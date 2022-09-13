Зюганов заявил, что в Украине идет не спецоперация, а война

Лидер КПРФ призвал к всеобщей мобилизации в России. По словам Геннадия Зюганова, в Украине идет не спецоперация, а война, которая закончится или победой, или поражением.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на заседании в Госдуме во вторник, 13 сентября, назвал "спецоперацию в Украине" войной и призвал к всеобщей мобилизации в России.

"Чем специальная военная операция отличается от войны? Военную операцию вы можете прекратить в любой момент. Войну вы прекратить не можете, она заканчивается либо победой, либо поражением. Я вас подвожу к мысли, что идет война, и проиграть ее мы не имеем права. Сейчас не паниковать. Нужна полная мобилизация страны, нужны совсем другие законы", - приводит слова Зюганова интернет-издание Sota.

Накануне депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил губернаторам и депутатам записываться на фронт добровольцами. Со своей стороны губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев несколько дней назад заявлял, что поехал бы в Украину добровольцем, но не может, потому что не имеет права оставить свой ответственный пост. После этого жители края запустили петицию с предложением "помочь губернатору осуществить свою мечту, поехать воевать на Донбасс", ее подписали несколько десятков тысяч человек.

Уголовные дела за "дискредитацию" армии

Тем временем в России в массовом порядке продолжают возбуждать уголовные дела по статьям о "фейках" и "дискредитации" российской армии.

8 июля в Москве муниципальный депутат Красносельского района Алексей Горинов был приговорен к семи годам колонии общего режима по статье о военных "фейках". По версии следствия, политик во время заседания Совета депутатов допустил ряд высказываний, "содержащих не соответствующие действительности данные о ВС РФ". Горинов, в частности, назвал "специальную военную операцию" в Украине "войной" и говорил о гибели украинских детей.

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