"Такой срок - это убийство". Ахеджакова о наказании Дмитриеву

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Суд ужесточил приговор историку, главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву, который проведет в тюрьме 15 лет. Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в интервью DW прокомментировала приговор.
27 декабря 2021 года Петрозаводский городской суд ужесточил приговор Юрию Дмитриеву, увеличив срок лишения свободы до 15 лет. Историк, председатель карельского "Мемориала", занимавшийся исследованием сталинских репрессий, признан виновным в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней дочери, изготовлении порнографии и хранении оружия. Сам Дмитриев отрицает все обвинения. Его сторонники уверены, что спецслужбы таким образом мстят ему за работу по сохранению памяти о жертвах Большого террора. В 1997 году Юрий Дмитриев обнаружил в Карелии урочище Сандармох, где в 1930-е годы расстреляли и закопали тысячи репрессированных.
Народная артистка России Лия Ахеджакова приходила поддержать Юрия Дмитриева в суде в 2019 году. В своих публичных выступлениях она настаивает на невиновности историка. В интервью DW актриса прокомментировала приговор Петрозаводского суда.
DW: Юрий Дмитриев и так был приговорен к большому сроку - 13 лет лишения свободы. Какие эмоции у вас вызвало ужесточение приговора?
Лия Ахеджакова: Я не могу даже сформулировать. Это преступление против человека. Такой срок - это убийство для человека в таком возрасте. Ведь его и до этого пять лет мучили, шили эти дела. И мы понимаем, за что.
Я думаю, что это как-то связано с именем человека, который начал это преследование. Говорят, что он наследник тех палачей - авторов Сандармоха, где без суда и следствия расстреливали и закапывали в землю людей во время Большого террора. Сандармоха, на который положил свою жизнь Юрий Алексеевич Дмитриев.
Теперь этот человек в администрации президента или около следит за этим делом. И вышел закон о том, чтобы не рассекречивали имена палачей времен Большого террора (8 декабря Верховный суд признал, что информация о сотрудниках НКВД, причастных к репрессиям, относится к гостайне - Ред.).
- Вы имеете в виду экс-главу УФСБ по Карелии Анатолия Серышева? СМИ писали, что он может стоять за преследованием Дмитриева из-за того, что фамилия его родственника оказалась в списке сотрудников НКВД, составленном "Мемориалом".
- Я не хочу называть фамилию, поскольку это официально не доказано. Но это знает вся Карелия. Эти фамилии теперь тщательно засекречиваются, чтобы потомки не чувствовали неудобство, что дедушка или бабушка были палачами. Когда я сидела у зала суда (где слушалось дело Дмитриева в Петрозаводске. - Ред.), то все свободно говорили эту фамилию, откуда я ее и узнала. Но я не имею права ее озвучивать.
Но дело даже не в этом, а в том, как государство уничтожает людей, которые ему неугодны. Как оно уничтожает "Мемориал" - "иностранного агента". А Юрий Алексеевич - это тоже "Мемориал". Позже он будет записан в анналы истории как герой России. Ему будут памятники ставить, однозначно. И в Карелии и тут, у нас - в Москве. Потому что человек жизнь свою положил на то, чтобы родственники расстрелянных узнали, где их дедушка, где их папа, дядя, брат… Лежат в сырой земле.
-Как вы думаете, почему именно с Юрием Дмитриевым поступают так жестко?
- Потому что он жестко выполнял свою миссию. Жестко, бесстрашно и прилюдно. Потомкам палачей это неприятно.
- Какой выход вы видите из этого?
- Есть Европейский суд по правам человека, хотя теперь он нам не указ, как оказалось. Ужас в том, что есть опасность, что ЕСПЧ вынесет решение уже только после его смерти, когда он не выдержит наши тюрьмы. О наших тюрьмах мы теперь столько знаем! Если надо убрать какого-то человека, или замучить или запытать - это делается руками других сидельцев, которые ради каких-то преференций на это пойдут. Вот это страшно.
Сколько Юрий Алексеевич продержится в этих стенах в заточении? Успеет ли ЕСПЧ на весь мир прокричать: "Руки прочь от Дмитриева!"? У меня просто нет слов. Это позор нашей судебной системы. Самый большой, я бы сказала. Много выносится приговоров, от которых можно сойти с ума. Но это вершина всей этой пирамиды. Это последняя капля.
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