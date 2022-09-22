  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Аэропорт "Внуково", фото из архива
Аэропорт "Внуково", фото из архиваФото: Vladimir Gerdo/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыЕвропа

Поможет ли Евросоюз бегущим от мобилизации россиянам

Ксения Польская, Брюссель
51 мин. назад

Страны ЕС по-разному отреагировали на перспективу предоставления убежища россиянам, не желающим воевать в Украине и по этой причине покидающим РФ. А какое мнение на этот счет у Брюсселя?

https://www.dw.com/ru/pomozet-li-evrosouz-begusim-ot-mobilizacii-rossianam/a-63212499

В связи с объявленной в РФ мобилизацией Евросоюз ожидает притока россиян, которые не хотят, чтобы их отправили на фронт в Украину и по этой причине покидают страну. При этом заявление президента РФ Владимира Путина прозвучало буквально через несколько дней после того, как Брюссель отменил облегченный визовый режим для граждан РФ. На что могут рассчитывать российские граждане, бегущие от мобилизации, на фоне новой санкционной политики ЕС?

Что гарантирует ЕС?

Людям, которые просят международной защиты в форме убежища, законодательство ЕС гарантирует это право. Такая позиция соответствует правилам и ценностям Евросоюза, подтверждают в Еврокомиссии, ведь даже после отмены упрощенной процедуры выдачи шенгенских виз россиянам, Брюссель пообещал делать исключения в гуманитарных случаях и для диссидентов.

Однако не все так просто, ведь приоритет властей ЕС - безопасность союза и входящих в него стран, а Россия - это государство, ведущее войну, дестабилизирующую не только Европу, но и весь мир. "Вот почему мы приостановили упрощение визового режима для россиян и приняли конкретные рекомендации в их отношении. И работаем вместе с государствами-членами, чтобы выработать совместный подход", - поясняет пресс-секретарь Еврокомиссии по внутренним делам и миграции Анитта Хиппер.

На границе России и Финляндии
На границе России и ФинляндииФото: DW

Управление внешними границами ЕС должно осуществляться в соответствии с его законодательством, что включает в себя соблюдение прав человека и законов о процедурах предоставления убежища. Но при этом пограничный кодекс Шенгенской зоны допускает отказ во въезде по определенным причинам, таким как угроза внутренней безопасности и общественному порядку, даже при наличии визы. Когда речь идет о людях без шенгенской визы, въезжающих в ЕС и просящих международной защиты, это будет анализироваться на границах, говорят в Еврокомиссии.

"Мы должны учитывать риски"

"Это беспрецедентная ситуация, мы рассматриваем ее с точки зрения безопасности, поэтому мы также должны учитывать геополитические опасения и связанные с ними риски", - говорит Хиппер. Учитывая нынешние обстоятельства, страны-члены Евросоюза будут рассматривать каждый случай в отдельности и решать, у кого достаточно оснований для бегства из России и прошения о предоставлении убежища, а у кого - нет.

Евросоюз стремится найти баланс между собственными интересами и оказанием поддержки нежелающим воевать против Украины россиянам, указывает официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано. "Мы солидарны с теми гражданами России, которые имеют мужество выказать свое несогласие с тем, что делает режим, особенно в условиях этой незаконной войны в Украине. Мы сочувствуем российским семьям, опасающимся за своих сыновей, братьев, отцов, которых отправляют на гибель в бессмысленной незаконной войне, - подчеркивает он. - Мы обсуждаем, как лучше всего решить эту проблему, чтобы показать нашу солидарность, но при этом учесть наши потребности и интересы и обеспечить безопасность государств-членов ЕС".

Протесты против мобилизации, Москва, 21 сентября
Протесты против мобилизации, Москва, 21 сентябряФото: Alexander Nemenov/AFP

В Брюсселе понимают, что таким образом "россияне голосуют ногами против режима Путина и его действий", говорит Стано. Однако обеспечивать им бегство из страны готовы далеко не все входящие в Евросоюз государства. Латвия, Литва, Эстония, а также Чехия и Финляндия не намерены автоматически принимать россиян, спасающихся от мобилизации.

Призыва в армию недостаточно, чтобы получить убежище 

Так, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что гуманитарные или другие визы россиянам, стремящимся избежать мобилизации, выдаваться не будут из соображений безопасности. "Мы не должны поддаваться на его (Путина) шантаж, а должны поддерживать Украину, насколько это возможно. Россия сегодня так же опасна для Европы и мира во всем мире, как нацистская Германия в прошлом столетии", - цитирует Ринкевичса Baltic News Service (BNS).

"Призыва в армию недостаточно", чтобы получить убежище в Литве, заявил ее министр обороны Арвидас Анусаускас. "Политическое убежище предоставляется тем, кто преследуется за свои убеждения" или по другим подобным причинам, сказал он агентству AP.

