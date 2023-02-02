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Фото: akg-images/picture-alliance
Иосиф Сталин
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Последние публикации Deutsche Welle, соответствующие поисковому запросу "Сталин".
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Контекст
Пронченко: Был Большой террор, при Путине - Большой позор
Пронченко: Был Большой террор, при Путине - Большой позор
Российскому кино и раньше доставалось от ее дерзкого пера. О фильмах, которые выходят в России, - кинокритик Пронченко.
Культура
30.01.2024
30 января 2024 г.
Урок Ленина: от вождя до нежити - один шаг
Урок Ленина: от вождя до нежити - один шаг
21 января - 100 лет со дня смерти Владимира Ильича Ульянова. Кто он - предатель родины или освободитель мира?
Культура
21.01.2024
21 января 2024 г.
Режиссер фильма о жертвах Сталина: Нет жертв второго сорта
Режиссер фильма о жертвах Сталина: Нет жертв второго сорта
В интервью DW режиссер фильма "Следы памяти. Жертвы Сталина на востоке Германии" рассказал о работе над фильмом.
Культура
13.12.2023
13 декабря 2023 г.
На пути Гитлера к власти были и неудавшийся путч, и тюрьма
На пути Гитлера к власти были и неудавшийся путч, и тюрьма
В ноябре 1923 года Гитлер совершил попытку государственного переворота. Он потерпел крах, но стал в разы популярнее.
Культура
08.11.2023
8 ноября 2023 г.
Акции "Возвращение имен" и "Последний адрес" в Германии
Акции "Возвращение имен" и "Последний адрес" в Германии
В столице Германии двумя акциями отметили День памяти жертв политических репрессий.
Политика
31.10.2023
31 октября 2023 г.
03:34 мин.
Гитлер и Сталин поделили Польшу. С этого началась Вторая мировая война
Гитлер и Сталин поделили Польшу. С этого началась Вторая мировая война
1 сентября 1939 года нацистская Германия вторглась в Польшу. 17 сентября с востока в Польшу вторглись войска СССР.
История
01.09.2023
1 сентября 2023 г.
12 фото
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Как Сталин подтолкнул Запад к созданию НАТО
В июне 1948 года началась советская блокада Западного Берлина. Жителей спас небывалый в истории воздушный мост.
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24.06.2023
24 июня 2023 г.
Виктор Ерофеев: Хватит удивляться доносам
Чем эра российского доносительства отличается от предыдущих аналогичных явлений русской истории?
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Культура
18.04.2023
18 апреля 2023 г.
Саша Филипенко: Нам нужно забрать русский язык у Путина
Писатель рассказывает о том, почему россияне не выходят на протесты, о забытой Беларуси и окончании войны в Украине.
Культура
13.03.2023
13 марта 2023 г.
Путин - это Сталин сегодня?
Смерть Сталина - тот урок истории, который руководство РФ сегодня предпочитает не вспоминать, считает Александр Фридман.
Александр Фридман
Комментарий
Политика
04.03.2023
4 марта 2023 г.
СМИ ФРГ о речи Путина: "Преступник выдает себя за жертву"
Диктатор использует память о Сталинградской битве для оправдания нынешней войны в Украине, пишут комментаторы.
Конфликты
03.02.2023
3 февраля 2023 г.
Сталинградская битва - переломный момент войны
80 лет назад завершилась Сталинградская битва. Кремль использует юбилей для проведения параллелей с войной в Украине.
История
02.02.2023
2 февраля 2023 г.