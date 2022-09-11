Прорыв ВСУ на востоке: главные события 200-го дня войны

ВСУ продолжают контрнаступление в Харьковской области, а войска РФ почти полностью ушли из региона. Несколько областей Украины обесточены. Кремль отложил проведение "референдумов". ЗАЭС полностью остановили.

На 200-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 11 сентября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Контрнаступление украинских частей в Харьковской области продолжается. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

Российские войска почти полностью ушли из Харьковской области

Российские войска почти полностью ушли с территории Харьковской области, сохранив под своим контролем небольшую часть за рекой Оскол, на границе с Луганской областью. Это следует из карты контролируемых территорий, показанной российским Минобороны в ходе ежедневного брифинга утром 11 сентября.

Из карты, опубликованной ведомством накануне, следовало, что под контролем российских войск находятся территории на севере и востоке области, в том числе города Купянск и Изюм. На обновленной карте находящимися под контролем РФ отмечены лишь небольшие области на востоке региона. При этом, как следует из карты и слов представителя ведомства Игоря Конашенкова, подразделения ВСУ уже находятся на границе контролируемой Россией территории.

ВСУ продолжают контрнаступление в Харьковской области

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил об освобождении 3000 квадратных километров территории Украины и о продвижении украинских войск к границе с Россией. "На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только на юг и восток, но и на север. До выхода на государственную границу остается 50 километров", - указал он. Накануне президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что с начала сентября освобождено около 2000 квадратных километров.

Между тем Залужный опубликовал фотографии из освобожденных от российских войск сел Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка. "Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали "Москва", "Омск" и "Питер", позволил развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Генштаб по-прежнему не сообщает названия конкретных освобожденных населенных пунктов

"В результате успешного контрнаступления наших войск на Харьковском направлении российские войска лихорадочно покидают свои позиции и бегут с награбленным вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ", - говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. Ранее украинское военное командование объяснило, что пока не будет сообщать о конкретных населенных пунктах "по соображениям безопасности наших военнослужащих".

Украинская сторона также утверждает, что около 150 военнослужащих РФ выехали в колонне из сел Борщевая и Артемовка Харьковской области и из города Сватово Луганской области. "В Херсонской области оккупанты также отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах", - заявили в Генштабе.

В нескольких регионах Украины из-за обстрелов пропало электричество

Власти Днепропетровской и Харьковской областей сообщили о российских ударах по критической инфраструктуре, из-за чего некоторые населенные пункты регионов остались без света и воды. "Россияне ударили по энергетической инфраструктуре. Не могут смириться с поражениями в поле боя", - написал в Telegram-канале глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.

"Вследствие удара во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет и воды - не работают насосы", - сообщил Мэр Харькова Игорь Терехов, назвав удар "подлой и циничной местью" российских войск за успехи ВСУ. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что удар был нанесен по Харьковской ТЭЦ-5.

"Полностью обесточена Харьковская и Донецкая области, частично - Запорожская, Днепропетровская, Сумская. Российские террористы остаются террористами и бьют по критической инфраструктуре. Никаких военных объектов, цель - оставить людей без света и тепла",- прокомментировал ситуацию президент Украины Владимир Зеленский.

Позднее в Полтавской области было полностью восстановлено электроснабжение, а в Сумской области - водоснабжение, рассказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Медуза": Кремль отложил проведение "референдумов" на неопределенный срок

Российские власти на неопределенный срок отложили проведение так называемых референдумов о "присоединении к России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также оккупированных территорий Запорожской, Харьковской и Херсонской областей Украины, пишет онлайн-издание "Медуза" со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

По словам собеседников издания, причиной этого решения стало успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении. Как отмечается, российские политтехнологи, которые должны были готовить "референдумы", уже уехали из Харьковской и Запорожской областей, но пока остаются в Херсонской области.

