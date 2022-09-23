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Задержание участника акции протеста против мобилизацииФото: Alexander Zemlianichenko/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

В России продолжаются поджоги военкоматов

Даниил Сотников
25 мин. назад

В ночь на 23 сентября стало известно как минимум о четырех попытках поджога военкоматов и администраций в разных городах России.

https://www.dw.com/ru/v-rossii-prodolzautsa-podzogi-voenkomatov/a-63217567

Как минимум четыре случая поджогов военкоматов и районных администраций произошли в России за ночь на пятницу, 23 сентября, сообщает Telegram-канал "ЧТД" со ссылкой на сообщения СМИ и блогеров.

По данным "ЧТД", в здание военкомата в городе Свободный в Амурской области бросили коктейль Молотова и повредили фасад. В военкомате Хабаровска бутылку с зажигательной смесью заложили между решетками окон кабинета начальника отдела по мобилизации и кабинета хранения статистической документации.

В городе Камышине в Волгоградской области мужчина с чулком на голове бросил два коктейля Молотова в окно мэрии. В алтайском поселке Целинный разбили окна и произвели поджог в Доме культуры, где находится администрация сельсовета, пишет Telegram-канал Shot.

Поджоги военкоматов начались после объявления в России мобилизации

Накануне в Тольятти подожгли дверь и крыльцо здания городской администрации на Белорусской улице. Неизвестные метнули коктейль Молотова в дверь здания. Mash сообщал, что пожар произошел в здании военкомата в Санкт-Петербурге, расположенного на территории муниципального образования Ломоносов. Площадь возгорания составила 6 кв. метров.

Неизвестные попытались поджечь здание военкомата в городе Гай Оренбургской области, пламя испортило только одну стену, писало оренбургское издание "Гай.рф". В среду, 21 сентября произошел пожар в здании военного комиссариата на улице Алеши Пешкова в Нижнем Новгороде. По данным местного издания NN.ru, загорелся стоматологический кабинет призывного пункта. Baza сообщила, что пожар также возник после того как в окно бросили бутылку с зажигательной смесью.

Объявление мобилизации и протесты в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о "частичной мобилизации" для отправки резервистов на войну в Украину. В ряде российских городов прошли акции протеста, на которых задержали более 1300 человек. 

Молодежное демократическое движение "Весна" в четверг, 22 сентября, призвало россиян к новым акциям протеста. "Могилизация активно идёт по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!", - говорится в заявлении активистов. 

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