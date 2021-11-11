Атака прокуратуры России на "Мемориал" возмутила Германию

Планы российских властей ликвидировать авторитетную правозащитную организацию вызвали волну протеста в Германии с требованием прекратить преследование "Мемориала". DW собрала реакцию.
Действия Генеральной прокуратуры РФ, обратившейся в Верховный суд с иском о ликвидации "Международного Мемориала" за систематические нарушения законодательства об "иностранных агентах" (немаркировку материалов организации), вызвали широкий резонанс в Германии. Реакция немецких политиков и общественных деятелей - от шока до требований прекратить преследования Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества - одной из самых авторитетных и известных неправительственных организаций в России.
"Уже сама мысль о том, что "Мемориал" закрывают, должна потрясти любого, кто знает многолетнюю работу этой организации по защите прав человека и восстановлению исторической правды о политическом насилии", - заявил на правительственной пресс-конференции 12 ноября и.о. министра иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в ответ на просьбу DW прокомментировать возможную ликвидацию "Мемориала".
И.о. главы МИДа ФРГ подчеркнул, что "Мемориал" заслужил большое уважение "смелой и неутомимой работой" на благо российских граждан. "Также и для отношений России и Германии независимая, критическая и профессиональная работа по восстановлению исторической правды бесценно важна - особенно в свете совершенных немцами преступлений на территории Советского Союза", - отметил и.о. министра.
Российские органы юстиции, по его словам, "должны защитить законное право активных граждан на свободу объединений. Политически мотивированное преследование критически настроенного гражданского общества должно прекратиться".
Новость о готовящейся ликвидации "Мемориала" "больше, чем просто вызывает беспокойство", а его роспуск стал бы "катастрофой", говорится в заявлении политика из Свободной демократической партии Ренаты Альт (Renata Alt). Альт, эксперт по международным делам фракции СвДП в германском бундестаге, указала, что при этом планы закрытия организации она считает "логичным следующим шагом по уничтожению гражданского общества в России".
Намерение ликвидировать "Мемориал" прокомментировали и немецкие "зеленые", которые вместе с либералами и социал-демократами ведут переговоры о создании новой правящей коалиции в ФРГ. "В мировом сообществе "Мемориал" принадлежит к числу авторитетных правозащитных организаций. Он не должен стать очередной жертвой произвольной криминализации", - отметила сопредседатель партии "Союз-90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в интервью агентству dpa, обнародованном в пятницу, 12 ноября. Бербок сообщила, что "зеленые" "решительно выступают против политически мотивированных действий в отношении "Мемориала" и криминализации гражданских инициатив".
Депутат Европарламента от немецких "зеленых" Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky) написал в сети Twitter, что "Мемориал" был "символом обнадеживающей попытки дать России ее демократическое достоинство". "В 2021 году прокуроры нападают на нашу последнюю надежду. Наша солидарность с "Мемориалом". Мы хотим сохранить надежду!", - добавил политик.
"Мы решительно протестуем против политически мотивированных, по существу совершенно необоснованных действий против "Мемориала", говорится в заявлении немецкого фонда имени Генриха Бёлля, близкого к партии "зеленых". "Мемориал", с которым фонд Бёлля сотрудничает более 30 лет, немецкий фонд назвал своим "самым значимым партнером в России" и призвал правительство ФРГ и власти ЕС принять меры для защиты историков и правозащитников "Мемориала".
C призывом к генпрокурору РФ отозвать иск о ликвидации "Мемориала" обратилось немецкое объединение историков-специалистов по Восточной Европе (VOH) - копию обращения распространил в Twitter профессор истории и глава объединения Мартин Ауст (Martin Aust).
К сожалению, атака на "Мемориал" была ожидаемой, заметил в комментарии DW более 25 лет работающий в России немецкий журналист и общественный деятель Йенс Зигерт (Jens Siegert), руководитель проекта "Общественная дипломатия. ЕС и Россия". В отличие от 2014 года, когда Верховный суд отклонил требование Минюста РФ о ликвидации "Мемориала", в этот раз "очень вероятно", что власти доведут дело до конца, полагает Зигерт.
Журналист и общественный деятель Йенс Зигерт опасается, что в этот раз власти РФ ликвидируют "Мемориал"
Решение об окончательной ликвидации "Мемориала" наверняка готовилось заранее, считает Зигерт. И в этой связи обращает внимание на предыдущие события, которые теперь считает неслучайными.
"Около месяца назад на одно из мероприятий "Мемориала" устроила нападение группа молодых хулиганов. Сотрудники организации обратились за помощью к полиции, только вот задержали полицейские не нападавших - в течение шести часов они допрашивали самих сотрудников "Мемориала" и их гостей, обходясь с ними как с обвиняемыми", - напомнил Зигерт. Одновременно началось уголовное расследование о якобы имеющих место финансовых нарушениях в организации - Йенс Зигерт предположил, что эти события вряд ли стали совпадением.
Удовлетворение Верховным судом иска Генпрокуратуры не будет означать полной и немедленной остановки работы правозащитников, так как сейчас идет речь о ликвидации так называемой зонтичной организации "Международный мемориал" - всего же структуры "Мемориала" насчитывают около 50 организаций. Их, вероятно, придется ликвидировать через суд каждую по отдельности, предположил Зигерт. Стало известно, что одну из них, правозащитный центр "Мемориал", 12 ноября уже потребовала ликвидировать прокуратура города Москвы.
Ведущие сотрудники "Мемориала" - Лев Пономарев, Светлана Ганнушкина
Помимо закрытия "Мемориала", сотрудникам самой правозащитной организации грозят реальные тюремные сроки по заведенному против них уголовному делу о финансовых нарушениях, заметил Йенс Зигерт. "Очевидно, что за этим стоит политическое решение Кремля, цель которого - заставить замолчать громкий и хорошо слышный гражданский голос. Вероятное закрытие "Мемориала" приблизит Россию на большой шаг ближе к диктатуре", - резюмировал Зигерт.
Заседание Мосгорсуда о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" назначено на 23 ноября, а рассмотрение иска в Верховном суде РФ по "Международному мемориалу" - на 25 ноября.
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