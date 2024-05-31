  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Екатерину Дунцову признали "иноагентом" в России

Анастасия Аринушкина
31 мая 2024 г.

Помимо нее в реестр "иноагентов" включили движение жен мобилизованных "Путь домой" и его основательницу Марию Андрееву.

https://p.dw.com/p/4gWDx
Политик Екатерина Дунцова (фото из архива)
Политик Екатерина Дунцова (фото из архива)Фото: Boris Aleksiev/Anadolu/picture alliance

Минюст РФ в пятницу, 31 мая, обновил реестр "иноагентов". В него включили журналистку и политика Екатерину Дунцову, правозащитницу Марину Литвинович, движение жен мобилизованных "Путь домой" и одну из его лидеров Марию Андрееву. Кроме того, в список "иноагентов" внесли издания Sota и Republic, а также фотографа Sota Павла Иванова.

В ведомстве мотивировали их включение в реестр тем, что они "распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также Вооруженных сил РФ".

Дунцова: Это сделано, чтобы помешать мне участвовать в выборах

Екатерина Дунцова заявила, что не согласна с решением о включении в список "иноагентов" и будет оспаривать его. "Это сделано, чтоб помешать лично мне участвовать в выборах и помогать кандидатам от нашей партии "Рассвет", - написала политик в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что не имеет отношения к интернет-страницам и Telegram-каналам, участие в которых приписали ей в Минюсте.

Также Дунцова напомнила слова главы Минюста РФ о том, что якобы никто из тех, кто пытался оспорить свой статус "иноагента", не говорил, что "служит интересам России". "Так вот, я заявляю, что я за Россию и против иностранного вмешательства в наши дела", - отметила она. По словам Дунцовой, внесение ее в реестр не помешает строить партию "Рассвет" и никак не скажется на ее членах.

Полтора месяца без "иноагентов"

Минюстр РФ полтора месяца не обновлял реестр "иноагентов" - в последний раз список пополнялся 12 апреля. Тогда в него внесли журналистов Илью Барабанова, Асю Казанцеву и Ивана Филиппова, правозащитника Ивана Асташина и политика Николая Кузьмина.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Вид на здание министерства юстиции РФ в Москве сквозь решетку чугунной ограды

Знак отличия: "иностранный агент"

Знак отличия: "иностранный агент"

Минюст РФ регулярно вносит в реестр "иностранных агентов" НКО, СМИ и физических лиц, которые, с точки зрения ведомства, финансируются из-за рубежа. Досье DW.
Свобода слова31 мая 2024 г.
external

Экслюзив DW: Зачем Екатерина Дунцова создает собственную партию

Экслюзив DW: Зачем Екатерина Дунцова создает собственную партию

Российский оппозиционный политик Екатерина Дунцова в интервью DW рассказывает о причинах, побудивших ее к созданию новой политической партии "Рассвет", и о том, как прошел первый партийный съезд.
Политика3 мая 2024 г.17:27 мин.
Художница Александра Скочиленко в Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга

Культура сидящая. Режиссеры, писатели, художники, музыканты, которых в России преследуют

Культура сидящая. Режиссеры, писатели, художники, музыканты, которых в России преследуют

DW - о культурных деятелях из России и других стран, разыскиваемых или приговоренных в РФ к лишению свободы, условному сроку или домашнему аресту.
Культура27 декабря 2023 г.10 фото
Показать еще