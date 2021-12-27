"Такой срок - это убийство". Ахеджакова о наказании Дмитриеву

27 декабря 2021 года Петрозаводский городской суд ужесточил приговор Юрию Дмитриеву, увеличив срок лишения свободы до 15 лет. Историк, председатель карельского "Мемориала", занимавшийся исследованием сталинских репрессий, признан виновным в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней дочери, изготовлении порнографии и хранении оружия. Сам Дмитриев отрицает все обвинения. Его сторонники уверены, что спецслужбы таким образом мстят ему за работу по сохранению памяти о жертвах Большого террора. В 1997 году Юрий Дмитриев обнаружил в Карелии урочище Сандармох, где в 1930-е годы расстреляли и закопали тысячи репрессированных.

Народная артистка России Лия Ахеджакова приходила поддержать Юрия Дмитриева в суде в 2019 году. В своих публичных выступлениях она настаивает на невиновности историка. В интервью DW актриса прокомментировала приговор Петрозаводского суда.

DW: Юрий Дмитриев и так был приговорен к большому сроку - 13 лет лишения свободы. Какие эмоции у вас вызвало ужесточение приговора?

Лия Ахеджакова: Я не могу даже сформулировать. Это преступление против человека. Такой срок - это убийство для человека в таком возрасте. Ведь его и до этого пять лет мучили, шили эти дела. И мы понимаем, за что.

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова

Я думаю, что это как-то связано с именем человека, который начал это преследование. Говорят, что он наследник тех палачей - авторов Сандармоха, где без суда и следствия расстреливали и закапывали в землю людей во время Большого террора. Сандармоха, на который положил свою жизнь Юрий Алексеевич Дмитриев.

Теперь этот человек в администрации президента или около следит за этим делом. И вышел закон о том, чтобы не рассекречивали имена палачей времен Большого террора (8 декабря Верховный суд признал, что информация о сотрудниках НКВД, причастных к репрессиям, относится к гостайне - Ред.).

- Вы имеете в виду экс-главу УФСБ по Карелии Анатолия Серышева? СМИ писали, что он может стоять за преследованием Дмитриева из-за того, что фамилия его родственника оказалась в списке сотрудников НКВД, составленном "Мемориалом".

- Я не хочу называть фамилию, поскольку это официально не доказано. Но это знает вся Карелия. Эти фамилии теперь тщательно засекречиваются, чтобы потомки не чувствовали неудобство, что дедушка или бабушка были палачами. Когда я сидела у зала суда (где слушалось дело Дмитриева в Петрозаводске. - Ред.), то все свободно говорили эту фамилию, откуда я ее и узнала. Но я не имею права ее озвучивать.

Но дело даже не в этом, а в том, как государство уничтожает людей, которые ему неугодны. Как оно уничтожает "Мемориал" - "иностранного агента". А Юрий Алексеевич - это тоже "Мемориал". Позже он будет записан в анналы истории как герой России. Ему будут памятники ставить, однозначно. И в Карелии и тут, у нас - в Москве. Потому что человек жизнь свою положил на то, чтобы родственники расстрелянных узнали, где их дедушка, где их папа, дядя, брат… Лежат в сырой земле.

-Как вы думаете, почему именно с Юрием Дмитриевым поступают так жестко?

- Потому что он жестко выполнял свою миссию. Жестко, бесстрашно и прилюдно. Потомкам палачей это неприятно.

- Какой выход вы видите из этого?

- Есть Европейский суд по правам человека, хотя теперь он нам не указ, как оказалось. Ужас в том, что есть опасность, что ЕСПЧ вынесет решение уже только после его смерти, когда он не выдержит наши тюрьмы. О наших тюрьмах мы теперь столько знаем! Если надо убрать какого-то человека, или замучить или запытать - это делается руками других сидельцев, которые ради каких-то преференций на это пойдут. Вот это страшно.

Сколько Юрий Алексеевич продержится в этих стенах в заточении? Успеет ли ЕСПЧ на весь мир прокричать: "Руки прочь от Дмитриева!"? У меня просто нет слов. Это позор нашей судебной системы. Самый большой, я бы сказала. Много выносится приговоров, от которых можно сойти с ума. Но это вершина всей этой пирамиды. Это последняя капля.

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