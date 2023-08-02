Кто стоит за новой волной поджогов военкоматов в России

За несколько дней по всей России десятки людей попытались поджечь военкоматы. Вероятно, это связано не с протестами, а с работой телефонных мошенников.

В России, начиная с конца июля, произошло уже более 20 поджогов или попыток поджога военкоматов. Прошлый раз волна таких ЧП началась после объявления мобилизации осенью 2022 года. В этот раз задержанные не выступали против войны или принудительного призыва, а, судя по их рассказам, становились жертвами телефонных мошенников.

Поджоги "по заданию силовиков"

Один из первых подобных случаев произошел 29 июля в Северодвинске. При этом официально МВД и ФСБ не комментировали поджог, а информация о нем появилась только в связанном с силовиками Telegram-канале Shot. По его данным , 76-летний пенсионер бросил коктейль Молотова в стену местного военкомата, в итоге загорелась трава у здания, никто не пострадал.

Мужчину задержали, а у него дома провели обыск. Силовики, как пишет Shot, обнаружили переписку в мессенджере, в которой неизвестный собеседник убедил пенсионера "наказать лиц, участвующих в "госизмене". Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Похожая история произошла в оккупированной Россией Феодосии, где 51-летняя учительница призналась, что задачу поджечь военкомат получила от представившегося сотрудником ФСБ мужчины. Как пишет Mash, в Казани 31-летняя женщина бросила два коктейля Молотова в стоящие у военкомата машины, а на допросе рассказала, что действовала по указке "силовиков". Это стало третей попыткой поджога военкоматов в городе за два дня.

В Санкт-Петербурге мужчина дважды бросил в дверь военкомата коктейль Молотова. Задержанный утверждал, что поджечь здание его убедил "сотрудник ФСБ Колесников", который связался с ним около двух недель назад, пишет "Фонтанка". "Колесников" объяснил, что таким образом он получит доступ к "документам, отправляемым из военкомата в Украину". Известно о трех попытках поджога военкоматов в Петербурге.

Как пишут местные СМИ , в Забайкальском крае 17-летняя девушка попыталась сжечь военкомата после того, как неизвестные по телефону убедили ее, будто в нем работает "предатель", который передает украинской разведке данные о жителях поселка, участвующих в войне.

Кредитные угрозы

Чаще всего людей, пытавшихся поджечь военкомат, по телефону убеждали, что на их имя взят кредит или кто-то пытался это сделать. Поджечь военкомат, по их словам, было необходимо либо, чтобы "наказать мошенников" (в этом убедили 21-летнюю студентку педагогического колледжа в Омске ), либо чтобы не допустить выдачи кредита, как это произошло в Можайске , где звонившие 45-летней жительнице представились сотрудниками банка.

В Воронежской области 24-летняя учительница истории попыталась поджечь военкомат в городе Россошь . Силовикам она рассказала, что сначала ей позвонили "из Центробанка", а потом "сотрудники правоохранительных органов", сообщив, что "мошенник сидит в военкомате" и для его задержания надо кинуть в здание "коктейль Молотова".

В Казани у 62-летней пенсионерки мошенники сначала выманили два миллиона рублей, которые она взяла в кредит, а через несколько дней начали угрожать ее дочери, если она не подожжет военкомат, что женщина и попыталась сделать.

Атаки военкоматов по заданию мошенников происходят не впервые

С осени прошлого года СМИ писали более чем о 20 случаях, когда люди - чаще всего пенсионеры - пойдя на поводу у телефонных мошенников, пытались поджечь военкоматы. В отличие от подобных попыток, связанных с выступлениями против войны или мобилизации, попытки поджогов по указке мошенников зачастую происходили днем, никто не пытался скрыть лицо или избежать камеры наблюдения.

Нередко у людей обманом выманивали деньги, а затем обещали вернуть их, если жертва подожжет военкомат. В ноябре прошлого года так обманули 68-летнюю пенсионерку в Ангарске. На допросе она рассказала, что мошенники украли у нее 1,4 млн рублей и пообещали их вернуть, если она устроит поджог, писал Shot. Похожие истории, отличающиеся лишь деталями, случились в Кемерово, Мордовии, Первоуральске и множестве других регионов.

