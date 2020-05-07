Историку Юрию Дмитриеву увеличили срок с 3,5 до 13 лет

Верховный суд Карелии во вторник, 29 сентября, увеличил приговор главе местного отделения "Мемориала" историку Юрию Дмитриеву. Как сообщил адвокат потерпевшей приемной дочери осужденного Игорь Перов, по статье о насильственных действиях сексуального характера (части 3, 4 статьи 132 УК), по которой суд первой инстанции приговорил Дмитриева к 3,5 года колонии, теперь историку назначено 13 лет колонии строгого режима. По остальным статьям, по которым суд первой инстанции оправдал историка, дело отправили на пересмотр в Петрозаводский городской суд. Весь процесс проходил в закрытом режиме.

Петрозаводский городской суд 22 июля приговорил Юрия Дмитриева к 3,5 годам заключения. Историк был оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях, но признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Так как Дмитриев находился в следственном изоляторе более трех лет, он должен выйти на свободу в ноябре текущего года.

Дело историка Юрия Дмитриева

Глава карельского отделения "Мемориала" известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорканала. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

Впервые Дмитриев был задержан в 2016 году по подозрению в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери и содержался под стражей с декабря 2016 по январь 2018 года. По версии следствия, Дмитриев с 2008 по 2015 годы фотографировал свою несовершеннолетнюю дочь в обнаженном виде и, используя эти снимки, изготовлял порнографические материалы. Сам историк утверждал, что делал снимки дочери раз в месяц, чтобы наблюдать за ее физическим развитием, а после того, как девочка подросла, перестал ее фотографировать.

Петрозаводский городской суд 5 апреля 2018 года полностью оправдал Дмитриева по этим статьям, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Одновременно суд объявил Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы.

Однако 14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Дмитриеву, вынесенный судом первой инстанцией, и отправил дело на новое рассмотрение. А 28 июня СК России возбудил новое дело. На этот раз правозащитника обвинили в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14 лет.

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