В Офисе Зеленского назвали условия для проведения военных операций в Крыму

Освобождение Херсона позволит украинскому командованию провести военную операцию в аннексированном Россией Крыму, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. "Деблокада Херсона позволит рассчитывать на определенные действия по блокированию коридора в Крым - ну, и соответственно по проведению специальных операций уже в Крыму. Они прорабатываются, мы сейчас этим занимаемся", - сказал он в эфире телеканала "Дождь ".

Уход российских войск из Крыма Подоляк связал в том числе с будущим возвращением ВСУ Донецка и Луганска, что, по его мнению, станет переломом в войне. "Крыма как такового как оборонительного узла нет. Как только падает Донецк и Луганск - из Крыма все уходят", - заявил он. "Мы обязательно будем заходить и забирать все. А потом начнется переговорный процесс, когда мы выставим свои ультимативные, очень жесткие требования. Я думаю, к этому времени произойдет некоторое обновление политической элиты в Российской Федерации, и я думаю, что эти требования будут шокирующими для России", - рассказал Подоляк.

Запорожская АЭС полностью остановлена

Национальная атомная энергогенерирующая компания Украины "Энергоатом" утром 11 сентября заявила о полной остановке Запорожской АЭС. "11 сентября в 03.41 отключен от энергосети 6-й энергоблок, идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние", - говорится в сообщении оператора. В "Энергоатоме" подчеркнули, что из-за российских обстрелов последние трое суток 6-й энергоблок "работал в режиме острова", обслуживая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности.

Позднее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что на станции удалось восстановить резервную линию электропередач. АЭС обеспечена электричеством, необходимым для охлаждения реактора и других важных функций безопасности, указали в агентстве. В то же время начаты консультации о "необходимости срочного создания зоны ядерной безопасности", заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Путин с Макроном обсудили ситуацию на ЗАЭС

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон пообщались по телефону. В ходе беседы Макрон осудил действия российских сил в Украине, а также снова призвал прекратить боестолкновения и начать мирные переговоры, указали в Елисейском дворце. Кроме того, французский лидер настаивал на необходимости обеспечения безопасности Запорожской АЭС. "Российская оккупация стала причиной того, что сегодня целостность Запорожской электростанции находится под угрозой. Макрон попросил отвести российское тяжелое и легкое вооружение и выполнять рекомендации МАГАТЭ для обеспечения безопасности объекта", - написала пресс-служба Макрона.

Кремль в свою очередь сообщил, что Путин возложил ответственность за атаки на крупнейшую в Украине АЭС на Киев. "Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ", - говорится в сообщении российской стороны.

В бундестаге ФРГ призвали поддержать контрнаступление ВСУ вооружением

На фоне успешного контрнаступления ВСУ в правящей коалиции Германии призвали срочно нарастить поставки Киеву вооружений из ФРГ для освобождения оккупированных Россией украинских территорий. "Германия должна немедленно внести свой вклад в успехи Украины и поставить бронированные машины, боевые машины пехоты Marder и танки Leopard 2", - заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann).

Украина требует больше вооружений To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

С ней согласилась эксперт по вопросам обороны и безопасности фракции "Союз-90"/"зеленые" в бундестаге Агнешка Бруггер (Agnieszka Brugger). "Все варианты должны быть еще раз изучены без ограничений, потому что это решающие месяцы для народа Украины и для порядка на нашем континенте", - сказал она, подчеркнув, что "мотивация и очень хорошая организация украинской армии" в сочетании с наличием современных систем вооружения позволили ВСУ освободить захваченные Россией территории.

"На этом новом этапе войны Украина нуждается в оружии, которое позволит ей освободить оккупированные Россией территории и удерживать их под контролем", - заявил депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и глава комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот (Michael Roth). "Для того, чтобы контрнаступление было успешным в долгосрочной перспективе, и чтобы Украина сохранила свою государственную территорию, необходима вся возможная военная поддержка", - поддержал его член комитета бундестага по международным делам Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter).

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