Минюст РФ пополнил реестр "иноагентов" еще пятью людьми

Три журналиста, правозащитник и муниципальный депутат - результат очередного пятничного заседания министерства юстиции РФ по расширению списка так называемых "иностранных агентов".

Министерство юстиции России вечером в пятницу, 12 апреля, добавило в реестр так называемых "иностранных агентов" журналистов Илью Барабанова, Асю Казанцеву и Ивана Филиппова, правозащитника Ивана Асташина, депутата партии "Яблоко" от Завеличенской волости в Псковской области Николая Кузьмина. В список также попало ООО "Иноагент АВК", учрежденное журналистом Андреем Карауловым, который уже был признан иностранным агентом летом 2023 года.

Как отмечает издание "Медуза", у Ильи Барабанова в соавторстве с Денисом Коротковым недавно вышла книга о ЧВК "Вагнер". В заявлении на официальном сайте Минюста говорится, что журналист выступал против войны, а также распространял "недостоверную информацию" о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике.

Закон об "иноагентах" в России

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц. Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов".

С декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" тех, кто, по версии российских властей, получает "поддержку из-за рубежа", а также "находится под иностранным влиянием".

Госдума ранее приняла закон о запрете рекламы для "иноагентов"

В конце февраля 2024 года Госдума приняла закон о запрете рекламы для "иноагентов". Согласно ему, организациям будет запрещено рекламировать всех, кто признан российскими властями "иностранными агентами", и рекламироваться самим на их ресурсах. За нарушение запрета предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч - для юридических.

11 марта президент РФ Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах "иностранных агентов" - на их сайтах, в их соцсетях, блогах и на других площадках. Документ также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих "иноагентов".

2 апреля на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о запрете "иноагентам" принимать участие в выборах.