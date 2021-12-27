Приговор шокировал: что говорят в ФРГ и РФ о деле историка Дмитриева

За оглашением приговора историку Юрию Дмитриевучлен правления Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" Ян Рачинский следил, находясь в коридоре Петрозаводского городского суда. Его, как и полтора десятка близких и друзей историка - известного в России и за рубежом исследователя сталинских репрессий, главу карельского "Мемориала" - 27 декабря 2021 года не пустили на заседание, так что Дмитриева ему удалось увидеть лишь мельком, когда того заводили в зал суда.

Ужесточение и без того сурового приговора историку в глазах его коллеги - не что иное, как "желание инициаторов его преследования продемонстрировать свою силу и возможности". "На мой взгляд, это и демонстрация уровня беззакония. Ведь в нормальной правовой системе трудно представить себе ситуацию, когда после двух оправдательных приговоров дело без рациональных оснований снова отправляют на пересмотр", - сказал Рачинский DW вскоре после оглашения приговора.

Историк Юрий Дмитриев до ареста

Между тем в берлинском офисе "Мемориала" не питали иллюзий относительно решения петрозаводского суда. "Мы не ожидали другого результата, хотя такой приговор не может не шокировать", - подчеркивает в беседе с DW член правления "Международного мемориала", представитель берлинского офиса организации Вера Аммер (Vera Ammer). С ее точки зрения, процесс по делу Дмитриева с самого начала был сфабрикованным, "направляемым с самого верха", а приговор, в случае приведения его в исполнение и учитывая возраст историка и условия тюремного заключения, "можно рассматривать чуть ли не как смертную казнь".

Дело историка Юрия Дмитриева

Процесс в отношении Юрия Дмитриева, обнаружившего места захоронения тысяч жертв сталинских репрессий в Сандармохе и Красном Бору, идет уже пять лет, с 2016 года. Изначально историка обвиняли по четырем статьям: о насильственных действиях сексуального характера, изготовлении порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетнего и незаконном хранении оружия.

"Статьи для обвинения были выбраны так, чтобы слушания можно было проводить за закрытыми дверями и широкая общественность не могла оценить так называемые доводы, представленные прокуратурой", - полагает Ян Рачинский.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по большей части обвинений, осудив его на 2,5 года ограничения свободы за незаконное хранение оружия - при обыске у него были обнаружены части охотничьего ружья.

В ходе пересмотра приговора, которого добивались как обвинение, так и защита, в июле 2020 года суд приговорил Дмитриева к 3,5 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении приемной дочери. По трем другим статьям он был оправдан. После того, как прокуратура вновь оспорила приговор, в сентябре 2020 года Верховный суд Карелии увеличил срок историку почти в четыре раза - до 13 лет заключения, сочтя доказанной его вину в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

Юрий Дмитриев во время суда, 27 декабря 2021 года

27 декабря 2021 года этот срок увеличили еще на два года. "У суда просто не нашлось мужества, чтобы последовать закону", - говорит в этой связи Рачинский. Сам он уже завтра, 28 декабря, снова будет с Москве, на суде по делу о ликвидации одной из самых авторитетных НПО в России - "Международного Мемориала".

Дело о ликвидации "Международного Мемориала"

Тот факт, что наказание главе карельского "Мемориала" Дмитриеву ужесточили накануне этого слушания, многие не считают простым совпадением.

В глазах издателя, главного редактора "Нового литературного обозрения" Ирины Прохоровой "кампания по шельмованию Юрия Дмитриева - это часть кампании по дискредитации деятельности правозащитников в целом, особенно тех, которые занимаются историей сталинских преступлений". "Поскольку приговор Дмитриеву совпадает по времени с финальной стадией суда над "Мемориалом", мы можем рассматривать оба этих кейса как единую политику в отношении исторической памяти", - подчеркивает она в беседе с DW.

Ирина Прохорова

Оба процесса Прохорова считает символичными. "Фактически приговор Дмитриеву - это реабилитация сталинизма и наказание людям, которые пытаются просвещать общество о государственных преступлениях прошлого", - констатирует она.

Это мнение разделяет и руководитель образовательных программ "Международного мемориала" Ирина Щербакова. Ужесточение приговора Дмитриеву она объясняет "усилением репрессивного вектора российской власти". Требование прокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала", преследование ректора Шанинки Сергея Зуева - другие примеры усиления давления на независимые мнения и независимую общественную деятельность в России, которые она называет в этой связи.

Дело Дмитриева она считает вопиющим, сфабрикованным, носящим политический характер, а обвинения в адрес историка - абсурдными. По мнению Щербаковой, суровость приговора историку объясняется не только областью его научной работы, но и его активной общественной деятельностью, а также его принадлежностью к "Мемориалу", служащему делу защиты исторической памяти.

Реабилитация насилия как способ управления государства

По наблюдениям издателя Ирины Прохоровой, с 2016 года (когда началось преследование Дмитриева) в российском обществе произошло много печальных изменений.

"Мы видим, что сегодня ничто не мешает судить человека при отсутствии доказательств, с применением психологических и физических пыток. Это трагично, ведь, по сути, речь идет о реабилитации насилия как способа управления государства", - рассуждает она.

"В чем виноваты Юрий Дмитриев и "Мемориал"? Они отстаивают ценности человеческой жизни и личного достоинства. Они ищут могилы репрессированных людей, пытаются их реабилитировать, вернуть им хотя бы посмертно доброе имя, - указывает Прохорова. - Это очень важно не только для тех, кто без вины погиб страшной смертью, но, прежде всего, для живых, чтобы эти страшные злодеяния никогда не повторились".

Как рассказал DW Ян Рачинский, Юрий Дмитриев не теряет присутствия духа и даже сам морально поддерживает всех тех людей, которые регулярно ему пишут и приходят к зданию суда в дни заседаний по его делу. "Он держится. Не думаю, что человека, столько мужественного и, к тому же, искренне верующего, могли сломить эти преследования", - уверен его соратник.

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