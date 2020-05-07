 Историку Юрию Дмитриеву увеличили срок с 3,5 до 13 лет | Новости из Германии о России | DW | 29.09.2020

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Россия

Историку Юрию Дмитриеву увеличили срок с 3,5 до 13 лет

Верховный суд Карелии почти в четыре раза ужесточил приговор суда первой инстанции. Дмитриев должен был выйти на свободу в ноябре 2020 года.

Юрий Дмитриев в зале суда (фото из архива)

Юрий Дмитриев в зале суда (фото из архива)

Верховный суд Карелии  во вторник, 29 сентября, увеличил приговор главе местного отделения "Мемориала" историку Юрию Дмитриеву. Как сообщил адвокат потерпевшей приемной дочери осужденного Игорь Перов, по статье о насильственных действиях сексуального характера (части 3, 4 статьи 132 УК), по которой суд первой инстанции приговорил Дмитриева  к 3,5 года колонии, теперь историку назначено 13 лет колонии строгого режима.  По остальным статьям, по которым суд первой инстанции оправдал историка, дело отправили на пересмотр в Петрозаводский городской суд. Весь процесс проходил в закрытом режиме.

Петрозаводский городской суд 22 июля приговорил Юрия Дмитриева к 3,5 годам заключения. Историк был оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях, но признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Так как Дмитриев находился в следственном изоляторе более трех лет, он должен выйти на свободу в ноябре текущего года.

Дело историка Юрия Дмитриева

Глава карельского отделения "Мемориала" известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорканала. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

Впервые Дмитриев был задержан в 2016 году по подозрению в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери и содержался под стражей с декабря 2016 по январь 2018 года. По версии следствия, Дмитриев с 2008 по 2015 годы фотографировал свою несовершеннолетнюю дочь в обнаженном виде и, используя эти снимки, изготовлял порнографические материалы. Сам историк утверждал, что делал снимки дочери раз в месяц, чтобы наблюдать за ее физическим развитием, а после того, как девочка подросла, перестал ее фотографировать.

Петрозаводский городской суд 5 апреля 2018 года полностью оправдал Дмитриева по этим статьям, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Одновременно суд объявил Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы.

Однако 14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Дмитриеву, вынесенный судом первой инстанцией, и отправил дело на новое рассмотрение. А 28 июня СК России возбудил новое дело. На этот раз правозащитника обвинили в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14 лет.

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