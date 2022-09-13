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Освобожденная ВСУ Балаклея, 11 сентября 2022 годаФото: Metin Aktas/AA/picture alliance
КонфликтыУкраина

Американский генерал - об успехах ВСУ и возможной реакции РФ

Аня Кюпперс-Маккиннон
1 ч. назад

Украинской армии удалось быстро продвинуться вглубь оккупированной Россией территории на Харьковщине. О секрете ее успеха и возможной реакции РФ DW поговорила с отставным генералом армии США Беном Ходжесом.

https://www.dw.com/ru/amerikanskij-general-hodzes-ob-uspehah-vsu-i-vozmoznom-otvete-rossii/a-63102999

Украинские войска провели успешное контрнаступление в Харьковской области, освободив населенные пункты, находившиеся под контролем российской армии на протяжении месяцев. О военных успехах ВСУ на северо-востоке страны, замалчивании Москвой поражения армии РФ и возможной реакции Кремля DW поговорила с бывшим командующим войсками США в Европе генерал-лейтенантом в отставке Беном Ходжесом.

DW: Украинским войскам за несколько дней удалось отвоевать очень много территории на северо-востоке страны. Чем можно объяснить этот военный успех?

Бен Ходжес: Я думаю, что это сочетание трех обстоятельств. Во-первых, российские войска обескровлены, их тыловое обеспечение истощено, значительная часть офицерского состава уничтожена. На протяжении последних пары месяцев мы наблюдали ухудшение боевого духа в российских войсках, у них нет желания сражаться.

Бен Ходжес
Бен ХоджесФото: DW

Во-вторых, влияет оружие, предоставленное Западом (Украине. - Ред.), особенно ракетные системы. Такого рода возможности очень помогли нарушить или уничтожить российскую логистику, артиллерию, командные пункты, действительно создав множество проблем для россиян на их территориях, из-за чего им трудно понять, что происходит, и оперативно отвечать.  

И в-третьих, это заслуга украинского генштаба и ВСУ. Они дисциплинированы. Они проделали хорошую работу по защите информации и оперативной безопасности. Они обманули россиян по поводу того, куда должен был быть нанесен главный удар, открыто говорили об атаке на Херсон, в то время как главный удар на самом деле был нанесен на севере. Так что мы наблюдаем действительно высочайший уровень выполнения тактического планирования.

- Больше всего военные эксперты следили за украинским контрнаступлением на юге в районе Херсона. То есть вы считаете, это был просто трюк украинцев, чтобы ослабить российскую оборону на севере и северо-востоке от Харькова?

- Именно. Россиян обманули, как и многих других наблюдателей. И поэтому они начали перебрасывать силы к Херсону. И, конечно же, Херсон очень важен. И в конечном счете мы увидим, что украинские войска дойдут и туда. Но реальная цель, как мне кажется, заключалась в том, что они хотели, чтобы россияне сосредоточили внимание на Херсоне. Это то, что мы называем рефлексивным управлением. И это создало гораздо более слабое место, где украинцы смогли атаковать.

- А как вы объясняете почти полное молчание Москвы об этом поражении, которое мы все сейчас наблюдаем?

- Я думаю, очевидно, Москва сбита с толку. Наверное, это шок. Думаю, что в этой системе никогда точная информация не доходила до верхов. Так что, возможно, у людей в Кремле и на разных уровнях были разные взгляды на то, что происходит на самом деле и до какой степени плохи дела. Поэтому я думаю, что, вероятно, были сделаны несколько предвзятые выводы относительно того, насколько российская армия лучше, чем ВСУ.

Но также возникает ощущение, что в эти дни звучит очень много взаимных обвинений. Думаю, мы увидим, как людей увольняют, и будут трения внутри Кремля и внутри России - как со стороны ультранационалистов, так и со стороны людей, которые думали, что России вообще не следовало вторгаться в Украину.

- Ожидаете ли вы, что Киев вызовет на себя российский ответный удар после этого наступления?

- Это возможно. Я имею в виду, что у россиян нет другого выбора, кроме как продолжить пытаться убивать невинных людей, запуская ракеты по жилым районам, как они это делают. Так как они не могут с помощью сухопутных войск остановить ВСУ. Российскую авиацию почти не видно, а российский флот прячется за Крымом.

Так что я просто не вижу большой вероятности каких-либо крупных военных действий. И поэтому россияне будут пытаться компенсировать это запуском ракет по городам, пока они вовсе не закончатся, либо их не остановят.

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