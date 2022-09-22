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Акция протеста против мобилизации в МосквеФото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/dpa/picture alliance
ОбществоРоссия

В Тольятти подожгли вход в здание горадминистрации

Ольга Лебедева
9 мин. назад

В Тольятти расследуют поджог входа в администрацию города. По данным СМИ, неизвестные бросили к зданию коктейль Молотова. В ряде городов произошли пожары в военкоматах.

https://www.dw.com/ru/v-tolatti-podozgli-vhod-v-zdanie-goradministracii-v-rade-gorodov-voenkomaty/a-63202736

В Тольятти подожгли дверь и крыльцо здания городской администрации на Белорусской улице. Неизвестные метнули коктейль Молотова в дверь здания, она загорелась, сообщает в четверг, 22 сентября, Telegram-канал Baza. По этим данным, сотрудники Центра "Э" обнаружили на месте использованные бутылки с зажигательной смесью.

По данным самарского издания "Неслухи.рф", полиция проводит доследственную проверку по факту поджога административного здания. В муниципальном центре управления изданию подтвердили факт поджога. "Да, действительно, в ночь на 22 сентября неизвестное лицо совершило поджог входа в здание администрации находящегося по адресу ул. Белорусская, 33", - сообщили в МЦУ. В управлении МЧС по Самарской области заявили, что площадь пожара составила 10 кв. м, его потушили за 20 минут. 

Поджоги военкоматов в ряде городов

Между тем в некоторых городах сообщается о поджогах военкоматов. По данным Mash, пожар произошел в здании военкомата в Санкт-Петербурге, расположенного на территории муниципального образования Ломоносов. Площадь возгорания составила 6 кв. метров. Оренбургское издание "Гай.рф" пишет, что неизвестные попытались поджечь здание военкомата в городе Гай Оренбургской области. При этом пламя испортило только одну стену.

Накануне вечером произошел пожар в здании военного комиссариата на улице Алеши Пешкова в Нижнем Новгороде. По данным местного издания NN.ru, загорелся стоматологический кабинет призывного пункта. Baza сообщила, что пожар также возник после того как в окно бросили коктейль Молотова.

Путин объявил частичную мобилизацию

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объявил частичную мобилизацию с целью "защиты родины и целостности". При этом он сослался на решение самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также оккупационных властей Харьковской и Запорожской областей о проведении референдумов с целью присоединения к РФ и заявил, что Москва сделает все, чтобы обеспечить безопасные условия для "референдумов". Указ уже подписан, о решении проинформирован парламент, мобилизация начинается уже в тот же день, сообщил он.

Российский президент пообещал, что призываться будут только граждане, состоящие в запасе, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Между тем в его указе не указаны критерии и принципы призыва и не разъясняется частичный характер мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Молодежное демократическое движение "Весна" после этого призвало россиян выйти на акции протеста по всей стране. Активисты подчеркнули, что после объявления мобилизации "война по-настоящему придет в каждый дом и каждую семью", а россияне "должны гибнуть, чтобы исправить ошибки путинского режима, который ввергнул Россию в чудовищную бойню, изоляцию и нищету". "Акция протеста - это только начало. Мы уверены, что решение о могилизации может стать концом для этой власти. Сейчас стране нужно выходить. Все в наших руках!", - говорится в обращении движения "Весна".

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