На центр "Мемориал" в Москве напали неизвестные в масках

Группа неизвестных молодых людей в масках ворвалась в здание правозащитного центра "Мемориал" в Москве, сообщает организация в четверг, 14 октября. Инцидент произошел во время показа исторической драмы польского режиссера Агнешки Холланд "Гарет Джонс".

Как пишет "Новая газета" со ссылкой на актера Евгения Редько, неизвестные забрались на сцену и стали выкрикивать хором "Позор" и "Долой фашизм". По словам Редько, силовики увели троих человек после того, как их задержали сами сотрудники "Мемориала".

Подробностей о ворвавшихся и причинах их поступка пока нет. По информации правозащитного центра, после нападения офис "Мемориала" оцеплен полицией. Из здания никого не впускают и не выпускают.

Правозащитный центр "Мемориал" с 2014 года находится в реестре "иностранных агентов" в России. 1 октября Тверской районный суд Москвы оштрафовал организацию на 300 тысяч рублей. Суд посчитал ее виновной в производстве и распространении материалов без маркировки о выполнении функции "иностранного агента".

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