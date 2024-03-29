Борис Вишневский и Вадим Прохоров стали в РФ "иноагентами"

Как пишет Минюст, Вишневский не поддерживал войну в Украине, а Прохоров распространял "неверную информацию" о решениях власти РФ. Правозащитный проект "Первый отдел" - также "иноагент".

Реестр "иноагентов" был обновлен Минюстом России в пятницу, 29 марта. На этот раз в список, внесли депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского и адвоката Вадима Прохорова, который представлял в ЕСПЧ интересы родственников убитого оппозиционера Бориса Немцова. Кроме того, статус "иноагента" был присвоен правозащитному проекту "Первый отдел".

Как сказано на сайте Минюста РФ, Борис Вишневский "принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступал против специальной военной операции на Украине (войны России против Украины. - Ред.)".

Адвокат семьи Немцова - Вадим Прохоров

Что касается Вадима Прохорова, то он, по утверждению Минюста, "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

Вадим Прохоров на протяжении ряда лет являлся адвокатом Бориса Немцова, а после убийства политика вместе с адвокатом Ольгой Михайловой представлял интересы его дочери, Жанны Немцовой, в ЕСПЧ. В июле 2023 года ЕСПЧ вынес решение о том, что Россия не провела эффективного расследования убийства Бориса Немцова, не уделив достаточного внимания возможной политической подоплеке этого преступления.

"Это очень хороший и правильный задел на будущее, - рассказал тогда Вадим Прохоров в интервью DW. - Потому что путинский режим не вечен. Пока Путин жив и у власти, разумеется, никто не будет ничего толком расследовать в плане убийства Бориса Немцова, как и целый ряд других политических убийств. Но в любом случае конец будет. И после этого к расследованию этих убийств, прежде всего, убийства Бориса Немцова, вернутся, и одним из ключевых документов эпохи, которые нужно будет использовать при дальнейшем расследовании, будет как раз сегодняшнее постановление Европейского суда по правам человека, от 11 июля 2023 года, за что мы, разумеется, очень признательны".

Включение проекта "Первый отдел" в список "иноагентов"

Относительно проекта "Первый отдел" в пресс-релизе Минюста говорится следующее: "Проект "Первый отдел" выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Распространял сведения, способствующие оказанию финансовой поддержки Украине и организациям, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проект сотрудничает с лицами, включенными в реестр иностранных агентов".

В заявлении , сделанном в связи с присвоением проекту "иноагентского" статуса, правозащитники подчеркивают: "Иностранное агентство" не стало для нас неожиданным. Этот ярлык уже более десяти лет используется для обозначения идеологических противников российской власти. Скрывать нам нечего: конечно, мы являемся ее противниками, поскольку не поддерживаем войну, нарушения прав человека, повсеместную коррупцию, политические репрессии и убийства".

"Мы защищаем людей, несправедливо обвиненных в государственной измене, шпионаже, преступлениях экстремистской и террористической направленности. Сопровождаем дела о "нежелательных организациях". Помогаем безопасно и законно выехать из страны тем, кому грозит неправомерное преследование. И, разумеется, помогаем "иностранным агентам" - активистам, журналистам, писателям и политикам - снять с себя антиконституционный ярлык, которым теперь наделили и нас", - указывают правозащитники. Включение проекта в список "иноагентов" Минюста на эту работу никак не повлияет, говорится в заявлении "Первого отдела".

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