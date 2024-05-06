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Госдума РФ запретила "иноагентам" баллотироваться на выборах

Сергей Ромашенко
6 мая 2024 г.

"Иностранные агенты" впредь не смогут участвовать в выборах в РФ в качестве кандидатов. Госдума одобрила соответствующие поправки сразу во втором и третьем чтениях.

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Лист бумаги с надписью "Иностранный агент" на клетчатой рубашке
"Иноагентов" в РФ отстранили от участия в любых выборахФото: DW

В России лица, включенные в реестр "иноагентов", впредь не смогут баллотироваться на выборах. Российская Госдума в понедельник, 6 мая, приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки к закону "Об основных гарантиях избирательных прав", запрещающие "иностранным агентам" участвовать в любых российских выборах в качестве кандидатов. Поправки были приняты единогласно всеми находившимися в зале депутатами (409 из 450).

Согласно поправкам, лица, включенные в реестр "иноагентов", а также в реестр причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, не смогут быть кандидатами, наблюдателями на выборах, доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений, а также их уполномоченными представителями. При этом до подведения итогов голосования запрещается включать в реестр "иноагентов" уже зарегистрированных кандидатов.

Поправки предусматривают досрочное прекращение полномочий "иноагентов" в органах власти через 180 дней после вступления закона в силу.

"Иноагенты" в органах власти

В настоящее время среди депутатов Госдумы "иноагентов" нет, но они есть среди депутатов Мосгордумы (Дарья Беседина, Михаил Тимонов и Евгений Ступин), петербургского Законодательного собрания (Борис Вишневский), заксобрания Республики Коми (Виктор Воробьев), а также среди муниципальных депутатов.

Поправки были неожиданно внесены на прошлой неделе ко второму чтению законопроекта, который первоначально имел целью не допустить к участию в выборах граждан, направивших в Центризбирком документы с ошибками и опечатками. Внесение поправок связывают с ожидаемой кампанией "иноагентов" по выдвижению своих кандидатов на выборы в Мосгордуму в сентябре.

В реестре "иноагентов" сейчас более 400 человек. Многие из них находятся за границей, но значительная часть остается в России. Представители властей РФ ранее неоднократно заявляли, что включение человека или организации в список "иноагентов" не нарушает их прав, а лишь предполагает контроль государства за иностранным финансированием. В то же время принятый законопроект фактически лишает их пассивного избирательного права.

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