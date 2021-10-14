 На центр ″Мемориал″ в Москве напали неизвестные в масках | Новости из Германии о России | DW | 14.10.2021

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Россия

На центр "Мемориал" в Москве напали неизвестные в масках

Неизвестные попытались сорвать показ фильма польского режиссера Агнешки Холланд "Гарет Джонс" в московском офисе правозащитного центра "Мемориал".

Офис Мемориала в Москве (фото из архива)

Офис "Мемориала" в Москве (фото из архива)

Группа неизвестных молодых людей в масках ворвалась в здание правозащитного центра "Мемориал" в Москве, сообщает организация в четверг, 14 октября. Инцидент произошел во время показа исторической драмы польского режиссера Агнешки Холланд "Гарет Джонс".

Как пишет "Новая газета" со ссылкой на актера Евгения Редько, неизвестные забрались на сцену и стали выкрикивать хором "Позор" и "Долой фашизм". По словам Редько, силовики увели троих человек после того, как их задержали сами сотрудники "Мемориала".

Подробностей о ворвавшихся и причинах их поступка пока нет. По информации правозащитного центра, после нападения офис "Мемориала" оцеплен полицией. Из здания никого не впускают и не выпускают.

Правозащитный центр "Мемориал"  с 2014 года находится в реестре "иностранных агентов" в России. 1 октября Тверской районный суд Москвы оштрафовал организацию на 300 тысяч рублей. Суд посчитал ее виновной в производстве и распространении материалов без маркировки о выполнении функции "иностранного агента".

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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