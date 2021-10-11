Знак отличия: "иностранный агент"

Минюст РФ регулярно вносит в реестр "иностранных агентов" НКО, СМИ и физических лиц, которые, с точки зрения ведомства, финансируются из-за рубежа. Досье DW.
В России с 2012 года ведется реестр "иностранных агентов". Сначала это были некоммерческие организации, получавшие финансирование из-за рубежа, в 2017 году черный список стал пополняться СМИ, а с 2020 года в нем появились физические лица. Навешивание ярлыка "иноагента" серьезно затрудняет работу организаций и физлиц - и, по мнению ряда представителей российской и зарубежной общественности, является атакой на структуры гражданского общества в России. В досье DW - публикации о некоторых "иноагентах".
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