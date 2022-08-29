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Сергей Гуриев о России: это будет большая Северная Корея

Маргарита Кальц
3 ч. назад

Известный экономист Сергей Гуриев уверен, что эффект от введенных против России западных санкций будет усиливаться. И само решение об их введении он считает правильным. Ведь доходы, которые Кремль сейчас получает за счет экспорта нефти и газа, - это деньги, которые убивают украинцев, - подчеркивает Гуриев. Он считает, что штрафные меры не способны изменить цели Путина. Но сокращение доходов РФ.

https://www.dw.com/ru/sergej-guriev-o-budusem-rossii-eto-budet-bolsaa-severnaa-korea-pridatok-kitaa-02092022/video-63002533
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