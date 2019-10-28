"Жестоко и несправедливо". Реакции на приговор историку Дмитриеву

Во вторник, 29 сентября, Верховный суд Карелии пересмотрел приговор суда первой инстанции историку Юрию Дмитриеву. Ранее озвученные 3,5 года лишения свободы суд заменил на 13 лет колонии строго режима. Дмитриев должен был выйти на свободу в ноябре 2020 года.

Сразу после объявления нового срока коллеги Дмитриева из правозащитной организации "Мемориал" опубликовали заявление, в котором назвали приговор "жестоким, незаконным, неправовым, политически мотивированным". Они пообещали и дальше бороться за полную его отмену.

Реакция на новый приговор Дмитриеву

Новый приговор стал неожиданностью для многих, кто выступал в поддержку историка. "Кошмар и ужас, какие здесь могут быть мысли. Это область вне права, вне закона, вне каких бы то ни было человеческих представлений о справедливости, о правоприменении", - сказала "Открытым медиа" писательница Людмила Улицкая.

"Какой ужас с Дмитриевым. Даже на фоне всего, к чему мы уже привыкли - увеличение срока в следующей инстанции, и не просто увеличение - а с 3,5 лет до 13 лет... Смертный приговор. Месть людоедов", - написал в Twitter Леонид Волков из Фонда борьбы с коррупцией.

Михаил Федотов

То, что сделала апелляционная инстанция, - это шокирующий результат, уверен бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов. "Безусловно, это срок несправедливый. Давать невиновному человеку приговоры на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима за то, что он ничего плохого не сделал! Я не думаю, что эти сигналы посылает нам власть. Я думаю, что эти сигналы посылают те конкретные судьи, которые входили в состав апелляционной коллегии. Эти люди не понимают, что вписали свои имена не самым лучшим образом в историю российского правосудия", - говорит Федотов.

Он полагает, что на следующей встрече СПЧ с президентом России в этом году этот вопрос будет поднят. "Президент, возможно, даст поручение генпрокурору разобраться в этом вопросе", - сказал DW Федотов.

На отсутствие доверия к процессу над Дмитриевым указывает и известный актер Александр Филиппенко. Он в числе других известных актеров, музыкантов и активистов подписывал открытое письмо в защиту историка. "Если те, кто этот смертный приговор вынес, считает, что мы смиримся, то нет, этого не случится. Я уверен, что все, кто подписал письмо, также будут продолжать надеяться и что-то предпринимать", - сказал Филиппенко DW.

Борьба не против Дмитриева, а против памяти

Глава издательства "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова уверена, что ситуация, когда человека оправдывают, а через несколько месяцев заводится новое уголовное дело, теперь постоянно воспроизводится в российском обществе. "Это и есть борьба репрессивной системы с гражданским обществом. Если мы посмотрим на события последнего времени, включая чудовищную историю с Навальным, то мне представляется, что в это есть определенная логика. А именно - запугивание общества. И здесь уже не важно, виновен человек или не виновен. Важно просто показать, что все в руках власти, что сама тема репрессий фактически должна быть табуированной", - считает она.

Юрий Дмитриев до заключения

По ее словам, дело здесь не только в самом деле Дмитриева, а в том, как активно государственные медиа подчеркивали его принадлежность к "Мемориалу" и работу с восстановлением памяти репрессированных.

"Фактически, этот процесс - это попытка заново репрессировать невинно погибших, потому что им отказывается хотя бы в такой справедливости. Любой памятник - это и есть знак покаяния и прощения, а мы видим, что тенденция сейчас обратная - полностью оправдать все репрессии. Вот это - самое страшное. Это картина мира, которую нам пытаются представить: что можно любого убить, потому что государство считает в данный момент это целесообразным. Если это удастся, нашу страну ждет печальное будущее", - говорит она.

Прохорова уверена, что сопротивление общества и возмущение не были напрасными и следует продолжать бороться за освобождение Дмитриева. "Я считаю, что в этой ситуации общество не должно отступиться и бороться до конца, что бы там ни было. Когда нам кажется, что все это ерунда и ничего изменить невозможно, это неправда. Человек бы уже давно сгнил в тюрьме, если бы за него не попытались вступиться. Здесь мы боремся не только за судьбу одного замечательного человека, который, по идее, должен был быть гордостью и примером для молодых людей. Мы боремся за память и справедливость", - заключила она.

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