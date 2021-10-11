Знак отличия: "иностранный агент"

В России с 2012 года ведется реестр "иностранных агентов". Сначала это были некоммерческие организации, получавшие финансирование из-за рубежа, в 2017 году черный список стал пополняться СМИ, а с 2020 года в нем появились физические лица. Навешивание ярлыка "иноагента" серьезно затрудняет работу организаций и физлиц - и, по мнению ряда представителей российской и зарубежной общественности, является атакой на структуры гражданского общества в России. В досье DW - публикации о некоторых "иноагентах".

Все публикации DW о статусе "иностранный агент"