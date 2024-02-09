В РФ записали в "иноагенты" компанию карикатуриста Ёлкина

Сам Сергей Ёлкин был внесен в реестр "иноагентов" еще в апреле 2022 года. Ёлкин активно сотрудничает со многими СМИ, включая Deutsche Welle.

В России список "иноагентов" пополнила компания известного художника-карикатуриста Сергея Ёлкина. Министерство юстиции РФ в пятницу, 9 февраля, внесло в соответствующий реестр принадлежащую Ёлкину компанию ООО "Ёлкин картон". Сам художник был внесен в реестр "иноагентов" еще в апреле 2022 года.

Сергей Ёлкин занимается политической карикатурой с 1999 года. Он один из самых известных российских художников этого жанра и обладатель наград многих российских и международных конкурсов. Его работы публиковались во множестве изданий. Он активно сотрудничает со многими СМИ, включая Deutsche Welle.

Вскоре после начала войны в Украине Сергей Ёлкин покинул Россию.

Законодательство об "иноагентах"

Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволяет Минюсту признавать некоммерческие организации иностранными агентами, если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не прописаны. Это позволяет властям РФ преследовать организации, работающие в сфере просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.

Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" средства массовой информации и физических лиц, включая тех, кто не получает зарубежного финансирования, но находится под "иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.

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