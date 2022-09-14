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В Украине Кремль выбрал стратегию замалчивания поражений

Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
53 мин. назад

Российские власти боятся признать свои ошибки - а если поражение нельзя скрыть, то начинают искать виновных на стороне. Ими могут стать страны НАТО или даже свои "патриоты", считает Иван Преображенский.

https://www.dw.com/ru/kommentarij-v-ukraine-kreml-vybral-strategiu-zamalcivania-porazenij/a-63115510
Украина, Харьковская область, 11 сентября 2022 года
Украина, Харьковская область, 11 сентября 2022 годаФото: Metin Aktas/AA/picture alliance

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал комментаторов быть аккуратными с критикой российской агрессии ("военной операции" на новоязе Москвы) в Украине. Власти РФ не поддерживают призывы ко всеобщей мобилизации, а военное поражение в Харьковской области российское Минобороны ранее назвало "перегруппировкой". Почему Кремль не признает очевидное?

Война в Украине и язык Кремля

С самого начала войны против Украины российский официальный язык лжет. Может ли лгать просто язык? Да, безусловно, и это многократно доказано специалистами, достаточно открыть книгу "Язык третьего рейха" Клемперера, чтобы убедиться в этом. При этом от специалистов мы так же знаем, что не только мы используем язык для передачи своих мыслей, но и он меняет наше восприятие действительности.

Это прекрасно усвоили российские власти. Поэтому начав 24 февраля полномасштабную войну с Украиной они запретили само слово "война". Вначале была "специальная военная операция", а тех, кто говорил иначе, до сих пор штрафуют или даже сажают. Теперь пропагандисты вообще придумали СВО. Ничто так не лишает слова смысла, как аббревиатуры.

Иван Преображенский, эксперт по Центральной и Восточной Европе, автор еженедельной колонки на DW
Иван ПреображенскийФото: Peter Steinmetz/DW

Разгром российской оккупационной армии под Киевом и вынужденное отступление Кремль объяснял "жестом доброй воли" и действиями "по плану". Ну, а теперь вот бегство российской армии из Харьковской области стало "перегруппировкой" и скоро, наверное, начнут сажать за использование слова "отступление".
Военное превосходство Украины объясняют тем, что с противоположной стороны фронта воюют якобы одни "чернокожие наемники". Видимо, проигрывать им, как шутят в сети, российским пропагандистам не так обидно, как украинцам.

У Кремля хватило самоуверенности начать эту войну, но сейчас он адекватнее оценивает свои возможности. Поскольку война не имеет никакого логического обоснования с точки зрения пользы для России (кроме желания Владимира Путина уничтожить Украину, конечно), то удобнее вообще не вступать в дискуссии и скрыть за эвфемизмами, аббревиатурами и прямой ложью сам факт войны.

Партия войны и рейтинг президента

После харьковского бегства российских войск многие убежденные сторонники войны с Украиной до победного конца начали требовать проведения в РФ мобилизации: как экономической и политической, так и, безусловно, военной. Их в России, может, и не так уж много, зато они очень голосисты. И к ним начали присоединятся "мейнстримные" спикеры вроде лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Однако устами Пескова Кремль одернул их. "Тема всеобщей мобилизации в Кремле не обсуждается", - сообщил президентский пресс-секретарь. И посоветовал зарвавшимся пропагандистам насилия не бежать впереди президента и не комментировать войну в рамках закона, то есть, не пытаться сорвать кремлевскую завесу лжи и сказать россиянам, что идет настоящая война, в которой, как говорили в эти дни многие радикалы, страна или победит, или погибнет.

Не стоит забывать, что интересы Путина шире, чем война с Украиной. Его главная цель - по-прежнему удержание власти в России. Она не менялась с 1999 года, сохраняется и сейчас. И всеобщая мобилизация, которая не поддерживается абсолютным большинством населения - серьезная угроза для этой цели.

Путин наверняка хотел бы, чтобы россияне поддержали мобилизацию. Но пока общество не удается "уломать". И значит, не исключено, что "ломать" президенту придется самых голосистых пропагандистов, которые решили, что они могут его критиковать за нерешительность и что-то от него требовать. Работать на снижение президентского рейтинга не дозволено в России никому: ни либералам, ни милитаристам.

Репрессии против радикалов?

Налицо серьезное внутреннее противоречие. С момента обстрелов Крыма критика в адрес Кремля как раз со стороны условных патриотов растет. Путин, по сути, садится сейчас все ниже на шпагат: война не усиливает, а ослабляет его власть внутри России. И проблему эту ему придется в ближайшие месяцы решить.

Самый привычный путь для российской власти - это внутренние репрессии. Если надо, то и против патриотов. Профессиональные конформисты, которых во власти и в пропаганде большинство, это только поддержат. Они сами побаиваются радикалов.

Другой вариант - постепенный дрейф к переговорам с Украиной. Они могли бы начаться в ноябре на саммите G20, на что недвусмысленно намекает Кремль. Но для этого Путину пришлось бы отдать захваченные территории, а это вызовет новый вал критики со стороны сторонников "демонтажа Украины".

По сути, любое решение ухудшит позиции российского президента. Поэтому, скорее всего, решать он ничего пока и не станет. В ближайшие недели нас ждут новые чудеса словесной эквилибристики: "перегруппировок", "жестов доброй воли" и прямой откровенной лжи. Ведь, судя по прошлому поведению российских властей, они будут пытаться снова не решить проблему, а скрыть ее.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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Иван Преображенский Иван Преображенский - кандидат полит. наук, эксперт по Центр. и Восточной Европе, колумнист DW.
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