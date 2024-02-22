Чего требуют жены мобилизованных из движения "Путь домой"?

Они не скрывают своих лиц и имен, добиваясь возвращения мобилизованных на войну России против Украины. Одна из активисток рассказала DW, как она решилась на протест и почему не боится репрессий.

У стен Кремля то и дело походят акции жен мужчин, мобилизованных на войну России против Украины. В акциях движения "Путь домой" теперь участвуют женщины из разных регионов России - их не пугают угрозы и задержания, они не скрывают свои лица и имена. DW поговорила с одной из активисток, которая добивается возвращения своего мужа домой. Она и ее соратницы планируют выйти на очередную акцию 24 февраля - во вторую годовщину полномасштабного вторжения в Украину.

На войну вскоре после помолвки

Москвичка Антонина Салтыкова шесть лет дружила со своим будущим мужем Сергеем (имя изменено по ее просьбе), прежде чем в сентябре 2022 года решили пожениться. А в начале октября ему пришла повестка с требованием явиться в военкомат. Сергею было 44 года, на тот момент у него выявили хроническое заболевание - язву двенадцатиперстной кишки - и прописали строгую диету.

Антонина Салтыкова Фото: privat

Пара как раз планировала свадьбу и переезд в общую квартиру, когда за Сергеем пришли. "Ему позвонили в дверь, когда мы разговаривали по телефону. Он посмотрел в глазок, сказал, что пришел участковый. Я догадалась, что это, скорее всего, с повесткой", - вспоминает Антонина. Сергей дверь открыл - он опасался, что за неявку в военкомат может быть уголовная ответственность (на тот момент штраф за неявку в военкомат составлял от 500 до 3 тысяч рублей - Ред.).

Антонина объясняет: Сергей был уверен, что с его заболеванием в армию не возьмут. Но медкомиссия в военкомате состояла только из психолога и офтальмолога. В учебном центре Сергея уверяли, что проведут полный медицинский осмотр, но осмотра так и не было. В январе 2023 года Сергея перебросили к зоне боевых действий, а в июле кинули в бой. "Все его жалобы игнорировали, говорили, что он симулирует", - вздыхает Антонина.

Даже раненых солдат отправляют обратно на фронт

За два года службы в армии у Сергея был один отпуск. Дома он успел пройти обследование в частной клинике, выявившей ухудшение состояния здоровья. С этим заключением он вернулся в расположение войск, а там его отправили в "выздоравливающий отряд".

В ноябре 2023 года военные медики провели еще одно обследование, по результатам которого поставили диагноз "умеренный гастрит". Этого было достаточно, чтобы в декабре прошлого года его вновь отправили в зону боевых действий.

Проводы на фронт Фото: AP Photo/picture alliance/dpa

"Причем, его запихнули в "штурм" (штурмовой отряд - Ред.). В этом отряде есть ребята с хроническими заболеваниями, осколками, тростями - их называют "трехногими", - рассказывает Антонина. Женщина вспоминает, что в декабре созванивалась с мужем, который "со слезами" просил вытащить его из пекла.

"Часть солдат отказалась выполнять приказы, тогда их увезли в "Зайцево" (село, где находится тюрьма для отказников - Ред.). Некоторых потом перевели в 25 бригаду (скорее всего, по данным разведки Великобритании, речь идет о 25-й общевойсковой армии, которая была сформирована в России в 2023 году - Ред). У них считается, что это билет на верную смерть", - говорит Антонина.

Во время очередного боя муж получил ранение и попал в госпиталь, а Антонина, пережила, по ее словам, микроинсульт. "Понимаете, у них раненых обратно отправляют. Я не знаю, каким он должен стать, чтобы его отправили домой - без ног, без рук?" - спрашивает женщина. С помощью акций протеста она надеется добиться эвакуации мужа домой. Антонина тщетно ждала ответа от Минобороны, как и многие другие жены мобилизованных она устала жить в надежде, что разговор с мужем по телефону не был последним.

"Готова в тюрьму, лишь бы мужа вернули"

Антонина намерена участвовать в следующей акции протеста у стен Кремля 24 февраля, собирается, как и в прежние разы, принести цветы к памятнику Неизвестному солдату. Женщина верит, что ее примеру последуют другие родственники мобилизованных, требующие возвращения с фронта близких. По словам Антонины, если на первые акции приходили только те, кто живет в Москве, то в феврале к их акции присоединились жительницы Владивостока, Казани и Донецка.

Они не скрывают своих лиц и имен... Фото: REUTERS

Антонине, как и другим активисткам, звонили из отдела по борьбе с экстремизмом, называли "экстремистской". Женщину пытались убедить, что ее муж защищает мирную жизнь в России. "Но почему на фронте мой муж, а не тот, кто говорит про мирную жизнь", - возмущается она, как и тем, что власти сравнивают так называемую "СВО" с Великой Отечественной войной.

"Тогда на нас напали, а мы отбивались. Тут иная ситуация: Луганск и Донецк, не хотели жить в составе Украины, люди взялись за оружие. Но мы зачем влезли в это? Пусть бы сами разбирались", - говорит Антонина.

Антонина признается, что расстроена отсутствием поддержки со стороны других родственников мобилизованных - тех, которые поддерживают вторжение в Украину. Собеседница DW считает, что одними движет "стадный инстинкт", другие ищут экономическую выгоду: "Они радуются деньгам, которые приходят на карточку, а если не приходят, то возмущаются в чатах. Для меня это - предательство мужей, отцов, сыновей, которые рискуют жизнью на войне".

Угроз со стороны государства Антонина не боится: "Мне не страшно. А чего бояться? У меня маленьких детей нет. Ну, посадят меня, хорошо, сажайте. Ну, что вы сделаете? Ладно, спать буду не дома, а там на нарах. Кормить вы меня будете три раза в день. Дальше что? Если это поможет моему мужу, если они мне его вернут, а меня посадят, я согласна".

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