Госдума РФ запретила "иноагентам" баллотироваться на выборах

"Иностранные агенты" впредь не смогут участвовать в выборах в РФ в качестве кандидатов. Госдума одобрила соответствующие поправки сразу во втором и третьем чтениях.

В России лица, включенные в реестр "иноагентов", впредь не смогут баллотироваться на выборах. Российская Госдума в понедельник, 6 мая, приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки к закону "Об основных гарантиях избирательных прав", запрещающие "иностранным агентам" участвовать в любых российских выборах в качестве кандидатов. Поправки были приняты единогласно всеми находившимися в зале депутатами (409 из 450).

Согласно поправкам, лица, включенные в реестр "иноагентов", а также в реестр причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, не смогут быть кандидатами, наблюдателями на выборах, доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений, а также их уполномоченными представителями. При этом до подведения итогов голосования запрещается включать в реестр "иноагентов" уже зарегистрированных кандидатов.

Поправки предусматривают досрочное прекращение полномочий "иноагентов" в органах власти через 180 дней после вступления закона в силу.

"Иноагенты" в органах власти

В настоящее время среди депутатов Госдумы "иноагентов" нет, но они есть среди депутатов Мосгордумы (Дарья Беседина, Михаил Тимонов и Евгений Ступин), петербургского Законодательного собрания (Борис Вишневский), заксобрания Республики Коми (Виктор Воробьев), а также среди муниципальных депутатов.

Поправки были неожиданно внесены на прошлой неделе ко второму чтению законопроекта, который первоначально имел целью не допустить к участию в выборах граждан, направивших в Центризбирком документы с ошибками и опечатками. Внесение поправок связывают с ожидаемой кампанией "иноагентов" по выдвижению своих кандидатов на выборы в Мосгордуму в сентябре.

В реестре "иноагентов" сейчас более 400 человек. Многие из них находятся за границей, но значительная часть остается в России. Представители властей РФ ранее неоднократно заявляли, что включение человека или организации в список "иноагентов" не нарушает их прав, а лишь предполагает контроль государства за иностранным финансированием. В то же время принятый законопроект фактически лишает их пассивного избирательного права.