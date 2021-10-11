 Знак отличия: ″иностранный агент″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 12.10.2021

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Россия

Знак отличия: "иностранный агент"

Минюст РФ регулярно вносит в реестр "иностранных агентов" НКО, СМИ и физических лиц, которые, с точки зрения ведомства, финансируются из-за рубежа. Досье DW.

Карикатура Сергея Елкина: мужчина, несущий крест с надписью Иностранный агент

Карикатура Сергея Елкина

В России с 2012 года ведется реестр "иностранных агентов". Сначала это были некоммерческие организации, получавшие финансирование из-за рубежа, в 2017 году черный список стал пополняться СМИ, а с 2020 года в нем появились физические лица. Навешивание ярлыка "иноагента" серьезно затрудняет работу организаций и физлиц - и, по мнению ряда представителей российской и зарубежной общественности, является атакой на структуры гражданского общества в России. В досье DW - публикации о некоторых "иноагентах".

Все публикации DW о статусе "иностранный агент"

Контекст

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Как работает в России новый закон о СМИ-"иноагентах" и кого он касается

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5 лет закону об "иноагентах": как выживают НКО с клеймом "шпиона" (видео)

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Новый законопроект об "иноагентах" в России. Что с ним не так?

Российские правозащитники запустили общественную кампанию против законопроекта о работе "иноагентов". Он даст Минюсту право запрещать те или иные действия НКО. А тех, кто ослушается, - ликвидировать.  

От эколога до "иноагента" в России один шаг

Работа некоммерческих организаций в России всерьез осложняется после того, как их включают в реестр "иностранных агентов". К таковым все чаще причисляют экологические организации.  

Павел Чиков: Пик негативного восприятия термина "иноагент" прошел

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Суд отказался исключать "Солдатские матери Санкт-Петербурга" из реестра "иноагентов"

Адвокаты правозащитной организации отмечали, что к моменту внесения в реестр, "Солдатские матери" давно не получали денег из-за рубежа. Суд к этим доводам не прислушался. Репортаж DW.  

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

Закон об НКО-"иноагентах" действует в России с 2012 года. За это время в соответствующий реестр Минюста попали 200 организаций. Чем они занимаются сегодня - в инфографике DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Клеймо "иноагента": в реестр попали "ОВД-Инфо" и "Медиазона" (30.09.2021)  

Что думают в Берлине об атаке на "Дождь" (23.08.2021)  

Минюст опять расширил список СМИ-"иноагентов": туда попал и The Insider (27.07.2021)  

Давление на СМИ в России: почему закрыли деловое издание VTimes (11.06.2021)  

Что такое быть "иноагентом" в России (01.04.2021)  

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Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

Внесенная в "иноагенты" VTimes запустила новое издание VPost 11.10.2021

VPost будет пока доступно лишь в соцсетях, но редакция зарегистрирует его как СМИ. Новое издание будет писать о деньгах, которыми распоряжаются россияне и государство.

21.08.2021 Police detain a journalist with the poster reads Journalism Freedom, during individual pickets in Moscow, Russia, Saturday, Aug. 21, 2021. Russian police have detained several journalists who protested authorities' decision to label a top independent TV channel as a foreign agent. The journalists held individual pickets Saturday outside the main headquarters of the country's top domestic security agency, the FSB, on Moscow's Lubyanka Square. (AP Photo/Denis Kaminev)

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В стрим-марафоне против закона об "иноагентах" приняли участие "Новая газета", телеканал "Дождь", Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Владимир Познер и ряд других представителей общественности.

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