Можно сказать, что это катастрофа: Россия хочет откреститься от своего прошлого - дурного, печального, отягощенного виной - способом, который с точки зрения долгосрочной исторической перспективы России не может считаться успешным", - продолжает он.

"Призраки прошлого не уйдут"

Комментируя решение суда о ликвидации "Международного Мемориала" с позиций общего политического контекста, Эрнст-Йорг фон Штудниц отмечает: "К сожалению, необходимо сказать, что в России нельзя говорить о независимой системе правосудия. Правители страны постоянно заявляют, что правосудие является независимым, однако это не так. Ведь юстиция делает только то, чего желают и требуют в верхах".

Бывший посол ФРГ в Москве Эрнст-Йорг фон Штудниц

По мнению германского эксперта, решение суда о ликвидации "Международного Мемориала" служит цели "реабилитации советского образа мышления". "Именно так это следует назвать: не Советского Союза - никто не хочет возвращения в Советский Союз, - но советского мышления. Его реабилитируют, восхваление Сталина все чаще оказывается на первом плане и используется в школах как методика преподавания. В соответствии с этим система правосудия принимает решение о том, что противостоящий этому "Мемориал" больше не может существовать. Все сходится", - аргументирует он.

Наблюдаемую тенденцию фон Штудниц считает опасной для России: "Ведь если ты отказываешься признавать собственную историю и хочешь замолчать дурные вещи - призраки прошлого не уйдут. Они будут отягощать самовосприятие, если не сказать совесть, россиян". "Я не хочу сказать, что это опасная вещь с точки зрения внешней политики, однако она опасна для самой России", - поясняет он.

Мало надежд на апелляцию

Как рассказала DW член правления германского отделения "Международного Мемориала" (Memorial Deutschland) Вера Аммер (Vera Ammer), в ближайшее время юристы организации намерены опротестовать решение суда, на это у них есть срок до 28 января 2022 года.

Член правления германского отделения "Международного Мемориала" Вера Аммер

Для этого они обратятся в президиум Верховного суда РФ - единственную оставшуюся в России вышестоящую инстанцию. До вынесения приговора президиумом Верховного суда решение о ликвидации "Международного Мемориала" не вступит в законную силу, пояснила она.

"Это - последняя надежда. Лично я не имею ложных ожиданий, но, разумеется, мы воспользуемся всеми правовыми способами (чтобы добиться отмены решения о ликвидации "Международного Мемориала". - Ред.)", - подчеркивает Аммер.

Послание правозащитным организациям в РФ

Вспоминая о вынесенном накануне, 27 декабря, решении петрозаводского суда об ужесточении наказания для историка, главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева до 15 лет лишения свободы, Вера Аммер констатирует, что в ее глазах оба приговора - "часть единого плана по уничтожению одной из крупнейших неправительственных организаций, занимающихся защитой прав человека в России". "Таким образом хотят сигнализировать, что по всей России работа такого плана является нежелательной - как деятельность по защите прав человека, так и критическое осмысление своего прошлого", - констатирует она.

Историк, глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев во время суда

"В российской истории должна существовать лишь патриотическая картина, отражающая героизм и не упоминающая ошибки. А если репрессии и происходили, то они были направлены против нацистских преступников, а не против других людей. Эту картину нужно распространять, другому представлению в сегодняшней России нет места", - продолжает эксперт.

По мнению Аммер, другое послание, которое несет в себе решение суда о ликвидации "Мемориала", адресовано организациям по защите прав человека по всей России: "Они должны вести себя как можно менее заметно, или еще лучше - совсем исчезнуть. А если нет - с ними сведут счеты". По ее наблюдению, соответствующая тенденция наблюдается в России уже несколько лет, хотя особенно заметной она стала после ужесточения закона об "иноагентах" в конце 2020 года.

Ликвидация "Мемориала" - часть политики подавления

Для руководителя программы "Порядок и демократия" в Германском обществе внешней политики (DGAP) Штефана Майстера (Stefan Meister) решение о ликвидации "Международного Мемориала" также было ожидаемым. "Организация по защите прав человека (ПЦ "Мемориал", слушание по ликвидации которого назначено на 29 декабря. - Ред.) станет следующим шагом", - уверен он.

Штефан Майстер

"Все это - систематическая политика по подавлению любого критичного или альтернативного мнения в российском обществе и по навешиванию на каждого, кто имеет связи с заграницей, ярлыка "иностранного агента", - заявляет эксперт. По мнению Майстера, процессы, идущие сейчас в России, не будут остановлены, "пока дело не будет доведено до конца". "Все это повлияет и на внутриполитическую ситуацию в стране, и на отношения России с Германией и ЕС", - предрекает он.

"Нам нужно понять, что эта систематическая политика направлена на выживание режима и подготовку к худшему. Концентрацию российских войск на границе с Украиной нужно рассматривать именно в этом контексте. Табу больше не существует, и нам нужно быть готовым к любому сценарию, быть готовыми к худшему", - указывает Майстер. По его словам, сейчас "необходима комплексная политика поддержки тех, кто испытывает давление в стране и вынужден покинуть ее".

Влияние на российско-германские отношения

В НКО "Центр либеральной современности" (Zentrum Liberale Moderne GmbH) называют "Международный Мемориал" "островком свободной мысли и одним из последних бастионов демократического, гражданского общества" в России. "Приговор (о ликвидации "Международного Мемориала". - Ред.) немыслим без политического указания с самого верха", - убеждены представители центра Марилуизе Бек (Marieluise Beck) и Ральф Фюкс (Ralf Fücks).

"Правительству Германии и ЕС сейчас необходимо основательно оценить последствия этого решения для германо-российских отношений", - подчеркивают они.

"Мемориал" как моральная опора российского общества

Между тем сразу несколько немецких и международных общественных организаций, в том числе Фонд имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung), Amnesty International, "ПЕН-центр" в Германии, Германская ассоциация по исследованиям Восточной Европы (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, DGO) и "Немецко-российский обмен" (Deutsch-Russischer Austausch), опубликовали совместное заявление, в котором они называют решение суда о ликвидации "Международного Мемориала" "тяжелым ударом для российского общества, обществ соседних стран и всей Европы".

"Мемориал" как никакая другая организация выступает за открытую, гуманную, демократическую Россию, которая ищет примирения внутри самой себя и с соседними государствами", - подчеркивается в документе.

Подписавшие его напоминают, что и для исторических исследований и политики в области памяти в Германии "Мемориал" сыграл важную роль как партнер и инициатор проекта по изучению судеб сотен тысяч так называемых "работников из Восточной Европы" (Ostarbeiter).

"Запрещая "Мемориал" - моральную опору российского общества - российское государство расписывается в сокрушительном свидетельстве о самом себе: оно борется с осмыслением собственной исторической несправедливости и хочет наложить монополию на коллективную и индивидуальную память. Оно делает преступлением международное сотрудничество в рамках гражданского общества и вредит тем самым собственной стране. И оно попирает основные ценности Европейской конвенции о правах человека, которую само же подписало", - резюмируют авторы.

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