О мошенниках, склоняющих к поджогам, предупреждало ФСБ

В декабре прошлого года управление ФСБ по Москве и Московской области предупредило о мошенниках , которые заставляют людей поджигать "объекты социальной инфраструктуры и автомобили". Перед этим, писала ФСБ, у жертв выманивают деньги или предлагают "принять участие в оперативно-розыскных мероприятиях по поимке преступников".

"Проведенными мероприятиями установлено, что в большинстве случаев звонки осуществляются с территории Украины путем подмены абонентских номеров на телефоны доверия российских правоохранительных структур", - утверждала российская спецслужба.

В Сбербанке в феврале 2023 года также сообщили о "новом тренде" в телефонном мошенничестве, когда жертв убеждают поджигать банкоматы. В банке тоже утверждали, что звонки якобы поступали с территории Украины. После волны поджогов последних дней в пресс-службе УФСБ по Свердловской области также заявили, что "мошенники, которые отправляют россиян поджигать административные здания, в том числе военкоматы, находятся за пределами РФ".

Как силовики квалифицируют такие дела с участием мошенников

Известно как минимум о двух случаях, когда в отношении жертв мошенников возбуждали дела по террористическим статьям. В ноябре 2022 года в Кемерово на 59-летнюю инженера-сметчика местной строительной компании завели дело о терроризме , и внесли в список Росфинмониторинга.

В Усинске 60-летнюю сотрудницу клининговой компании в апреле арестовали по делу о покушении на теракт и также внесли в реестр Росфинмониторинга. В отношении других людей, рассказавших о телефонных мошенниках, заводили уголовные дела о подготовке к уничтожению имущества и покушении на хулиганство.

После очередной волны поджогов известно, что в Санкт-Петербурге 1 августа возбудили дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. О делах по террористическим статьям в отношении людей, рассказавших о мошенниках, пока не сообщалось. В Улан-Удэ против двух человек, пытавшихся поджечь здание бывшего военкомата, возбудили дело о теракте, сообщил ТАСС. Впрочем, пока неизвестно, пошли ли они на этот шаг из-за звонков мошенников.

В РФ половина поджогов военкоматов расследуют как "теракт"

К июлю 2023 года в России было предпринято более 100 попыток поджогов военкоматов, а с учетом новой волны эта цифра приближается к 150. Как подсчитало издание "Медиазона", из 82 поджогов, где статьи обвинения стали известны, как терроризм расследовалось 41 дело. Остальные случаи были квалифицированы по другим статьям - уничтожение имущества (28 дел), хулиганство (9), покушение на силовика (2), диверсия, госизмена, покушения на убийство (по одному делу).

В российском Генштабе после начала мобилизации заявляли, что поджоги военкоматов надо расценивать как теракты. Но какой-либо логики в назначении террористической или хулиганской статьи за попытки поджогов нет.

Правозащитники отмечали, что тяжесть статьи зависит от ведомства, которое ведет дело. "Если ФСБ вступает в дело, то это почти 100% терроризм или диверсия, в общем, наиболее тяжелые обвинения. Если это, допустим, МВД или СК, то может быть обвинение в хулиганстве, порче имущества и так далее, более мягкие статьи", - отмечал Иван Асташин из проекта "Зона солидарности". Такую тенденцию правозащитники связывали с системой поощрения сотрудников спецслужбы за "раскрытие" террористических преступлений.

Спецслужбы пока не комментировали волну поджогов последних дней. Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Михаил Старшинов уже заявил, что рассказы о мошенниках - "это слабое оправдание". "Мне по-человечески понятно, что логика в том, что чуть ли они сами не жертвы, что не хотели и так далее. Но это слабое оправдание. Они идут, совершают преступление, а потом говорят: "Извините, помутнение нашло". Где граница тогда, для кого мы будем делать снисхождение?", - сказал Старшинов.

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