Жены мобилизованных: Нашим мужьям на фронте угрожает ФСБ

От мобилизованных требуют рассказать в видеообращении, что их устраивает ситуация на фронте, и угрожают "отправить в штурм без обратного билета", говорят активистки, требующие вернуть мужей домой.

Мужей активисток, выступающих за возвращение мобилизованных россиян с войны РФ против Украины, стали вызывать на допросы в Федеральную службу безопасности. Об этом говорится в Telegram-канале движения "Путь домой" во вторник, 19 декабря.

У мобилизованных забирают мобильные телефоны без возврата, изучают информацию про жен, а также требуют записать видеообращение и рассказать, что на фронте все устраивает, говорят активистки. В противном случае мобилизованных угрожают "отправить в штурм без обратного билета", добавляют женщины.

Родственницы мобилизованных обещают дать международную огласку, если с их супругами что-то случится. "Все будут знать, кто это сделал. И вся гнилая правда вскроется и выйдет наружу", - говорится в Telegram-канале. Активистки обвиняют российские власти в игнорировании их тревог. "Зачем нам президент, который делает вид, что нас нет? Который живет только в полностью подконтрольном ему телевизоре?" - задаются вопросом они.

Акции с призывами вернуть мобилизованных домой

Жены мобилизованных россиян в течение последних месяцев все активнее требуют вернуть домой мужчин, пробывших на фронте больше года. Они проводят флешмобы, выходят на митинги и отправляют властям официальные письма, требуя ограничить одним годом предельный срок нахождения мобилизованных на войне, комиссовать всех раненых, а также расширить список болезней, из-за которых нельзя призывать в армию.

Руководство многих регионов отказывает родственникам в проведении митингов, ссылаясь на пандемию COVID-19. В Кремле требования фактически не комментировали.

Смотрите также: