Комментарий: От навешивания ярлыков - к нападениям на "иноагентов" в РФ

Несколько десятков молодчиков в масках пытались сорвать показ в московском офисе центра "Мемориал" фильма польского режиссера Агнешки Холланд "Гарет Джонс", посвященного Голодомору в Украине. Приехавшая через 15 минут полиция продержала правозащитников в офисе до раннего утра, обращаясь с ними так, будто они были нападавшими, а не пострадавшими. На следующий день по санитарным соображениям "Мемориал" перенес в онлайн свою ежегодную акцию "Возвращение имен".

От штрафов - к угрозе насилием

Правозащитный центр "Мемориал" был внесен в реестр организаций, исполняющих функции иностранного агента. Организацию неоднократно штрафовали, и общая сумма штрафов уже превысила несколько миллионов рублей, что очень много для правозащитников, которые не ведут никакой коммерческой деятельности и живут на пожертвования.

Иван Преображенский

Полиция пока не выяснила, какие именно силы стоят за нынешней провокацией. Но НКО, СМИ и физические лица, на которых навешен ярлык "иноагента", уже много лет в России подвергаются давлению со стороны властей, а также провокациям со стороны разного рода гопников. Молодчики из бригады писателя и левого политика Захара Прилепина уже, например, осаждали офис "Мемориала".

В Москве и других российских городах неоднократно срывали разнообразные культурные, совершенно неполитические акции. Чаще это были власти - иногда и вот такие группы псевдоматриотической молодежи, но все равно не без заказа. Однако такая откровенная угроза применения насилия против обычных зрителей, не политиков и даже не сотрудников НКО-иноагента - это явно новый этап.

Ворвавшиеся в офис "Мемориала" называли всех собравших в зале "иностранными агентами", требовали от них лечь лицом на пол, поднять руки за голову и предлагали "убираться на Запад". Многие зрители прямо говорят, что они ощутили прямую угрозу своему здоровью, а то и жизни. И есть недоброе ощущение, что нападавшие действовали в спайке с полицией. Иначе бы почему последняя, приехав на место, занималась все тем же прессингом правозащитников и зрителей, а не расследованием нападения?

Это новый этап в цепи давления властей на "иноагентов" в России. Теперь жертвой может оказаться любой, кто вступил с ними во взаимодействие.

Добить российских правозащитников

Надо сказать, что это не конец вчерашней истории. Власти, похоже, решили окончательно добить "Мемориал". Утром после провокации в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МВД "для дачи объяснений" вызвали председателя правления организации Яна Рачинского. Полиция также потребовала предоставить свидетельство о регистрации "Мемориала", копии уставных и учредительных документов и другие бумаги. Такая проверка - вполне возможный путь к признанию, на базе совершенной накануне провокации, правозащитного центра "экстремистской организацией" - вслед за штабами Навального и ФБК.

Методы борьбы, еще недавно использовавшиеся против политической оппозиции в России, стремительно переносятся на гражданское общество. Кстати, и штрафовать стали уже не только "НКО-иноагенты". Первые административные дела, а значит, в скором будущем штрафы, получили уже и физические лица, объявленные властями "исполняющими обязанности СМИ-иноагентов".

Кстати, есть аналогии и похуже. В МВД от "Мемориала" также потребовали предоставить копию фильма Агнешки Холланд, даром что его показ согласовывался, по данным "Мемориала", МИДами Польши и России. Похоже, что его хотят запретить или признать экстремистским. Не впервые в новейшей российской истории, конечно.

Страна плохих новостей?

Тем же вечером, когда молодчики в масках врывались в офис "Мемориала" и там после орудовала полиция, совсем недалеко в "Зарядье" проходила презентации первого выпуска гастрономического гида "Мишлен", посвященного России. Это прекрасная новость и большое признание высокой российской кухни в мире.

Мне бы хотелось посвятить именно этому свою колонку, потому что кто же из нас не любит вкусно поесть. Однако рука не поднимается. Потому что противопоставление звездочек "Мишлена" теме Голодомора, старых и новых репрессий, здесь слишком явное. И не в пользу гастрономического гида и посетителей попавших в него в Москве ресторанов.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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