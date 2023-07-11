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ЕСПЧ признал неэффективным расследование РФ убийства Немцова

Александра Иванова
44 мин. назад

Адвокат Жанны Немцовой Вадим Прохоров в беседе с DW назвал решение ЕСПЧ "фундаментальным" и имеющим большое значение для времени, когда Россия вернется в Совет Европы.

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Цветы и портрет убитого оппозиционного политика Бориса Немцова на Москворецком мосту в Москве, 2021 год
Цветы и портрет Бориса Немцова на Москворецком мосту в МосквеФото: Stanislav Krasilnikov/TASS/dpa/picture alliance

Россия не провела эффективного расследования убийства оппозиционера Бориса Немцова. В связи с этим была нарушена статья 2 Европейской конвенции по правам человека ("Право на жизнь"), российское государство должно выплатить дочери политика Жанне Немцовой, признанной потерпевшей, компенсацию в размере 20 тысяч евро. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге во вторник, 11 июля.

По мнению суда, расследователи не уделили достаточного внимания версии о возможной политической подоплеке убийства. "Суд, в частности, установил, что российские власти не смогли адекватно расследовать, кто организовал и заказал убийство; изучить утверждения о возможном политическом мотиве убийства и возможной причастности к нему определенных государственных должностных лиц, а также установить мотив действий тех, кто мог предложить вознаграждение за убийство господина Немцова ", - говорится в обосновании решения, обнародованном на сайте суда.

"Утверждения, что убийство господина Немцова могло быть совершено по политическим мотивам, а также, что к событиям могли быть причастны некоторые государственные чиновники, не были неправдоподобными, - аргументировал суд. - Господин Немцов был известным политиком, одним из лидеров оппозиции в России и очень критично высказывался в адрес своих оппонентов, включая высокопоставленных представителей Чеченской Республики".

Комментарий адвоката Жанны Немцовой по решению ЕСПЧ

По словам правозащитника Вадима Прохорова, который на протяжении ряда лет являлся адвокатом Бориса Немцова, а сейчас вместе с Ольгой Михайловой представляет интересы Жанны Немцовой в ЕСПЧ, решение суда по иску о расследовании в России убийства оппозиционного политика "имеет фундаментальный характер" и "абсолютно символическое значение". "Это действительно свидетельство того, что Европейский суд воспринял аргументы стороны защиты", - подчеркивает он в беседе с DW.

"Это очень хороший и правильный задел на будущее, - уверен адвокат. - Потому что путинский режим не вечен. Пока Путин жив и у власти, разумеется, никто не будет ничего толком расследовать в плане убийства Бориса Немцова, как и целый ряд других политических убийств. Но в любом случае конец будет <…> И после этого к расследованию этих убийств, прежде всего, убийства Бориса Немцова, вернутся, и одним из ключевых документов эпохи, которые нужно будет использовать при дальнейшем расследовании, будет как раз сегодняшнее постановление Европейского суда по правам человека, от 11 июля 2023 года, за что мы, разумеется, очень признательны".

В пресс-релизе суда отмечается, что ЕСПЧ имел полномочия рассматривать иск, поскольку события, легшие в основу предположения о нарушении Европейской конвенции по правам человека, состоялись до 16 сентября 2022 года - даты, с которой на Россию перестала распространяться юрисдикция ЕСПЧ в связи с выходом страны из Совета Европы.

"Я абсолютно убежден, что Россия или то, что будет на ее месте, когда-нибудь вернется в зону действия Европейского суда. Это единственная возможная форма существования России в будущем", - говорит Вадим Прохоров.

По его оценке, проведение эффективного расследования убийства Бориса Немцова, пока президент РФ Владимир Путин находится у власти, невозможно. "Но когда-нибудь Россия вернется в Совет Европы. И вот тогда это решение Европейского суда будет иметь неоценимое значение", - уверен он.

Убийство Бориса Немцова

Российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года в сотне метров от Кремля. Суд признал виновными и приговорил к длительным срокам заключения пятерых уроженцев Чечни, среди которых были офицеры силовых структур. Это Заур Дадаев (непосредственный исполнитель убийства), братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Заказчики убийства до сих пор не установлены. Соратники и близкие Немцова раскритиковали расследование, многие из них уверены, что к убийству политика причастно руководство Чечни или России. Иск в ЕСПЧ был подан в 2015 году.

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