Глава МВД Эстонии Лаури Лаанемец назвал вторжение России в Украину "коллективной ответственностью российских граждан" и заявил, что прием тех, кто спасается бегством от военной службы, нарушает санкции ЕС против РФ. "Последний ход Путина в некотором роде усиливает санкции, потому что появилась надежда нарост недовольства среди населения", - цитирует его BNS.

Призывники в Свердловской области, 24 июня 2022 года
Призывники в Свердловской области, 24 июня 2022 годаФото: Donat Sorokin/TASS/dpa/picture alliance

Чехия тоже не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, спасающимся от мобилизации, заявил министр иностранных дел Ян Липавский. "Я понимаю, что россияне бегут от все более отчаянных решений Путина. Но те, кто бежит, чтобы не выполнять обязанности, возложенные на них их собственным правительством, не соответствуют критериям для получения гуманитарной визы", - сказал министр агентству Reuters.

Правительство Финляндии рассматривает вариант прекращения транзита из России, заявила премьер-министр Санна Марин. "Воля правительства предельно ясна: мы считаем, что российский туризм должен быть остановлен, как и транзит через Финляндию", - сказала Марин, подчеркнув, что после заявления Путина о мобилизации и связанного с ним притока желающих въехать в ЕС ситуация нуждается в переоценке.

В Германии рады россиянам?

На этом фоне Германия, напротив, окажет усиленную поддержку россиянам, заявили в правительстве. "Любой, кто мужественно противостоит режиму Путина и тем самым подвергается большой опасности, может подать ходатайство о предоставлении убежища по причине политического преследования", - сказала глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Дезертиры, которым грозят серьезные репрессии, как правило, могут получить международную защиту в Германии", - указала она.

"Всем, кто ненавидит путь Путина и любит либеральную демократию, рады в Германии", - твитнул министр юстиции Марко Бушманн (Marco Buschmann) с хештегом "частичная мобилизация".

21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны и объявил о "частичной" мобилизации. Он сослался на решение самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также оккупационных властей Херсонской и Запорожской областей о проведении "референдумов" о присоединении к РФ и заявил, что Москва сделает все, чтобы обеспечить для "референдумов" безопасные условия.

Смотрите также:

Мобилизация любой ценой?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Западные эксперты о мобилизации Путина: Это проявление слабости Кремля и часть психологической войны (21.09.2022)

Западные эксперты о мобилизации Путина: Это проявление слабости Кремля и часть психологической войны (21.09.2022)

Эксперты уверены, что мобилизация не поможет России на поле боя, но может привести к росту антивоенных настроений. В ситуации, когда Путин пригрозил использованием ядерного оружия, Западу важно быть единым в поддержке Украины, считают они.
Конфликты
21 сентября 2022 г.
08:32 мин.
external

"Это уже как агония": украинцы о мобилизации в России (21.09.2022)

"Это уже как агония": украинцы о мобилизации в России (21.09.2022)

Многие украинские политики прокомментировали новость об объявлении частичной мобилизации в России с сарказмом. А что думают простые украинцы, страдающие от войны? Боятся ли они эскалации? Опрос на улицах Киева.
Конфликты
21 сентября 2022 г.
02:00 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Аэропорт "Внуково", фото из архива

Поможет ли Евросоюз бегущим от мобилизации россиянам

Конфликты
51 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Cосиски

В Германии предложили запретить секс мужчинам-мясоедам. Что?

В Германии предложили запретить секс мужчинам-мясоедам. Что?

Культура
3 ч. назад
Карикатура DW: голубь мира в автозаке

Протесты в РФ, или Настоящие преступления по версии властей

Протесты в РФ, или Настоящие преступления по версии властей

Конфликты
4 ч. назад
Контейнероперевозчик COSCO с китайским грузом в порту Гамбурга

Германия отворачивается от Китая: что будет с торговлей?

Германия отворачивается от Китая: что будет с торговлей?

Экономика и бизнес
6 ч. назад
Вход в здание Минобороны РФ

"Новая похоронная кампания": зачем в РФ объявили мобилизацию

"Новая похоронная кампания": зачем в РФ объявили мобилизацию

Конфликты
21 сентября 2022 г.
Рабочие обслуживают принадлежащее компании Uniper газохранилище Etzel

Национализация Uniper: снабжение немцев газом оплатят власти

Национализация Uniper: снабжение немцев газом оплатят власти

Экономика и бизнес
21 сентября 2022 г.
Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков

Гудков: "Только военное поражение избавит нас от Путина"

Гудков: "Только военное поражение избавит нас от Путина"

Политика
21 сентября 2022 г.
На главную страницу