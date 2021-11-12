Немецкие "зеленые" обеспокоены планами закрытия "Международного Мемориала"

Сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок назвала планы закрытия "Мемориала" политически мотивированными. Она заверила российских правозащитников в поддержке со стороны ее партии.
В Германии партия "Союз-90/"зеленые" выразила глубокую обеспокоенность в связи с планами закрытия в России Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал". "В мировом сообществе "Мемориал" принадлежит к числу авторитетных правозащитных организаций. Он не должен стать очередной жертвой произвольной криминализации", - заявила сопредседатель партии "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в интервью агентству dpa, обнародованном в пятницу, 12 ноября.
"Мы будем решительно сопротивляться политически мотивированным действиям против "Мемориала" и криминализации гражданской активности", - подчеркнула Бербок, добавив, что ее партия выражает солидарность "Мемориалу" и демократическому гражданскому обществу в России.
Накануне органы юстиции РФ сообщили, что Верховный суд России 25 ноября рассмотрит ходатайство генеральной прокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала". Правозащитная организация назвала это политическим решением без правовых оснований.
"Мемориал", вопреки недовольству российского руководства, в числе прочего, защищает права политзаключенных и критикует усиление авторитарных тенденций и преследование инакомыслящих в России.
Российские органы юстиции обвиняют "Мемориал" в систематическом нарушении закона об "иноагентах". Эта организация уже многократно приговаривались к денежным штрафам за отказ обозначать себя "иноагентом". Согласно российскому законодательству, получатели финансовой помощи из-за рубежа могут быть объявлены "иностранными агентами". Под клеймо "иноагентов" попали и многие российские журналисты.
Смотрите также: