Эксперты: Мобилизация не поможет РФ, а война придет ко всем

Почему Путин решил объявить мобилизацию именно сейчас, изменит ли она ход войны в Украине и стоит ли ждать в РФ массовых протестов - оценки немецких экспертов у DW.

В соответствии с указом о частичной мобилизации, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября, на войну с Украиной должны отправиться 300 000 резервистов. Что говорят немецкие эксперты о начавшейся в России мобилизации, ее последствиях для российского общества и перспективах применения Москвой ядерного оружия, если эскалация конфликта продолжится?

Йоахим Вебер (Joachim Weber) - эксперт Центра по вопросам безопасности Боннского университета - указывает, что объявление "частичной" мобилизации в России не стало для него полной неожиданностью, ведь слухи о такой возможности курсировали уже несколько дней.

Йоахим Вебер Фото: Volker Lannert/CASSIS

Решение о призыве на фронт сотен тысяч резервистов он считает значительным шагом на пути эскалации, который будет иметь серьезные последствия. Однако это - "определенно признак слабости", подчеркивает Вебер. "У Путина не было бы нужды прибегать к эскалации, если бы его военные контролировали ситуацию так, как он этого хотел и как он себе это представлял, - поясняет эксперт. - Неудачи и потери российской армии огромны, и они накапливаются. Складывается впечатление, что в военном отношении Россия оказалась в Украине припертой к стенке".

Аналогичное мнение высказывает Нико Ланге (Nico Lange) - эксперт по международной безопасности, экс-глава руководящего штаба в министерстве обороны ФРГ. "С моей точки зрения, Путин проявил слабость. Дело не только в сути этой "частичной" мобилизации, но и в том, что он сначала хотел произнести речь (выступить с обращением. - Ред.), а потом отложил ее. В военном отношении дела в Украине идут не лучшим образом, и я считаю, что с военной точки зрения эта мобилизация не поможет", - рассуждает он в беседе с DW.

Австрийский политолог, профессор по международным отношениям в Университете Инсбрука Герхард Манготт также полагает, что решение Путина объявить мобилизацию именно сейчас было связано со сложным положением российских военных и недавними успехами украинцев. "Если Россия хочет не допустить возвращения Украиной своих оккупированных территорий, ей нужно больше солдат. А этого можно достичь только путем мобилизации", - аргументирует он.

Изменит ли мобилизация в РФ ситуацию на фронте?

Одна из причин, по которым Кремль не пошел на всеобщую мобилизацию, по мнению эксперта, заключается в отсутствии у ВС РФ необходимой инфраструктуры, чтобы призвать, снабдить оружием, отправить на фронт и обеспечивать логистику для большего числа людей. Но и призыв 300 000 человек существенно увеличит способность России оборонять оккупированные территории, считает Манготт.

Другого мнения придерживается Йоахим Вебер из Центра по вопросам безопасности Боннского университета. "Увеличение численности войск до 300 000 солдат существенно, - говорит он в интервью DW. - Но пользы от этого будет не так много, как представляет себе Путин. Мощные подразделения нельзя сформировать внезапно, по призыву. У вас просто будет толпа людей, из которых нельзя создать крупные формирования. Мало пользы будет и от того, чтобы впихивать по несколько солдат то тут, то там в существующие подразделения, которые уже деморализованы и, возможно, потеряли значительную часть своей военной техники".

По оценке Вебера, мобилизация в России не станет фактором, который переломит ситуацию сиюминутно, однако в среднесрочной перспективе она будет иметь огромное значение с точки зрения соотношения сил. Именно поэтому ключевую роль сейчас будет играть реакция Запада на этот шаг, уверен эксперт.

Насколько мощными станут протесты против мобилизации в РФ?

В связи с объявлением мобилизации в ряде городов России 21 сентября прошли протестные акции, однако ни одна из них не носила по-настоящему массового, стихийного характера. Йоахим Вебер полагает, что в "тоталитарно действующем государстве", каким он считает Россию при Путине, вряд ли можно ожидать крупных протестов. "Однако его (Путина. - Ред.) репутация сильно пострадает, - говорит эксперт. - Это следствие лжи, с которой он начал войну, когда говорил об ограниченной "спецоперации", как если бы силы безопасности были задействованы против группы террористов. Он умолчал перед своей страной, что начинает настоящую полномасштабную войну одного государства против другого государства, что эта межгосударственная война развивается как угодно, только не успешно: ведь Россия потеряла десятки тысяч людей убитыми и ранеными".

Герхаррд Манготт Фото: Celia di Pauli

"С российской точки зрения, все это довольно нерадостно, и я не думаю, что большая часть россиян хотела бы быть втянутой в большую войну", - констатирует он.

