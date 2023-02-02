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Черно-белая репродукция портрета Иосифа Сталина
Фото: akg-images/picture-alliance

Иосиф Сталин

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Контекст

Главная героиня фильма "Вызов" Юлия Пересильд и президент РФ Владимир Путин

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Премьера фильма "Следы памяти. Жертвы Сталина на востоке Германии" прошла в Берлине

Режиссер фильма о жертвах Сталина: Нет жертв второго сорта

Режиссер фильма о жертвах Сталина: Нет жертв второго сорта

В интервью DW режиссер фильма "Следы памяти. Жертвы Сталина на востоке Германии" рассказал о работе над фильмом.
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Гитлер в Мюнхене, ноябрь 1923 год

На пути Гитлера к власти были и неудавшийся путч, и тюрьма

На пути Гитлера к власти были и неудавшийся путч, и тюрьма

В ноябре 1923 года Гитлер совершил попытку государственного переворота. Он потерпел крах, но стал в разы популярнее.
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Акции "Возвращение имен" и "Последний адрес" в Германии

Акции "Возвращение имен" и "Последний адрес" в Германии

В столице Германии двумя акциями отметили День памяти жертв политических репрессий.
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Гитлер и Сталин поделили Польшу. С этого началась Вторая мировая война

Гитлер и Сталин поделили Польшу. С этого началась Вторая мировая война

1 сентября 1939 года нацистская Германия вторглась в Польшу. 17 сентября с востока в Польшу вторглись войска СССР.
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Черно-белая репродукция портрета Иосифа Сталина

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Смерть Сталина - тот урок истории, который руководство РФ сегодня предпочитает не вспоминать, считает Александр Фридман.
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Владимир Путин выступает на церемонии в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, 2 февраля

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