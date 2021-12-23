Суд начал рассматривать по существу иск о ликвидации "Мемориала"

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В Мосгорсуде прошло первое по существу заседание по иску прокурора Москвы к правозащитному центру. Следующее слушание назначено на 29 декабря.
В четверг, 23 декабря, Мосгорсуд начал рассматривать по существу иск прокурора Москвы о ликвидации правозащитного центра"Мемориал". Силовики считают, что одна из старейших правозащитных НКО России должна быть закрыта из-за неоднократного нарушения законодательства об "иностранных агентах". В материалах дела присутствуют постановления о возбуждении административных дел против "Мемориала" за отсутствие маркировки "иноагента" в материалах организации.
На заседании прокурор назвал ликвидацию правозащитного центра соразмерной мерой, которая направлена на соблюдение прав граждан и сохранение территориальной целостности России. Об этом сообщает "Мемориал" на своем сайте. Сообщается также, что в иске прокурор отметил негативное влияние "Мемориала" на здоровье россиян. "Формирование негативного образа государства и отсутствие маркировки может вызвать депрессивное состояние у граждан", - ответил представитель гособвинения на просьбу адвоката Марии Эйсмонт прояснить тезис о здоровье.
На заседании в четверг также обсуждали обвинения "Мемориала"в оправдании терроризма и экстремизма. В ответ защитники НКО представили суду комментарии экспертов, которые усомнились в качестве справки от прокуратуры. Кроме того, адвокаты "Мемориала" попросили суд приобщить к материалам дела исторический документ 1995 года - договоренность между правительством России и террористом Шамилем Басаевым об освобождении последним заложников. В освобождении от лица "Мемориала" участвовал Олег Орлов.
Судья Михаил Казаков отказался приобщать к материалам дела письменные обращения граждан в поддержку организации и их благодарности. Следующее заседание пройдет в Московском городском суде 29 декабря. За день до этого, 28 декабря, в Верховном суде пройдут прения в процессе по иску Генпрокуратуры о ликвидации просветительского общества "Международный Мемориал". Поводом для этого также стали неоднократные нарушения правил маркировки материалов "иностранных агентов".
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