Объявленная мобилизация может привести к смене настроений в российском обществе, отмечает и Герхард Манготт. "До сих пор российскому руководству удавалось сохранять видимость нормальности, прежде всего, в крупных городах: в Санкт-Петербурге или Москве люди не ощущали того, что идет война. Сейчас это изменится. С объявлением мобилизации война войдет практически в каждый дом: отцы и сыновья будут отправлены на фронт, вырваны с рабочих мест, чтобы воевать в Украине. Теперь войну заметит большая часть населения", - прогнозирует он.

Как и Йоахим Вебер, Герхард Манготт полагает, что число противников войны в России увеличится, однако это необязательно приведет к протестам, "ведь они связаны с большими личными рисками".

"Референдумы" на востоке Украины и вероятность применения РФ ядерного оружия

Между тем намеченные на конец сентября "референдумы" о присоединении к РФ оккупированных украинских территорий тревожат Йохима Вебера больше, чем мобилизация в России. Эти фейковые "референдумы" - юридическое новшество, которое создает Путин, и никакого значения они иметь не будут, подчеркивает эксперт. Однако, объявив регионы на востоке Украины частью России, Путин будет действовать в новом правовом поле, рамками которого станет "защита России", и будет максимально делать ставку на этот нарратив, хотя то, что будут "защищать", - это вовсе не Россия, а завоеванные территории Украины, прогнозирует Вебер.

Эксперт Университета Инсбрука Герхард Манготт очень серьезно относится к угрозе ядерной эскалации, которая может возникнуть после проведения на востоке Украины "референдумов" о присоединении оккупированных российскими войсками территорий к РФ.

"До сих пор Путин не произносил слов "ядерное оружие". Он говорил лишь о задействовании "всех необходимых" и "имеющихся в распоряжении" средств, - напоминает Манготт, добавляя, что при этом тактическое ядерное оружие, "конечно же, подразумевалось".

По его оценке, тем самым Путин хотел заставить Запад задуматься, стоит ли ему продолжать снабжать Украину вооружениями. "На данном этапе Запад не хочет дать запугать себя, однако что произойдет, если Путин четко объявит о намерении использовать тактическое ядерное оружие? Сократится ли тогда поддержка Украины Западом и оставят ли украинские войска попытки отвоевать оккупированные Россией территории? Или будет необходимо, чтобы российская сторона даже произвела детонацию на некой ненаселенной территории, чтобы продемонстрировать свою решимость? Если это устрашение не сработает, то, к сожалению, нельзя исключать, что российская сторона задействует ядерное оружие в Украине", - рассуждает эксперт.

Украина уже проводила военные акции в Курской и Белгородской области и наносила ракетные удары по складам оружия в аннексированном Крыму, который Россия считает своей государственной территорией, напоминает профессор. "Однако до сих пор на территории, объявленной Россией "своей", не было ни одного украинского военного. Если Украина не поддастся устрашению и продолжит наступление, то это (появление украинских военных на территории, которую Россия объявила "своей". - Ред.) может впервые произойти, и тогда опасность ядерной эскалации будет действительно очень велика", - говорит он.

Как следует реагировать Западу на мобилизацию в РФ?

Нико Ланге придерживается другого мнения. "У меня складывается впечатление, что все эти законы (поправки в УК РФ, вводящие понятия "мобилизации", "военного положения" и "военного времени". - Ред.) и угрозы, что Россия "задействует все средства", как и игра с ядерными угрозами, - часть психологической войны", - говорит он.

"Путин сейчас слаб. И я думаю, что самое главное послание сейчас, для всех нас в Германии, в Европе, заключается в том, что нельзя дать запугать себя, в том числе законами, которые не меняют военную ситуацию, а лишь подчеркивают, что Россия внутри является авторитарной и тоталитарной системой", - аргументирует Ланге в беседе с DW.

Нико Ланге Фото: Nico Lange

Он считает хорошим сигналом тот факт, что именно на этой неделе правительством ФРГ было принято решение о поставках в Украину еще одной партии гаубиц, комплексов РСЗО Mars II и бронемашин Dingo. "Было бы неплохо, если бы Германия и дальше стала шевелиться - в плане поставок БМП и других бронированных машин, в которых нуждается Украина. Думаю, в Германии понимают, что самый лучший путь к окончанию войны - это сильная поддержка Украины", - указывает он.

Йоахим Вебер высказывает похожее мнение: "По сути, Украина уже мобилизовала все свое боеспособное мужское население. Сделать что-то большее сложно, - отмечает он. - В ходе боев к украинцам попала и российская военная техника, однако они все еще сильно зависят от западных поставок вооружений. Поэтому очевидно, что вследствие российской мобилизации поставки западного оружия в Украину должны еще раз серьезно возрасти. В противном случае возникает риск военного поражения Украины, а вместе с тем - ее полного уничтожения как государства. А этого нельзя себе позволить перед лицом путинской России".

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