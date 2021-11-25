Суд по делу о закрытии "Мемориала": главное о первом дне слушаний

В четверг, 25 ноября, Верховный суд России начал рассматривать иск Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала". Истец считает, что за неоднократное отсутствие маркировки "иностранного агента" на материалах историко-просветительского общества оно должно быть закрыто.

Правда, в первый день судебного процесса представители прокуратуры не смогли убедительно обосновать указанные в их иске аргументы. В ответ на многие вопросы защиты они просто молчали. Поддержать правозащитников к зданию суда пришли десятки людей. Репортаж DW.

Ликвидация НКО за отсутствие маркировки "иноагента"

Процесс по делу о ликвидации "Международного Мемориала" ведет судья Алла Назарова. У нее уже есть опыт закрытия правозащитных организаций. В 2019 году Назарова удовлетворила иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", которое возглавлял Лев Пономарев. Основанием для того иска также стали несколько штрафов за отсутствие маркировки "иностранного агента" в материалах, распространявшихся на ресурсах движения.

В то же время на нынешнем процессе и сторона ответчика представлена опытными и влиятельным адвокатами. Так, одним из защитников "Международного Мемориала" выступает известный адвокат, заслуженный юрист РФ Генри Резник. Вместе с ним интересы НКО представляет Мария Эйсмонт, которая ранее защищала в суде оппозиционеров Константина Котова и Юлию Галямину.

Игорь Краснов

Как сказано в иске Генпрокуратуры, который зачитала судья, "многочисленные материалы, систематически издаваемые "Мемориалом", не сопровождаются указанием, что они изданы" НКО - иностранным агентом. До 2021 года "Мемориал" несколько раз наказывали штрафами за то, что он не помечал свои материалы ярлыком "иностранный агент". Таким образом НКО "демонстрирует устойчивое пренебрежение законом и препятствует контролю", чем "грубо нарушает права граждан", отметил истец.

Генпрокурор Игорь Краснов, который направил иск в Верховный суд, посчитал, что нескольких административных штрафов достаточно, чтобы просить о закрытии "Мемориала". При этом Краснов ссылается на закон "Об общественных объединениях", который допускает ликвидацию таковых за "грубые нарушения" Конституции РФ и федеральных законов.

Молчание прокурора

Представители Генпрокуратуры без запинки зачитали по бумажке обвинения в адрес старейшей российской НКО. Из-за отсутствия маркировки "иностранный агент" на материал НКО правозащитников обвинили в нарушении Конституции РФ, закона о защите детей от вредной информации и даже Конвенций о защите прав человека и ребенка, а также Всеобщей декларации прав человека.

Защита "Мемориала" подготовила к началу процесса массу оправдательных материалов

Как только представители "Мемориала" стали уточнять некоторые пункты искового заявления, прокуроры запнулись. "В вашем иске говорится, что "Мемориал" нарушил статьи Конвенции о защите прав человека и Всеобщей декларации прав человека. Может ли организация в принципе (исходя из этих документов. - Ред.) нарушать права человека?" - поинтересовалась Мария Эйсмонт. Прокурор Виктория Маслова в ответ молчит и листает бумаги перед собой. Через минуту ее спасает судья: "Затрудняетесь ответить? Давайте следующий вопрос". Эйсмонт все же настаивает на ответе, и прокурор произносит: "Нет". Только государство может нарушать права человека, признает Маслова.

Продолжая вопросы, Эйсмонт напоминает, что закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" содержит конкретный перечень такой информации (например, так называемую "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений"). "От какой конкретно информации, негативно влияющей на развитие детей, вы, ликвидируя "Мемориал", собираетесь их защитить?" - пытается восполнить недостающие в иске сведения адвокат.

Поддержать "Мемориал" к зданию Верховного суда РФ пришли десятки человек

После минуты молчания прокурор пытается ответить. "Мы полагаем, что от всей информации... Это индивидуально в каждом конкретном случае…", - сказала Маслова и снова замолчала. "Это нормально, что истец молчит?" - уточнил у судьи представитель интересов "Мемориала" Григорий Вайпман. Судья вновь приходит на помощь: "Ну нет (у прокурора. - Ред.) текста закона перед глазами. Давайте дальше".

Достаточно ли оснований для ликвидации "Мемориала"?

Судья Алла Назарова отказалась удовлетворить ходатайство защиты истребовать материалы административных дел об отсутствии маркировки в материалах "Мемориала". Мария Эйсмонт при этом заявила, что указанные материалы свидетельствуют о добросовестности организации: все нарушения, по ее словам, устранялись НКО вовремя. А это противоречит позиции Генпрокуратуры об "устойчивом пренебрежении законом".

Григорий Вайпан добавил, что нарушения, инкриминируемые "Мемориалу", нельзя считать достаточными для ликвидации. Он сослался на решение пленума Верховного суда, который в 2016 году определил достаточные для ликвидации общественного объединения основания. К ним относятся, например, создание реальной угрозы нанесения вреда жизни или "отрицание фундаментальных демократических принципов, прав или свобод". Ничто из этого к "Мемориалу" не относится, уверен Вайпан.

Генри Резник надеется на победу

Через пять с половиной часов после начала процесса Алла Назарова сообшила, что в рассмотрении дела объявляется перерыв до 14 декабря. Исполнительный директор "Международного Мемориала" Елена Жемкова посчитала это хорошим знаком.

Генри Резник

"Это означает, что решение не принято, и мы будем продолжать бороться, - подчеркнула Жемкова по окончании слушаний. - Мы будем продолжать доказывать, что организация, которая работала 30 лет и помогала людям, не может быть закрыта по техническим, не содержательным вопросам".

С надеждой на лучшее из здания суда вышел и Генри Резник. "Закон (об НКО-иноагентах. - Ред.) - дерьмо, - сказал Резник журналистам. - Его применение отвратительное, но в романо-германской правовой системе мы вынуждены применять закон вне зависимости от его совершенства. Я надеюсь, что в этом процессе мы победим".

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