Мундепы, призвавшие к отставке Путина: Мы готовы говорить

Совет МО "Смольнинское" Петербурга призывал Госдуму отстранить президента Путина от должности за госизмену. Как протестуют против войны в Украине депутаты округа, где вырос Путин, и на что они надеются - у DW.

Совет муниципального образования (МО) "Смольнинское" в Санкт-Петербурге 7 сентября проголосовал за решение направить в Госдуму РФ обращение к ее депутатам с призывом отстранить президента России Владимира Путина от должности по причине госизмены в связи с военными действиями РФ против Украины.

DW поговорила с автором этой инициативы Дмитрием Палюгой и одним из поддержавших ее мундепов Никитой Юферевым о том, почему они пошли на этот шаг и на какую реакцию рассчитывают.

Предыстория обращения петербургских мундепов к Госдуме

По словам Никиты Юферева, являющегося депутатом совета МО "Смольнинское" с 2019 года, "мысль протестовать" пришла ему и его коллегам довольно давно, а именно, 24 февраля 2022 года. Вместе с еще одним депутатом Совета МО "Смольнинское" - Дмитрием Балтруковым - и депутатами из разных политических движений из других муниципалитетов Юферев подал заявку на проведение 24 февраля митинга "под тогда еще разрешенным лозунгом" "Нет войне: за мир, за мир с Украиной и политическую стабильность". Однако городские власти митинг не согласовали.

Петербургский политик Никита Юферев Фото: privat

Тогда Юферев и его коллеги пригласили всех жителей Санкт-Петербурга на открытое заседание Совета МО "Смольнинское" 2 марта. "Пришло очень много народу. Пришли полицейские, пришел ОМОН. Было много касок, много автозаков, но все обошлось спокойно", - вспоминает мундеп в беседе с DW. - Мы согласовали обращение к президенту Путину о том, что надо заканчивать специальную операцию, и разошлись".

Обращение было отправлено в Кремль, однако ответа подписавшие его не получили, говорит Юферев. В августе он направил еще одно заявление в адрес президента РФ - на этот раз лично от себя - с призывом завершить спецоперацию по гуманитарным соображениям: "Ведь миллионы украинцев стали беженцами, больше 5000 мирных жителей, по данным ООН на тот момент, погибли, в том числе около 300 детей". На этот раз ответ пришел. В нем говорилось, что обращение рассмотрено и что Россия проводит "специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации", рассказывает Юферев.

"Деятельность президента не соответствует интересам России"

7 сентября коллега Юферева по депутатской работе в Совете МО "Смольнинское" Дмитрий Палюга внес на заседание совета проект обращения в Госдуму с призываом отрешить президента от должности по причине государственной измены.

В беседе с DW сам Палюга и его коллега Никита Юферев подчеркивают, что, направляя обращение в Госдуму, они действовали в правовом поле и пользовались исключительно прописанными в законе процедурами. "Пока прецедентов, чтобы кого-то осудили за запрос в государственный орган, не было. Кроме того, российское законодательство прямо запрещает это делать", - указывает Палюга.

По его словам, решение подготовить обращение к депутатам Госдумы не было спонтанным. Сама идея пришла Палюге, когда он начал замечать, что даже в так называемых "патриотических" пабликах и Telegram-каналах, пользователи которых традиционно поддерживают курс правительства, стали появляться высказывания о том, что "деятельность президента РФ не соответствует интересам России".

"Признаки госизмены в действиях Путина"

Копию обращения к Госдуме РФ Палюга и Юферев опубликовали на своих страницах в Twitter. В документе говорится, что, по мнению его авторов, в действиях президента РФ Путина содержатся признаки преступления, предусмотренные статьей Конституции РФ о госизмене. Конкретно они обращают внимание на четыре пункта.

Речь, в частности, идет об уничтожении боеспособных подразделений армии России, гибели и увечьях молодых и трудоспособных граждан РФ, ущербе российской экономике, расширении НАТО, последовавшем после начала войны в Украине, а также оснащении украинской армии современной западной техникой, которое само по себе противоречит цели "демилитаризовать" соседнее государство. "На самом деле мы не считаем приближение НАТО прямой угрозой для России, но мы пытаемся обратиться к разной аудитории с разными аргументами, чтобы убедить их в необходимости закончить это дело", - объясняет Юферев.

По его словам, десять из двадцати членов совета МО "Смольнинское", в том числе единорос-председатель Совета, 7 сентября на голосовании по обращению отсутствовали. Однако десяти депутатов в соответствии с федеральным законом было достаточно для полноценного кворума и принятия легитимных решений. В итоге семеро из присутствовавших проголосовали за отправку обращения в Госдуму, организовать в ближайшие дни ее должна по закону председательствовавшая на заседании Совета Елена Мишкинис, подтвердил Юферев.

"Обращение к россиянам, которые против происходящего"

Отвечая на вопрос DW о том, какую реакцию на свое обращение ожидают он и его коллеги, Никита Юферев подчеркивает: "Все наши обращения, несмотря на наличие важных и весомых адресатов, направлены не им. Мы понимаем, что они, скорее всего, нам не ответят, либо ответят какую-нибудь ахинею, как это было с мои августовским письмом. Это, скорее, обращение к россиянам, которые находятся здесь, в России, и которые так же переживают за происходящее. Каждый раз мы пытаемся им показать, что они не одни, что мы тоже здесь есть, что нас много - людей, которые против происходящего. Это не "малое число предателей", как говорит пропаганда. Нас очень много".

Петербургский мундеп Дмитрий Палюга Фото: Privat

Аналогичную позицию занимает и Дмитрий Палюга: "Это было нами сделано главным образом для того, чтобы показать другим людям, которые несогласны с происходящим в стране, что есть депутаты, которые тоже несогласны. И эти депутаты готовы вслух говорить об этом".

Комментируя судьбу московского мундепа Алексея Горинова, которого в июле признали виновным "в распространении ложной информации" о российской армии и приговорили за это к семи годам лишения свободы, петербургский политик говорит: "Безусловно, мы понимаем, что идем на риск, но мы посчитали, что так будет правильно сейчас". Аналогично реагирует на этот вопрос Никита Юферев: "Если захотят притянуть, то, конечно, притянут. Но что же делать - молчать?". Юферев уверен, что, как он выразился, милитаристы - это не подавляющее большинство населения России.

"Мы же все воспитаны поколениями, которые прошли Вторую мировую войну, главная присказка наших бабушек и дедушек какая была? Лишь бы не было войны. Да, они сейчас назвали это все "специальной военной операцией". Но люди начинают понимать, что это на самом деле такое, что там происходит, сколько там смертей, - рассуждает он. - У нас очень миролюбивый народ, и я думаю, что то, что происходит, будет очень скоро отторгнуто людьми, которые проживают в России".

Смотрите также: