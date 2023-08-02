Почему Украине разрешено атаковать цели на территории РФ?

Согласно международному праву, государство, подвергшееся нападению, имеет право на защиту, включая удары по территории агрессора. DW проанализировала какое оружие Украина может применять и к чему это может привести.

В то время как российская армия продолжает массированные и непрекращающиеся атаки на гражданские объекты в Украине с помощью ракет и беспилотников, в Германии идет дискуссия о том, может ли и Украина наносить удары по объектам на территории России. И каким образом?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война возвращается на территорию страны-агрессора Фото: The Presidential Office of Ukraine

Поводом для этого послужило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что война постепенно возвращается в Россию. По словам украинского лидера, удары по военным объектам и символическим центрам России являются "неизбежным, естественным и абсолютно справедливым процессом".

Имеет ли право Украина атаковать цели на территории России?

Согласно международному праву, государство, подвергшееся нападению, имеет право на защиту. Это включает в себя и удары по территории нападающей стороны с целью уничтожения военных объектов, инфраструктуры и военного командования агрессора. Эти атаки могут также осуществляться в глубине страны и не ограничиваются непосредственно фронтом. Нападения на гражданское население не допускаются "международным правом ведения войны".

Разумеется, удары по оккупированным Россией территориям, таким, например, как Крымский полуостров, который юридически относится к Украине, также допустимы. Точно так же и нападения на российский флот в Черном море подпадают под действие международного права.

Какое оружие может использовать Украина для ударов по территории РФ?

В принципе, разрешается использовать все соответствующие виды оружия: беспилотники, ракеты, самолеты, крылатые ракеты. Однако существуют политические договоренности между украинским руководством и западными союзниками о том, чтобы не использовать поставляемое Киеву оружие для ударов в глубине России.

Государства-члены НАТО опасаются, что Москва может использовать применение оружия западного производства в качестве предлога для дальнейшей эскалации войны. Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил в мае: существует четкое понимание того, что американское оружие не будет применяться на территории России. "Это украинская война. Это не война между США и Россией. Это не война между НАТО и Россией. Это война между Россией и Украиной. Мы поддерживаем и оснащаем, помогаем, консультируем и обучаем украинцев. Но это не прямой конфликт с Россией", - пояснил самый высокопоставленный американский военный.

Каковы ограничения на применение западного оружия?

Красная линия, проведенная США, по-разному интерпретируется другими государствами. Великобритания и Франция готовы поставлять Украине крылатые ракеты, которые в перспективе смогут атаковать военные базы и инфраструктурные сооружения в глубине российской территории. "Мы решили поставить новые ракеты, которые позволят Украине наносить более дальние удары", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите НАТО в начале июля.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус пока отказывает Украине в поставке крылатых ракет Taurus Фото: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images

Дальность действия артиллерии, которую Украина сейчас получает от западных стран, постепенно увеличивается. Дальнобойная артиллерия необходима для борьбы с позициями российской армии и аэродромами, с которых осуществляется ракетный обстрел.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев требует и от Берлина поставок крылатых ракет. Эксперт по политике безопасности фракции "Союз90/"зеленые" в бундестаге Агнешка Бруггер (Agnieszka Brugger) в эфире радио Deutschlandfunk этого не исключила. Федеральный министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) пока отвергает такие поставки.

Становятся ли поставляющие оружие государства "стороной войны"?

В международном военном праве нет четкого определения порога, за которым государство становится участником конфликта. Многие эксперты полагают, что сама по себе поставка оружия и боеприпасов является лишь помощью в самообороне Украины. Таким образом, государства не вступают активно в войну. Вопрос о том, является ли обучение украинских солдат владению оружием уже активным участием в войне, остается спорным.

Германия обучает украинских солдат работе с западными вооружениями, но не считаетсебя стороной конфликта Фото: Gregor Fischer/AP/picture-alliance

Как только страны-поставщики оружия начнут оказывать непосредственное влияние на применение дальнобойного оружия и выбор целей на территории России, они, по мнению многих экспертов-юристов, будут активно реализовывать "коллективное право на самооборону" вместе с Украиной. То же самое относится и к ситуации, когда США, Польша или любое другое государство направит в зону боевых действий свои войска. Вмешательство военно-воздушных сил западных государств также будет считаться "коллективной самообороной", а значит, и участием в войне.

Какую роль играет, являются ли западные государства "воюющей стороной"?

Россия уже считает многие страны НАТО, поставляющие оружие Украине, воюющими сторонами. "Это вражеские государства. Потому что то, что они делают, - это война", - более года назад заявил о сторонниках Украины пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российские политики постоянно угрожают, что Москва может быть вынуждена применить ядерное оружие для защиты от Запада.

Кремль может пойти на дальнейшую эскалацию и напасть на поставщиков оружия и сторонников Украины. Это стало бы продолжением агрессивной войны против Украины, которая является незаконной с точки зрения международного права и осуждена Генеральной Ассамблеей ООН. Запад стремится избежать такого сценария любой ценой.

Как оценивает происходящее Европейский Союз?

Отвечая на вопрос DW, официальная представительница внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что у Брюсселя нет данных о происхождении беспилотников, атаковавших Москву и регионы в центральной части России. "Любые заявления РФ на этот счет вызывают очень мало доверия, поскольку Россия активно манипулирует любой информацией", - подчеркнула она.

По ее словам, Москва не должна использовать атаки дронов как предлог "для дальнейшей эскалации своих непрекращающихся незаконных и варварских нападений на Украину и ее народ". Украина имеет полное право защищать себя, но оружие, финансируемое Еврокомиссией, должно использоваться исключительно для самообороны.

Смотрите также: