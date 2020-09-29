Комментарий: Шокирующий приговор историку Юрию Дмитриеву

Судья Верховного Суда Карелии Алла Раць вынесла, по сути, пожизненный приговор историку Юрию Дмитриеву. Срок в 13 лет строгого режима по обвинению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего оставляет мало надежд 64-летнему осужденному, три года жизни которого уже прошли в Петрозаводском СИЗО. Тем более, что впереди еще и новое рассмотрение дела по другим обвинениям.

Ожидаемое ужесточение приговора

Случилось это на рассмотрении апелляции, которую и защита, и обвинение подали после того, как Петрозаводский городской суд приговорил историка к 3,5 годам колонии. Нельзя сказать, что ужесточение приговора было неожиданным: суд отказался переносить рассмотрение из-за болезни Адвоката Дмитриева и назначил ему государственного защитника, у которого было три дня на ознакомление с делом. В то же время в интернет были слиты самые спорные материалы дела - фотографии, на которых, как утверждается, изображена приемная дочь подсудимого.

Александр Плющев

Все это не просто намекало, а кричало о том, что приговор, как минимум, смягчен не будет. Но того, что он увеличится почти вчетверо, боюсь, мало кто ожидал. История российского судопроизводства по громким политическим делам изобилует самыми поразительными поворотами. Бывало, что приговоры весьма непредсказуемо ужесточали, случалось, что смягчали или даже отменяли, но подобное, мягко говоря, нехарактерно даже для всей этой разнообразной практики.

Вон из профессии

Такой приговор - шок после суда предыдущей инстанции, когда казалось, что Дмитриева почти оправдали. Точнее, по некоторым обвинениям, как и по предыдущему уголовному делу, - реально оправдали. А все, что оставили в приговоре, выглядело неизбежной, но и не запредельной платой за возможность вырваться из челюстей российской судебной системы. С учетом отбытого в СИЗО оставалось несколько месяцев заключения. Да, странно такому радоваться, но, по сравнению с нынешним, тот приговор выглядит не просто оправдательным, а чуть ли не государственной наградой.

Верховный суд Карелии уже не впервые "поправляет" коллег из городского суда. Приговор по первому делу, когда историка оправдали по обвинению в изготовлении детской порнографии, был отменен. Второе решение такого рода показательно: это однозначно неудовлетворительная оценка нижестоящих коллег, чуть ли не обвинение их в сговоре с подсудимым. Своего рода "вон из профессии". И для этого есть какие-то веские причины.

Вопросы без ответов

Что же произошло за два месяца, которые прошли между двумя судебными заседаниями? Принималось ли нынешнее решение по Дмитриеву в Москве? Является ли оно результатом успешных интриг местных силовиков? Может ли быть нынешний приговор своего рода реваншем за большой общественный резонанс, который это дело получило в июле? И, если рассуждать шире, можно ли воспринимать его как политический жест, своего рода манифест о дальнейших взаимоотношениях власти с политическими (а в данном случае даже скорее - историческими) оппонентами?

Ответы почти на все эти вопросы пока могут носить характер предположений, но с последним все может проясниться уже довольно скоро, во время рассмотрения кассации в Верховном суде России. В отличие от заседания Петрозаводского суда в июле, апелляция в Верховном суде Карелии проходила при весьма скромном внимании прессы, а сам Дмитриев остался не только без своего адвоката, но и без многих сторонников, которые в прошлый раз приезжали его поддержать. Но нынешнее решение, можно не сомневаться, сделает рассмотрение кассации по делу Дмитриева одним из главных процессов года с полагающимся ему общественным и медийным вниманием, тем более, проходить он будет в Москве.

Общественная обработка

И, похоже, сторона обвинения начала подготовку к нему еще до формального вынесения 13-летнего срока Дмитриеву. Слив фотографий приемной дочери из дела (предположим, что это не фальсификация, вроде "лаборатории Голунова") - это не столько пиар-подготовка к приговору в апелляции, это удар по позициям сторонников Дмитриева перед обжалованием приговора. Разговор о заказном и политическом характере дела Дмитриева из-за раскопок в Сандармохе отходит на второй план, когда всплывают фотографии ребенка, которые цинично используются для обработки людей, немногие из которых захотят утруждать себя изучением материалов и обстоятельств дела и заключений экспертов.

Эти снимки фигурировали еще в самом первом деле, когда рассматривалось обвинение в изготовлении детской порнографии - дело это, собственно, с них и началось. Еще в 2017 году экспертиза не усмотрела в них состава преступления, и по этому обвинению историк тогда был оправдан. Дискуссии вокруг фотографий велись еще тогда, но лишь сейчас они попали в интернет и тут же были показаны по телевидению.

Получатся, что единственное, чего боятся те, кто так упорно сажает Дмитриева - это все та же общественная поддержка. Значит, это именно то, что может теперь повлиять на его судьбу. И подобное, как мы помним, помогало в, казалось бы, совершенно безнадежных ситуациях, вроде дела Голунова. Другое дело, каков будет результат этой борьбы, и, возможно, его сторонникам придется радоваться такому приговору, от которого они бы схватились за голову еще пару месяцев назад.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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