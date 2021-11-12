 Немецкие ″зеленые″ обеспокоены планами закрытия ″Международного Мемориала″ | Новости из Германии о России | DW | 12.11.2021

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Россия

Немецкие "зеленые" обеспокоены планами закрытия "Международного Мемориала"

Сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок назвала планы закрытия "Мемориала" политически мотивированными. Она заверила российских правозащитников в поддержке со стороны ее партии.

Сопредседатель партии Союз-90/зеленые Анналена Бербок

Сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок

В Германии партия "Союз-90/"зеленые" выразила глубокую обеспокоенность в связи с планами закрытия в России Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал". "В мировом сообществе "Мемориал" принадлежит к числу авторитетных правозащитных организаций. Он не должен стать очередной жертвой произвольной криминализации", - заявила сопредседатель партии "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в интервью агентству dpa, обнародованном в пятницу, 12 ноября.

"Мы будем решительно сопротивляться политически мотивированным действиям против "Мемориала" и криминализации гражданской активности", - подчеркнула Бербок, добавив, что ее партия выражает солидарность "Мемориалу" и демократическому гражданскому обществу в России.

Ходатайство о ликвидации "Мемориала"

Накануне органы юстиции РФ сообщили, что Верховный суд России 25 ноября рассмотрит ходатайство генеральной прокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала". Правозащитная организация назвала это политическим решением без правовых оснований.

"Мемориал", вопреки недовольству российского руководства, в числе прочего, защищает права политзаключенных и критикует усиление авторитарных тенденций и преследование инакомыслящих в России.

Российские органы юстиции обвиняют "Мемориал" в систематическом нарушении закона об "иноагентах". Эта организация уже многократно приговаривались к денежным штрафам за отказ обозначать себя "иноагентом". Согласно российскому законодательству, получатели финансовой помощи из-за рубежа могут быть объявлены "иностранными агентами". Под клеймо "иноагентов" попали и многие российские журналисты.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:50

Как клеймо "иностранных агентов" мешает работе правозащитников в России (25.02.2020)

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