Защита историка Юрия Дмитриева обжаловала приговор

Защита главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева, которого суд признал виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговоренного за это к 3,5 годам колонии строгого режима, обжаловала приговор. Об этом сообщается на сайте правозащитного общества "Мемориал" в понедельник, 3 августа.

В то же время агентство "Интерфакс" указывает, что соответствующую жалобу адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев подал еще 1 августа. "Это естественно, так как я считаю, что Юрий Алексеевич не совершал этого преступления", - подчеркнул Ануфриев в этой связи. Адвокат просит полностью оправдать историка. По данным правозащитного центра "Мемориал", 31 июля апелляцию на приговор подала также сторона обвинения.

Дело историка Юрия Дмитриева

Впервые Дмитриев был задержан в 2016 году по подозрению в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери и содержался под стражей с декабря 2016 по январь 2018 года. По версии следствия, Дмитриев с 2008 по 2015 годы фотографировал свою несовершеннолетнюю дочь в обнаженном виде и, используя эти снимки, изготовлял порнографические материалы. Сам историк утверждал, что делал снимки дочери раз в месяц, чтобы наблюдать за ее физическим развитием, а после того, как девочка подросла, перестал ее фотографировать.

Петрозаводский городской суд 5 апреля 2018 года полностью оправдал Дмитриева по этим статьям, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Одновременно суд объявил Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до трех месяцев ограничения свободы.

Однако 14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Дмитриеву, вынесенный судом первой инстанцией, и отправил дело на новое рассмотрение. А 28 июня СК России возбудил новое дело. На этот раз правозащитника обвинили в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14 лет.

ЕС раскритиковал приговор историку Юрию Дмитриеву

Приговор по этому делу Петрозаводский городской суд вынес 22 июля. Дмитриев был оправдан по статьям об изготовлении детской порнографии и хранении оружия, но признан виновным в сексуальном насилии над ребенком. Прокуратура требовала для Дмитриева 15 лет колонии, однако при вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства. Тогда адвокат историка подсчитал, что на свободу его подзащитный сможет выйти 12 ноября.

Сам Юрий Дмитриев считает себя невиновным. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.

24 июля с заявлением по поводу приговора главе карельского отделения общества "Мемориал" выступила Европейская служба внешних связей, назвав дело Юрия Дмитриева "очередным звеном" в нарастающей цепочке арестов и случаев дискредитации правозащитников в Российской Федерации”.

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